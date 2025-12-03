Tattoo-Studio 2Brothers Ink wird zu Old Dragon Ink: Neues Branding für eine gewachsene Tattoo-Marke aus Dinkelsbühl

Mit neuem Namen, klarer Markenidentität und erweitertem Leistungsprofil startet Old Dragon Ink in eine neue Ära der Tattoo-Kunst.
Ein Studio im Wandel
Dinkelsbühl – Das bekannte Tattoo-Studio 2Brothers Ink trägt ab sofort einen neuen Namen: Old Dragon Ink. Mit dieser Umbenennung reagiert das Unternehmen auf die kontinuierliche Weiterentwicklung des Studios sowie die steigende Nachfrage nach individuellen Tattoo-Konzepten. Die Neuausrichtung ist das Ergebnis eines Markenprozesses, der Identität, Vision und Angebot klarer positioniert.
Vom Ursprung zur Marke
Was einst als Projekt zweier Brüder begann, hat sich über die Jahre zu einem professionellen Kreativteam entwickelt. Das Studio wuchs sowohl personell als auch künstlerisch. Mit dem Erfolg kamen neue Stilrichtungen, mehr Artists, Spezialisierungen und eine stetig wachsende Kundschaft aus ganz Süddeutschland. Die ursprüngliche Bezeichnung spiegelte diese Entwicklung nicht mehr wider. „Unser Studio ist größer geworden als sein Name“, erklärt Inhaber Dimitri Zaharcenko. „Old Dragon Ink beschreibt heute besser, wer wir sind und wohin wir gehen.“
Warum Old Dragon Ink?
Der Drache ist bewusst gewählt: Er steht für Stärke, Ausdauer, Wandel und künstlerische Entschlossenheit. Der neue Name verbindet symbolische Bedeutung mit Wiedererkennung und schafft zugleich eine visuelle Brücke zur bereits bestehenden Lifestyle-Marke Old Dragon Rum. Damit entsteht ein in sich geschlossenes Markenuniversum, in dem Kunst, Identität und Handwerk miteinander verschmelzen.
Vielfältiges Leistungsportfolio
Old Dragon Ink bleibt inhaltlich seinem hohen Qualitätsanspruch treu. Die Kundinnen und Kunden erwarten weiterhin individuelle Tattoo-Gestaltungen in zahlreichen Stilrichtungen:
Realistic Black & Grey
Fineline & Mini-Realism
Dark & Nordic Art
Fotorealistische Porträts
Cover-Ups & Fresh-Ups bestehender Tattoos
Großprojekte und maßgeschneiderte Körperkonzepte
Durch stetige Weiterbildung, internationale Gastkünstler und erfolgreiche Teilnahmen an Tattoo-Conventions hat sich das Studio einen überregionalen Ruf aufgebaut. Bereits mehrfach ausgezeichnet, gehört Old Dragon Ink zu den kreativen Fixpunkten der süddeutschen Tattoo-Szene.
Ein starkes Team – eine klare Zukunft
Die Umbenennung ist kein Abschied von Vergangenem, sondern ein klares Bekenntnis zur Zukunft. Old Dragon Ink steht für ein leistungsfähiges Team, künstlerische Freiheit, klare Markenführung und Tattoo-Kunst, die Menschen langfristig begleitet. „Der Name ändert sich – unsere Leidenschaft bleibt“, so Zaharcenko.
Du suchst einen guten Tätowierer? Wir haben die besten für Dich!
Als Kunde bekommst du bei uns individuell entworfene und von Top-Artists präzise gestochenen Tattoos – in einem Studio, das mehrfach in Fachpresse, Magazinen und Blogs ausgezeichnet wurde. Unter anderem wurden wir bereits zum vierten Mal in der „Tattoo Elite – Beste Tattoostudios und Tätowierer Deutschlands“ gelistet und erreichen über 400 Fünf-Sterne-Bewertungen auf Google und Facebook. Auch TUI Cruises vertraut auf unsere Arbeit – deshalb tätowieren wir weltweit Gäste der Mein-Schiff-Flotte.
Kontakt
Old Dragon Ink – Dimis Tattoo & Piercingstudio
Dimitri Zaharcenko
Danziger Str 15
91550 Dinkelsbühl
+ 49 (0)15568761848
https://olddragon.ink
Bildquelle: Old Dragon Ink