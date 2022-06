Tanken und digital bezahlen – auch ohne EC- oder Kredit-Karte

Mobile Payment mit ryd an der Zapfsäule

München, 10. Juni 2022: Nach wie vor ist das Bezahlen an Kartenterminals in Deutschland vielerorts nicht möglich – auch zahlreiche Tankstellen sind betroffen. Wer dennoch weiter bargeldlos bezahlen möchte, kann dies an den deutschen Partnertankstellen von ryd – Betreiber des größten offenen B2C-Netzwerks für mobiles Bezahlen an der Zapfsäule in Europa – tun.

Probleme mit Kartenzahlungsterminals sorgen dafür, dass an zahlreichen Tankstellen in Deutschland nach wie vor keine Kartenzahlungen möglich sind. Autofahrer, die dennoch nicht auf Bargeld zurückgreifen möchten, haben die Möglichkeit, eine der rund 1.600 deutschen Partnertankstellen aus dem ryd Netzwerk anzufahren. Dort können Autofahrer mit ryd ihre Tankfüllung per App bezahlen. Der Mobile-Payment-Service ist von den Störungen der Kartenzahlungsterminals nicht betroffen.

Tanken und digital bezahlen mit ryd – so funktioniert’s

Mit ryd können Autofahrer Sprit bargeldlos bezahlen, etwa per Smartphone-App oder In-Car, also über das Infotainmentsystem – ohne dafür aus dem Auto aussteigen und in die Tankstelle gehen zu müssen.

1. ryd App bei Google Play oder im App Store herunterladen und kostenlos registrieren.

2. App öffnen und ryd Partnertankstellen auf der Karte finden.

3. Tankstelle und Zapfsäule in der ryd App auswählen und bargeldlos mit PayPal oder Kreditkarte bezahlen.

Zusätzlich zur ryd App als direktem Kanal stellt ryd mittels API- und WebApp-Anbindung pay@pump-Funktionen auch für Drittanbieter zur Verfügung – dazu gehören etwa Navigationssysteme, In-Car-Payment-Lösungen von Automobilherstellern oder Smartphone-Apps. Diese Apps ermöglichen in Kooperation mit ryd das bargeldlose Bezahlen an der Zapfsäule:

– Tankschwein

– Spritmelder

– Richtig-tanken

– Benzinpreis-Blitz

– HB-Spritverbrauch

– Fuelio

– Darf ich das

– Camping.info

– Blitzer POIBase

– Dieselfahrverbote

ryd ist ein europaweit agierendes FinTech-Unternehmen im Bereich Mobile Payment mit den Schwerpunkten ryd pay und ryd data.

Mit ryd bezahlt man an der Tankstelle per App oder Infotainmentsystem vom Auto aus. Schnell, komfortabel und sicher. ryd ist ein digitales Ökosystem. Zusätzlich zur ryd app, ermöglicht ryd pay inside die einfache Integration von ryd für Drittanbieter wie Navigationssysteme, Automobilhersteller oder Smartphone-Apps. Schon heute ist ryd das größte europäische B2C Netzwerk für Digital Fueling. Ob Tanken, Laden oder Parken, die offene ryd Plattform wächst und ihr sind keine Grenzen gesetzt.

Finanziell und strategisch unterstützt wird ryd von AXA, bp, Mastercard und Mercedes-Benz, internationale Weltkonzerne aus den ryd Geschäftsbereichen: Mobility, Finance, Energy und Insurance.

2014 in München gegründet, wächst ryd kontinuierlich und ist bereits in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Portugal und Spanien und Dänemark aktiv und rollt kontinuierlich in weitere europäische Länder aus.

