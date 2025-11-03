Telematik-Daten für FleetVision: AddSecure und Schmitz Cargobull erweitern ihre Zusammenarbeit

Schmitz Cargobull und AddSecure haben bereits bedeutende Erfolge mit großen Flottenkunden erzielt und werden nun ihren gemeinsamen Vertriebsansatz ausweiten, um ihre gemeinsame Kundenbasis zu stärken. Durch die Zusammenarbeit werden Telematikdaten von Schmitz Cargobull-Trailern und telematikfähigen Lkw sowie TPMS-Informationen (Reifendrucküberwachungssystem) nun Transport- und Logistikunternehmen zur Verfügung gestellt. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, das Flottenmanagement zu optimieren, die Digitalisierung voranzutreiben und skalierbare Lösungen für Flottenbetreiber anzubieten.

Transport- und Logistikunternehmen profitieren von einer einheitlichen Anwendung, die Telematikdaten von Schmitz Cargobull-Trailern und telematikfähigen Lkw nahtlos in das FleetVision-Portal von AddSecure überträgt. Diese Integration erfolgt über das TrailerConnect® Data Management Center von Schmitz Cargobull, das Transport- und Logistikunternehmen eine zentrale, sichere und flexible Datenverwaltung bietet. Es ist keine zusätzliche Hardware oder manuelle Einrichtung erforderlich. Die Lösung ist sofort nach der Auslieferung einsatzbereit. Dadurch wird die IT-Belastung deutlich reduziert, was Zeit und Kosten spart und die Datenkonnektivität erhöht

Über diese Einführung hinaus wollen beide Unternehmen ihre Zusammenarbeit bei Nachrüstlösungen für den Kühlketten-Transport vertiefen, um sicherere, nachhaltigere und effizientere Flottenbetriebe zu ermöglichen.

„Unser Ziel ist es, gemeinsam mit AddSecure unseren Kunden erstklassige Telematikvorteile zu bieten“, sagt Dr. Cafer Ince, Head of Product Line Digital Services & Geschäftsführer Cargobull Telematics & KubikX GmbH.

Claes Ödman, Präsident Smart Transport bei AddSecure, ergänzt: „Die Partnerschaft mit Schmitz Cargobull ermöglicht es uns, eine Lösung zu liefern, die europaweit neue Maßstäbe setzt. Die automatische Integration von Fahrzeugdaten in FleetVision ermöglicht ein Flottenmanagement der nächsten Generation – sicher, intelligent und nachhaltig.“ ………………….. Lesen Sie hier weiter.