Themenwelten für das Kinderzimmer von erwinmueller.de

Nachtwäsche und Bettwäsche mit den Lieblingsmotiven der Kleinen

Schon die ganz Kleinen wissen genau, was ihnen gefällt. Mit dem richtigen Motiv auf Pyjama und Bettwäsche macht das Zubettgehen da gleich mehr Spaß. Was bei Kindern im Trend liegt, zeigen die Themenwelten für Kinder auf erwinmueller.de. Feuerwehr und Polizei, Traktor und natürlich Fußball sind bei Jungen Dauerbrenner. Mädchenherzen schlagen bei Pferden, Wassernixen und Delfinen höher.

Bauernhof und Pferde

Das Interesse beim Ausflug auf das Land könnte nicht unterschiedlicher sein. Während kleine Jungs beim Anblick eines Traktors große Augen bekommen, zieht es Mädchen magisch zu den Pferden. Auch auf Nachtwäsche und Bettwäsche sind diese beiden Themenwelten der ganz große Renner. In den Kinderwelten von erwinmueller.de sind viele verschiedene Pferdemotive auf Heimtextilien zu finden, als Illustration für die ganz Kleinen oder als Foto im Digitaldruck.

Die schweren Arbeitsgeräte auf einem Bauernhof faszinieren und wer ein echter Traktor-Fan ist, braucht diesen auch zuhause im Kinderzimmer.

Feuerwehr und Polizei

Welcher kleine Junge möchte nicht irgendwann gerne Feuerwehrmann oder Polizist sein? Mit der Nacht- und Bettwäsche von Erwin Müller geht der Traum ein klein wenig in Erfüllung. Die Bettwäsche zeigt Feuerwehr und Polizei im Einsatz bei einem Hausbrand und mit dem passenden Pyjama sind die Jungs mitten im Geschehen.

Romantisches für kleine Wassernixen

Mit Motiven von Meerjungfrauen auf Bettwäsche und Handtuch bleibt der Urlaub am Meer für kleine Wasserratten lange in Erinnerung.

Die Themenwelten für Kinder auf erwinmueller.de bieten viel Inspiration, wie man das Lieblingsthema der Kleinen in das Kinderzimmer holen kann: Ab auf den Bauernhof, Ab in den Zoo, Alles für Pferdefans, Auf der Baustelle, Feuerwehr & Polizei, Fußball olé!, Mädchenträume und Unterwasserwelt.

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen.

Neuer Onlineshop in 2019

Gemäß der Firmenphilosophie “Das Versandhaus für die ganze Familie” wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken “Schlafen”, “Wäsche & Homewear”, “Bad”, “Wohnen & Deko”, “Tisch” und “Küche” Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort “Themen” finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen “manutextur” mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

Bildquelle: erwinmueller.de