Technik zum Verschenken: Verbatim präsentiert kompakte Lösungen für unterwegs

Funktionale Geschenkideen von tragbaren Monitoren bis hin zu schnellen SSDs

Eschborn, 02.12.2025 – Pünktlich zur Weihnachtszeit präsentiert Verbatim eine Auswahl kompakter Techniklösungen für den mobilen Alltag. Die Produkte – von tragbaren Monitoren über externe SSDs bis hin zu Ladezubehör mit GaN-Technologie – kombinieren Funktionalität, robuste Bauweise und platzsparendes Design.

Produktivität für unterwegs: Tragbare Monitore

Die tragbaren Monitore von Verbatim sind in verschiedenen Größen und Ausstattungen erhältlich und eignen sich für viele Einsatzbereiche – vom mobilen Arbeiten über Gaming bis hin zu Kreativ-Setups. Modelle mit Touchscreen, integrierter Powerbank oder Dual-Screen-Design erweitern die Bildschirmfläche unterwegs und erleichtern Multitasking auf Reisen oder im Homeoffice. Je nach Modell verfügen die Displays über Full-HD-, 4K- oder WUXGA-Auflösung, IPS-Technologie, HDR-Unterstützung, USB-C- und HDMI-Anschlüsse sowie integrierte Lautsprecher.

Kompakte Speicherlösungen

Die Pocket SSD ist kompakt, robust und bietet hohe Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2). Sie ist mit 1 TB oder 2 TB Speicherkapazität und in mehreren Farbvarianten erhältlich. In Verbindung mit dem praktischen Kabel am mitgelieferten Schlüsselring eignet sie sich besonders für den mobilen Einsatz und das schnelle Sichern großer Datenmengen unterwegs. Ob Gaming, Videobearbeitung oder einfach mehr Speicher, die Pocket SSD ist das ideale Geschenk für Technik-Fans.

Die Snapback Slim SSD bietet bis zu 2 TB Speicherkapazität in einem nur 5 Millimeter flachen Aluminiumgehäuse. Über die USB-C-Schnittstelle mit USB 3.2 Gen 2×2 werden Daten mit bis zu 20 Gbps übertragen. Dank MagSafe-Kompatibilität lässt sie sich an geeigneten Smartphones befestigen und ist damit ein idealer Begleiter für unterwegs. Mitgelieferte Kabel ermöglichen den Anschluss an Smartphone, PC oder Mac.

Energieversorgung mit System: Powerbanks, magnetische Kabel und GaN-Ladegeräte

Die Charge ’n Go Wireless Power Bank mit einer Kapazität von 10.000 mAh lädt Smartphones und andere Geräte problemlos unterwegs. Die magnetische Halterung sorgt für MagSafe-Kompatibilität, während der integrierte Standfuß eine stabile Positionierung erlaubt, beispielsweise für Videoanrufe oder Medienwiedergabe. Das magnetische Sync & Charge Kabel ist die perfekte Ergänzung. Zusammen mit der Powerbank lassen sich zwei Geräte gleichzeitig laden: eins kabellos und eins über USB-C. Dank der Magnetfunktion bleibt das Kabel immer perfekt aufgerollt und verheddert sich nicht.

Zwei Ladegeräte mit GaN-Technologie ergänzen das Sortiment:

Der GaN Wall Charger 65 W verfügt über zwei Anschlüsse (USB-C und USB-A) und ein integriertes, einziehbares Kabel. So können bis zu drei Geräte gleichzeitig geladen werden, vom Smartphone bis zum Notebook.

Der Charge ’n Travel 70 W GaN III Universal Travel Adapter ist ein 70-W-Ladegerät mit international kompatiblen Steckdosenadaptern und zwei integrierten, einziehbaren USB-Kabeln. Damit lassen sich fast überall auf der Welt bis zu sechs Geräte parallel mit Strom versorgen, was den Adapter zum idealen Geschenk für Weltenbummler macht.

Praktische Technikgeschenke für den mobilen Alltag

Ob als Ergänzung für den mobilen Arbeitsplatz, als Speicherlösung für große Datenmengen oder als universelle Energiequelle: Die kompakten Geräte von Verbatim sind funktionale Begleiter im Alltag und ideale Geschenkideen für alle, die unterwegs nicht auf Produktivität und Komfort verzichten möchten.

