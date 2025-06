The Nautilus Maldives und ecoBirdy schaffen aus recycelten Spielzeugen nachhaltige Spielräume für junge Gäste.

The Nautilus Maldives, eine ultra-luxuriöse Privatinsel im Bohème-Stil im Herzen des Indischen Ozeans, freut sich, seine Partnerschaft mit ecoBirdy bekannt zu geben.

Die mehrfach prämierte belgische Designmarke ist bekannt für ihren innovativen Ansatz, der Design mit sozialer und ökologischer Verantwortung kombiniert. ecoBirdy wurde für seine nachhaltige Gestaltung und die Verwendung von recyceltem Plastik in internationalen Ausstellungen gefeiert, darunter das Museum für Angewandte Kunst in Wien und das Design Museum in Brüssel. In dieser kreativen Zusammenarbeit hat The Nautilus die Gestaltung des Kinderclubs Young Wonderers sowie der The Nautilus Lounge am Flughafen Velana neugestaltet. Die Räume sind nun mit ergonomischen Möbeln von ecoBirdy ausgestattet, die aus recycelten Plastikspielzeugen bestehen. Diese einzigartigen Möbelstücke verbinden auf wunderbare Weise Nachhaltigkeit, Komfort und stilvolles Design, was den jungen Gästen eine inspirierende Umgebung bietet.

ecoBirdy wurde 2018 in Antwerpen von Vanessa Yuan und Joris Vanbriel gegründet. Das Unternehmen startete als Forschungsprojekt, um eine nachhaltige Lösung zur Wiederverwertung von Plastikspielzeugen zu entwickeln. Das Ergebnis ist ecothylene®, ein 100% recycelbares Material, das für die Herstellung von funktionalen und ästhetisch ansprechenden Möbelstücken verwendet wird. ecoBirdy hat für seine innovative Recycling-Technologie und nachhaltigen Designs weltweit mehrere Auszeichnungen erhalten. Besonders hervorzuheben ist der ikonische Charlie Chair, der nun Teil der permanenten Sammlungen führender Museen wie dem Young V&A Museum in London und dem Museum für Angewandte Kunst in Wien ist.

Die Kollektion von ecoBirdy umfasst nicht nur Möbel für Kinder, sondern auch eine „Erwachsenen“-Linie, die durch die Möbelkollektion und Geschirrkollektion – darunter Richard Armchair, der Judy Side Table, der Frost Table und der Mabo Plate – beweist, dass aus recyceltem Plastik hergestellte Produkte auch den anspruchsvollsten Designansprüchen gerecht werden. Durch den Einsatz von recyceltem Plastik als Material setzt ecoBirdy auf die Kreislaufwirtschaft und fördert die Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeit.

„Diese Partnerschaft spiegelt genau das wider, wofür The Nautilus steht.“, sagt Adan Gomez, General Manager von The Nautilus Maldives. „Wie ecoBirdy sind wir ein familiengeführtes Unternehmen, das auf Authentizität, Kreativität und Verantwortung setzt. Gemeinsam haben wir inspirierende Räume geschaffen, die unsere jüngsten Gäste begeistern und gleichzeitig unser Bekenntnis zu echter Gastfreundschaft und Nachhaltigkeit unterstreichen.“

Joris Vanbriel, Mitgründer von ecoBirdy, ergänzt: „Echter Luxus bringt auch Verantwortung für kommende Generationen mit sich. Die Zusammenarbeit mit The Nautilus gibt uns die Möglichkeit, nachhaltiges Design an junge, bewusste Entdecker weiterzugeben.“ Mitgründerin Vanessa Yuan betont: „Design kann Veränderung anstoßen. Mit dieser Partnerschaft möchten wir Kreativität, Achtsamkeit und Umweltbewusstsein bei den jungen Gästen von The Nautilus fördern.“

Bei The Nautilus, wo die Zeit stillzustehen scheint und Freiheit an erster Stelle steht, steckt ab sofort eine tiefere Botschaft in jedem Erlebnis der jungen Gäste: Bewusst zu leben ist die schönste Form von Luxus.

