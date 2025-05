The Event Experiment: Nachhaltigere Pitch-Alternativen für die Eventbranche

format:c präsentiert Ergebnisse des Experiments auf der IMEX 2025

Der Kreis schließt sich auf der IMEX 2025 in Frankfurt. Im Rahmen eines Vortrags des Geschäftsführers von format:c live communication, Tobias Weber, wird das Projekt „The Event Experiment“ am Dienstag, den 20. Mai 2025, um 15:05 Uhr auf dem Research Pod der Messe zusammengefasst. Nach dem erfolgreichen Launch auf der IMEX 2023, bei dem die Task Force mit einer neuartigen Installation aus Medien- und Videokunst für Aufsehen sorgte, werden nun die theoretischen und wissenschaftlichen Erkenntnisse präsentiert. Über 500 Leads, darunter international führende Einkäufer und Agenturinhaber, diskutierten damals kontrovers über die Thematik am Stand.

Das innovative Projekt „The Event Experiment“ wurde von Natalie Driesnack und Tobias Weber, den Geschäftsführern der Kölner Kreativagentur format:c live communication, sowie von Felix Kupfer, dem Geschäftsführer des österreichischen Konferenzzentrums Gurgl Carat in Obergurgl, Tirol, ins Leben gerufen. „The Event Experiment“ setzt sich für zukunftsfähige Ausschreibungen in der Eventbranche ein und lädt alle Interessierten ein, an diesem wichtigen Dialog teilzunehmen. Unterstützt von der niederländischen Messebaufirma The Inside und dem deutschen Event- und Medientechnikdienstleister loud GmbH zielt das Experiment darauf ab, den enormen Ressourcenverbrauch bei Pitches, Ausschreibungen und Tenders zu untersuchen und nachhaltigere, ressourcenschonendere sowie transparentere Alternativen aufzuzeigen.

Die wissenschaftliche Begleitung des Projekts übernahm Michelle Caroline Speth, Dozentin an der THM in Gießen. Im Rahmen des Experiments wurde eine umfassende Branchenumfrage online durchgeführt und es entstanden zwei Bachelorarbeiten zu diesem Thema, bei denen Tobias Weber als Drittprüfer fungierte. Michelle Caroline Speth wird mit Tobias Weber gemeinsam die spannenden Forschungsergebnisse auf der IMEX präsentieren. Es ist die erste Forschung dieser Art im DACH Raum seit über zehn Jahren.

Ein zentrales Element des Experiments ist die Untersuchung der Durchführbarkeit eines Reverse Pitches. Dieser wurde als plakativer Gegenentwurf konzipiert, um auf die Missstände vieler Ausschreibungen aufmerksam zu machen. Hierbei bieten Agenturen, Locations und Dienstleister einen fertigen Event an, um den Spieß umzudrehen und potenzielle Kunden darum pitchen zu lassen.

Im Juli 2025 wird in der Kölner Event-Location Schokoladenfabrik der praktische Abschluss des Projekts in Form eines Workshops mit Vertretern aller Stakeholder des Pitch Prozesses stattfinden. Dieser zielt darauf ab, Handlungshilfen für die Praxis zu bieten und die Grundlagen für einen weiteren Feldversuch im Bereich alternativer Pitch-Ideen wie dem Reverse Pitch zusammenzufassen. Nach der IMEX wird das Team ein Whitepaper mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen des Projekts veröffentlichen.

Die Kreativ-Agentur format:c live communication GmbH entwickelt seit 2014 Live-Kommunikations-Konzepte für ihre internationalen Kunden. Das Fundament für die Live-Erlebnisse, kreativen Workshops und beeindruckenden Filme bilden die vielseitigen Hintergründe des Agentur-Teams, das kreative Lösungen für Live-Kommunikation im Zusammenspiel von Raum, Medien und Inszenierung schafft. Zum Portfolio des Kölner Unternehmens gehören Content-Consulting, Projekt-Planung, Filmproduktion und Live-Regie.

