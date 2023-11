Theater Münster Generalintendantin Katharina Kost-Tolmein unterstützt #MeToo-Straftäter Günther Beelitz, 85, durch „KINDERHAUS“- Plagiat des Autors Mark Bellinghaus

Eine Story wie aus einem Hollywood Blockbuster Movie a la „Mr. Smith goes to Washington.“ Der offizielle Vertreter der Künstlerhilfe der GDBA (Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger), NRW, Mark Bellinghaus, 60, hat sich entschlossen den Skandal, den er wie durch Zufall entdeckte, recherchierte und dann beweisen konnte, bei der Kriminalpolizei Münster, zur Strafanzeige zu bringen. Das Aktenzeichen zu dieser Strafanzeige lautet: 231101-2021-076381. (erstellt am 01.11.2023) Ein Gerichtsverfahren ist ebenfalls die Absicht des Autors, und wäre ganz in seinem Sinne.

Bellinghaus, bekannt aus Theaterproduktionen mit Ulrich Matthes, Erwin Faber u.v.a., und Filmen wie dem Film Klassiker „Der Name der Rose„, mit den Oscar Gewinnern Sir Sean Connery, F. Murray Abraham u.v.a., TV-Produktionen wie „Immer wieder Sonntag„, mit Publikumsliebling Grit Boettcher, Christiane Paul, Meret Becker u.v.a., ist auch Blogger der allerersten Stunde, und hat dadurch im Jahr 2005/2006 in Los Angeles, Kalifornien, den bis dato größten Ausstellungsbetrug erkannt, aufgedeckt und erfolgreich gestoppt. Die LOS ANGELES TIMES berichtete in 3 Artikeln über Bellinghaus‘ Mitwirkung gegen das Projekt „Marilyn Monroe – the exhibt„, welches für , auch Deutschland, und über 100 Millionen Dollar generiert hätte. Daher verklagten die Veranstalter (u.a. ein berühmter Rechtsanwalt), dieser in Long Beach, Kaliforniern, USA, eröffneten Wanderausstellung mit dem angeblichen Hab und Gut der amerikanischen Schauspiel-Ikone Marilyn Monroe, Herrn Bellinghaus auf 100 Millionen Dollar. Doch diese Klage prallte an Bellinghaus einfach ab, denn er hielt genügend Beweise in seinen Händen, um die Betrüger zu überführen und vor Gericht klar und deutlich, gemeinsam mit seiner Verlobten Jennifer Dickinson, zu gewinnen. „Es ist irgendwie, wie eine Art Déjà-vu für mich, was hier jetzt am Theater Münster passiert. Keiner will es sehen, doch wenn man es den Leuten erklärt, dann fällt es wie Schuppen von den Augen der Menschen,“ sagt der Künstler und Investigativ Journalist, der sogar zweimal von dem berühmten amerikanischen Skeptiker, Dr. Michael Shermer (Gründer und Herausgeber des in den USA angesehenen „Skeptic Magazine“), berichtet und hoch gelobt wurde, für seine Beweis-basierenden Fakten, die letztendlich den Ausstellungs-Betrug stoppten. Bellinghaus überführte selbst den berühmten „Psychic“ James van Praagh, 68, der behauptete mit Marilyn Monroe „Kontakt“ aufgenommen zu haben. Als Bellinghaus im Gericht sein Beweismittel Nummer 1 präsentierte, staunten die Richter nicht schlecht, denn der Künstler konnte nachweisen, dass die Lockenwickler die James van Praagh als „Telefon zur toten Ikone Monroe“ benutzte, 12 Jahre nach deren Tod hergestellt wurden. Das war der durchschlagende Erfolg von Bellinghaus & Jennifer Dickinson. Es dürfte noch sehr interessant in Münster werden, denn Bellinghaus kann beweisen, dass ihm seine Idee für ein Theaterstück namens „KINDERHAUS“ von Mark Bellinghaus, wortwörtlich abgeguckt und somit gestohlen worden ist. „Die Herstellung eines Plagiats ist wirklich kein Kavaliersdelikt für einen Autoren,“ fährt Bellinghaus fort.

„Ich kann beweisen dass das meine Idee war und ist, und darum muss ich eine Klage gegen die Generalintendantin Katharina Kost-Tolmein, das gesamte Team hinter diesem Diebstahl meines geistigen Eigentums, und gegen das Theater der Stadt Münster, einreichen.“

Bellinghaus weiter: „Denn ich habe es der damals noch zukünftigen Generalintendantin von Münster, Katharina Kost-Tolmein sogar nach Lübeck geschickt. Einen simplen Abklatsch, ein klares Plagiat nun „Kinderhäuser“ zu nennen, das dürfte jedem halbwegs intelligenten Richter auffallen, ist eine klare Kopie meiner Idee, und es muss daher unbedingt verboten werden. Notfalls mit einer Einstweiligen Verfügung und einem Eilantrag! Als ganz besonders perfide ist der support, also die Unterstützung Kost-Tolmeins, die mit diesem klaren Rachefeldzug Eindruck machen will. Bei ihrem Freund und Ex-Vorgesetzten, Günther Beelitz, 85, der Generalintendant in Heidelberg, von 2000 bis 2005 war, und wo Kost-Tolmein angestellt war. Wir alle kennen die 2017 ins Leben gerufene #MeToo Bewegung, aber Frau Katharina Kost-Tolmein scheint davon wohl nichts gehört zu haben. Wie kann eine solche Frau weiterhin im Amt bleiben?“

Daher fordert Mark Bellinghaus, welcher ebenfalls unter Günther Beelitz als Schauspieler am Bayerischen Staatsschauspiel, dem renommierten Residenztheater München, unter Vertrag war, nun den sofortigen Rücktritt von Kost-Tolmein als Generalintendantin. „Ich wurde von Günther Beelitz nachweislich in seiner Generalintendanten Villa außerhalb München, schwerst missbraucht und vergewaltigt. Ich habe ihn deshalb 2021 angezeigt und jetzt übt Kost-Tolmein ganz offensichtlich Revanche. Und daher muss sie aus dem Amt und Münster fliegen, weil solch ein Vorgehen inakzeptabel ist. Außerdem hat sie 45 Theaterangestellte in der Hoch-Zeit von Corona fristlos gekündigt und das war unmenschlich, und eiskalt. Genauso hat sich diese Frau jetzt selber für immer definiert!

Das Theaterstück „Kinderhäuser“ von Karen Breece, soll im März 2024 im Theater der Stadt Münster Premiere haben. Bellinghaus ist siegessicher und verweist auf seinen „David gegen Goliath“- artigen Kampf u. Erfolg in Los Angeles, Kalifornien, USA. Um mehr über den größten Theaterskandal in der Geschichte Münsters zu erfahren, gehen Sie auf Mark Bellinghaus‘ Blog: „B wie Beweis.“Außerdem hat Mark Bellinghaus eine Petition auf change.org gestartet die den Titel trägt: “

GDBA-Offizieller Mark Bellinghaus fordert sofortigen Rücktritt von Katharina Kost-Tolmein!

Pressekontaktdaten:

Saturdays for Children

Münster

015906277799

Bildrechte: bei Mark Bellinghaus