Über ecoBirdy:

ecoBirdy wurde 2016 als Forschungsprojekt ins Leben gerufen, um eine nachhaltige Lösung für die Wiederverwertung von Plastikspielzeugen zu finden. Das zweijährige Forschungsprojekt wurde von der Europäischen Union unterstützt. Die Gründer und Designer Vanessa Yuan und Joris Vanbriel kommen aus unterschiedlichen kulturellen Hintergründen und haben in verschiedenen Bereichen der internationalen Mode- und Designindustrie Erfahrungen gesammelt. Sie teilen eine Vision, innovative Technologien zu nutzen, um Lösungen für Umweltprobleme zu schaffen.

ecoBirdy entwickelte ein patentiertes System, das mit der Sammlung alter, ungenutzter Plastikspielzeuge beginnt, über den Recyclingprozess geht und schließlich in der Gestaltung und Produktion von Möbelstücken endet. Das Ergebnis ist ein neues, recyceltes und recycelbares Plastikmaterial namens ecothylene®. Es zeichnet sich durch ergonomisches Design, innovative Materialanwendung, einen neuen Produktionsprozess und eine ästhetische Wirkung aus. Die Charlie Chair, Luisa Table, Rhino Lamp und Kiwi Container sowie ein Schulprogramm und das Bilderbuch „Journey to a New Life“ wurden mit dem Ziel entworfen, Kinder für Nachhaltigkeit zu begeistern.

Heute ist ecoBirdy nicht nur eine Marke für Kindermöbel, sondern hat mit der Lounge Collection und dem Tableware – Richard Armchair, Judy Side Table, Frost Table und Mabo Plate – eine ethische „Erwachsenen“-Linie für die Wohnkultur eingeführt. Diese beweist, dass upgecycelter Plastikabfall für jedes Bedürfnis genutzt werden kann. Jeder Schritt basiert auf sozialer und ökologischer Verantwortung, Design und Produktion erfolgen zwischen Belgien und Italien.

Zertifikate, Auszeichnungen und Museumserkennungen

Für seine Vision und Mission wurde ecoBirdy 2019 als zertifizierte B Corporation ausgezeichnet. Im darauffolgenden Jahr erhielt das Unternehmen das Label „Efficient Solution“ der Solar Impulse Foundation. Die Produkte von ecoBirdy wurden in mehreren Museen weltweit ausgestellt, darunter das Cooper Hewitt Design Museum in New York, das Museum für Angewandte Kunst in Wien und das Design Museum in Brüssel. Die komplette Kindermöbelkollektion von ecoBirdy ist Teil der ständigen Sammlung des Young Victoria & Albert Museum in London. 2018 gewann die Marke den Outstanding Design and Innovation Award beim Good Design Award in Australien und 2019 den German Design Award in der Kategorie Produktdesign. Schließlich wurde 2021 der ecoBirdy Charlie Chair in der Kategorie „Pioneer“ beim German Sustainability Design Award ausgewählt.

Für weitere Informationen: https://www.ecobirdy.com

Über The Nautilus Maldives:

The Nautilus Maldives ist eine Privatinsel im Herzen des Baa-Atolls, dem UNESCO Biosphärenreservat, in der Nähe der weltberühmten Hanifaru Bay. Die Insel ist von weißen Sandstränden und lebhaften Korallenriffen umgegeben – natürliche Schätze, zu deren Erhalt sich das The Nautilus verpflichtet fühlt.

Mit nur 26 avantgardistisch eingerichteten Villen und Residenzen ist The Nautilus das einzige Privatinsel-Erlebnis, ohne einen tatsächlichen Kauf oder der Buchung eines gesamten Resorts. In dem Insel-Refugium wird maßgeschneiderter Luxus auf ein neues Niveau gehoben. Es bietet unvergleichliche Freiräume und absolute Privatsphäre, persönlichen Komfort und ein einen engagierten Butler-Service, gleichgültig was, wann, wo oder wie, im The Nautilus Maldives ist es möglich.

Das The Nautilus wurde von einem Visionär des maledivischen Gastgewerbes gegründet, der maßgeblich an der Entwicklung zahlreicher preisgekrönter Resorts beteiligt war. Das The Nautilus ist nicht nur auf den Malediven, sondern weltweit der Maßstab für absoluten Luxus. Sein Vermächtnis wird durch die Bohème-Philosophie der Insel von der nächsten Generation der Familie weitergeführt.

Der Nautilus wurde bei den Condé Nast Traveller’s Readers‘ Choice Awards 2020 zum besten Resort im Indischen Ozean und zu einem der drei besten Resorts der Welt gekürt. Außerdem wurde es in der renommierten The Gold List 2021 von Condé Nast Traveller und in der The Gold List 2021 von Condé Nast Traveller Middle East aufgeführt und bei den Tatler’s Travel Awards 2021 als Best Private Island Retreat ausgezeichnet. Erst kürzlich wurde das Nautilus Maldives bei den Condé Nast Traveller’s 2022 Readers‘ Choice Awards als eines der Top-Resorts im Indischen Ozean ausgezeichnet und wurde auch von TripAdvisor bei den Travellers‘ Choice Awards 2023 als eines der besten 10% der Hotels weltweit anerkannt.

Für weitere Informationen: www.thenautilusmaldives.com