Thomas Gelmi’s Movadis AG aktualisiert ihre Positionierung mit dem neuen Claim: Think human. Act human. Be human.

ZÜRICH, SCHWEIZ – 21. März 2023 – Thomas Gelmi’s Movadis AG, ein führender Anbieter von Executive Coaching und Programmen zur Entwicklung von Führungskräften, freut sich, eine aktualisierte Positionierung mit einem neuen Claim bekannt zu geben: „Think human. Act human. Be human.“

Während digitale Technologien die Art und Weise, wie wir arbeiten und leben, weiter verändern, zeigt Gelmis Erfahrung, dass menschliche Kompetenzen die wesentlichen Erfolgsfaktoren für Führungskräfte sind, um im digitalen Zeitalter erfolgreich zu sein. Seine Coaching- und Schulungsprogramme helfen Führungskräften, diese Fähigkeiten zu entwickeln und ihren Führungsansatz menschlicher zu gestalten.

Gelmi sagt: „Führungskräfte, die mit Mitarbeitenden auf einer menschlichen Ebene in Kontakt treten können, sind viel besser gerüstet, um die Komplexität der digitalen Welt zu bewältigen. Sie sind in der Lage, Vertrauen aufzubauen, zur Zusammenarbeit anzuregen und in ihren Teams ein Gefühl von Sinn und Zugehörigkeit zu fördern, was zu einem höheren Maß an Engagement und Loyalität führt.“

Um diesen menschenzentrierten Ansatz und das aktuelle Dienstleistungsportfolio widerzuspiegeln, hat die Movadis AG ihre Positionierung und Markenidentität aktualisiert. Der neue Claim „Think human. Act human. Be human.“ bringt Gelmis Philosophie und die Kernwerte seiner Coaching- und Trainingsprogramme auf den Punkt, die nun auch hybride und moderne Blended-Learning-Konzepte umfassen.

Als integralen Bestandteil der aktualisierten Positionierung hat Gelmi auch eine neue Website lanciert: www.gelmi.coach Die Website bietet Ressourcen für Führungskräfte, die ihre menschlichen Fähigkeiten weiterentwickeln wollen, darunter Interviews, einen Podcast, Artikel, Videos sowie verschiedene Publikationen.

Gelmi freut sich über die neue Positionierung: „Ich glaube, dass wir sinnvollere, erfüllendere und erfolgreichere Organisationen schaffen können, wenn wir menschliche Faktoren in den Mittelpunkt der Führung stellen. Ich freue mich darauf, weiter mit Führungskräften zusammenzuarbeiten, die diese Vision teilen und in ihren Unternehmen einen positiven Einfluss ausüben wollen.“

Weitere Informationen über die Movadis AG, Thomas Gelmi und seine zeitgemässen Programme für Executive Coaching und Leadership Development finden Sie unter www.gelmi.coach

Kontakt:

Thomas Gelmi

Movadis AG

Europaallee 41

8004 Zürich, Schweiz

+41 44 214 60 50

www.gelmi.coach

info@gelmi.coach

Mit Sitz in der Schweiz und internationaler Reichweite, steht der Name GELMI für messbar mehr Wirksamkeit in Führung, Teamwork und Kundenbeziehungen. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung menschlicher Faktoren. Thomas Gelmi und sein Team arbeiten mit Führungskräften aller Stufen und ihren Teams, international, Branchen- und Kulturübergreifend.

Zu den Kunden gehören z. B. die Welthandelsorganisation WTO, Axpo, Siemens, Roche, Swiss Re, KPMG, FIFA, Ford, Zurich Versicherungen, SWISS Intl. Airlines, Emmi, Expedia, Red Bull, etc.

