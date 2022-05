TerraMaster startet sein D8-332 8-Bay Thunderbolt 3 RAID Gehäuse

Professioneller RAID Speicher mit bis zu 160 TB Kapazität und 1600 MB/s Anbindung

ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG

Hersteller: TerraMaster

Website: https://www.terra-master.com/

Produkt: TerraMaster D8-332

UVP: 1.299,99Euro

26. März 2022, Shenzhen, China – TerraMaster, eine erfolgreiche Marke spezialisiert auf die Bereitstellung innovativer Speichermedien für Heim, Geschäft- und Großkunden, führt seinen neuen D8-332 8-bay RAID Speicher ein. Mit einer Speicherkapazität von bis zu 160 TB und eine Übertragungsrate von 1600 MB/s. Durch seine Thunderbolt 3 Schnittstelle, kann der D8-332 mit einer Vielzahl von Geräten oder auch bis zu fünf weiteren TerraMaster D8-332 kommunizieren und somit die Speicherkapazität weiter erhöhen. Der D8-332 unterstützt einige RAID Modi für eine flexible Anwendungsmöglichkeit.

TerraMasters D8-332 ist ideal für kreative mit steigendem Bedarf an Dateitransfergeschwindigkeiten. Das kompakte Gehäuse mit seinen Henkeln macht es einfach zu transportieren. Durch diese hohe Geschwindigkeit transferiert man Stunden von Bilder- und Filmmaterial von einem Blackmagic® Gerät zu Adobe® Premiere Pro in Sekunden. Im Zusammenspiel mit unkomprimiertem HD 10-bit und 12-bit Video können Anwender ProRes 422 (HQ), ProRes 4444 XQ, und andere Datenströme bearbeiten.

Dedizierter RAID Controller

Der D8-332 von TerraMaster ist ausgerüstet mit dem neusten RAID-Chip und Hochgeschwindigkeitsspeicher als Cache um alle RAID Modi mit maximaler Performance bearbeiten zu können. Dieser 8-Bay Thunderbolt 3 Speicher ist geeignet für Videoeditoren, welche in Echtzeit Multi-Kanal HD, 4K und sogar 8K Videostreams bearbeiten.

Sehr schneller Speicher

Durch seine zwei Thunderbolt 3 Schnittstellen (40 Gbps) und einen Hardware RAID Controller, kann der D8-332 mit übertragungsraten von 1600 MB/s in RAID 0 bei 8 SSDs umgehen. Außerdem sind die Thunderbolt 3 Ports vom D8-332 kompatibel zur neusten Thunderbolt 4 Generation.

Hohe Kapazität und viele RAID Modi

Das TerraMaster D8-332 unterstützt bis zu 160 TB Speicherkapazität (8 x 20 TB, im RAID 0). Er kann per Daisy-Chain an weitere Thunderbolt 3 Speichergeräte angeschlossen werden und kommt so auf 800 TB. Der D8-332 nutzt eine Vielzahl von RAID Modi wie RAID 0, RAID 1, RAID 5, und RAID 10 sowie natürlich auch JBOD.

Nutzung als „Smart Workspace“

TerraMaster hat zusätzlich zu den zwei Thunderbolt 3 Schnittstellen am D8-332 noch einen DisplayPort für Monitore integriert. Mit Thunderbolt 3 können Benutzer damit Monitore anschließen und einen smarten Arbeitsplatz kreieren. Der DisplayPort kann mit zwei 4K Monitoren oder einem 5K Monitor umgehen.

Kompaktes Gehäuse mit Griffen

Der TerraMaster D8-332 ist, für seine Klasse, mit den Ausmaßen von 334 x 135 x 295 mm sehr kompakt und nimmt nicht viel Platz im Arbeitszimmer weg. Außerdem kommt er mit stabilen Griffen für den einfachen Transport. Die intelligenten temperaturgesteuerten Lüfter im Gehäuse sorgen für eine effiziente Kühlung bei allen Laufwerken.

Preise und Verfügbarkeit

TerraMasters D8-332 wird ab diesem Monat verfügbar sein für eine UVP von 1.299,99Euro.

Um mehr zu erfahren besucht: https://www.terra-master.com/de/products/video-professional-das/d8-332.html

Zu kaufen gibt es den D8-332 schon bei Amazon https://amzn.to/3wIGoqI Und kommt bald auch auf Amazon DE https://www.amazon.de/dp/B0B288N8SJ und Amazon UK https://www.amazon.co.uk/dp/B0B281RNT1

Über TerraMaster

TerraMaster ist eine erfolgreiche Marke mit Fokus auf innovativen Speichermöglichkeiten, wie netzgebundenen Speicher (NAS) und direkt angeschlossenen Speicher, welche immer erfolgreicher werden in über 40 Ländern. Die Marke entwickelt Speichertechnologie seit 10 Jahren mit Endanwender und kleinen bis mittelständischen Unternehmen als Zielgruppe.

Kontakt

TerraMaster

Fanny Chang

Room 2A2, Building A, Qingchuang City, Zhangkeng Community Minzhi Street, Longhua District, 2A2

518131 Shenzhen

+86 755 81798555

fc@cybermedia.com.tw

https://www.terra-master.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.