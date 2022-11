Tarabas68 schlägt zurück

Tarabas68 / Führerscheinkönig Rolf Herbrechtsmeier hat eine Schadensersatzwelle angestoßen, die beispiellos in der deutschen Rechtsgeschichte ist.

Rolf Herbrechtsmeier, rechtskräftig mittels eines Fehlurteils wegen Betrug verurteilt (Aktenzeichen 23 Js 1207/15 Landgericht Detmold), schlägt zurück und es erfolgen nunmehr Schadensersatzklagen gegen die ARD, den in Verruf geratenen MDR sowie den „Journalisten“ Andreas Wolter sowie einige andere mit der Begründung der üblen Nachrede und Falschdarstellung von Tatsachen u.a.

So wurde unisono behauptet, Tarabas68/ Rolf Herbrechtsmeier würden unter der angegebenen Geschäftsadresse seiner Zeit keine Betriebsstätte führen, auch wurde die Gewerbeerlaubnis unterschwellig in Frage gestellt.

Diese öffentlichen Berichte, sowie Aussagen wurden als Grundlage für diverse Steuerverfahren genutzt, welche eine zeitweilige Beschlagnahme des Betriebsvermögens, Arreste und eine Liquidierung der (laut gerichtlicher Feststellung) nicht vorhandenen Firmen mit Entlassungen der Angestellten zur Folge hatte. Zwar wurden sämtliche Steuerverfahren eingestellt und revidiert, jedoch bleibt das Vermögen beschlagnahmt und die Firmen ruiniert.

Nach der Verurteilung seitens der Presse verschwanden plötzlich alle Berichte – selbst aus der Mediathek wurden diese gelöscht, in denen behauptet wurde, es gebe keine Betriebsstätte.

Mehrfach wurde ja behauptet, es wäre keine Betriebsstätte existent. Nach der Verurteilung im Mai 2020 hieß es plötzlich in einem Bericht: „Natürlich gab es eine Betriebsstätte, dort haben wir ja den Beitrag gedreht“

Weiter wurde im Jahr 2015 ein Verfahren gegen das EU Führerschein Forum auf den Weg gebracht, da Rolf Herbrechtsmeier dort in der Vergangenheit extrem angegriffen und auch persönlich verunglimpft wurde, er selber aber keine Möglichkeit hatte, Stellung dazu zu nehmen, da man ihm die Schreibrechte entzog und in die Rubrik „Schlechte Vermittler“ schob.

Vor Gericht gab es eine Vereinbarung mit dem Rechtsanwalt Wandt, dass er in Zukunft mit dem Forumsinhaber und den Moderatoren darauf achtet, dass weder etwas geschrieben wird noch der Name genannt werden darf. Dieser Erfolg währte nur kurzeitig, da im anschließenden Gerichtsverfahren Rolf Herbrechtsmeier und seine Frau förmlich zerrissen wurden.

Gegen die Urheber dieser Verfahren und alle Beteiligten rollt nun eine Klagewelle. Rolf Herbrechtsmeier hat einen Vernichtungsfeldzug gegen alle, welche die Firmen in den Schmutz gezogen und mit Ihren Aussagen wie Veröffentlichungen zu den negativen Urteilen beigetragen haben. Darunter sind alle großen Medien in Deutschland, welche den Vorgang nur zu gerne aufgenommen haben und auch Behörden, welche nur zu gerne Rolf Herbrechtsmeier am Boden sehen würden.

Es ist bekannt das Führerscheinkönig Rolf Herbrechtsmeier einen großen Teil seines Erfolges aus dem Internet generiert hat und auch hier wird er die Macht den Internets nutzen um seine Widersacher zu vernichten.

Schließlich war Rolf Herbrechtsmeier derjenige, welcher den EU-Führerschein in Deutschland gesellschafts- und Rechtsfähig gemacht hat und dabei auch vor großen Namen nicht zurückschreckte. Wir erinnern in diesem Zusammenhang gerne an die zum Vorteil Herbrechtsmeiers beschiedenen Verfahren vor dem EuGH gegen den deutschen Staat.