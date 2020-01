Systemsicherheit bis ins Detail

BLANKE DISK Innovationen

Wasser sucht sich seinen Weg. Auch in Bereichen, wo man es gar nicht mehr vermutet. Schließlich kommen zum Schutz vor Feuchteschäden in Badezimmern Verbundabdichtungen zum Einsatz. In der Praxis zeigen sich trotz einwandfrei verlegter Abdichtungsebene Feuchteschäden. Dank der passenden Erweiterung des ersten selbstklebenden Abdichtungs-Systems BLANKE DISK des Iserlohner Fliesenzubehörspezialisten Blanke Systems GmbH gehören solche Schäden aufgrund von Feuchtewanderungen der Vergangenheit an.

Grund für die beobachteten Feuchteschäden sind neben fehlenden oder falsch ausgeführten Anschlüssen und der Perforation der Abdichtung nicht selten kapillare Wasserwanderungen auf der Abdichtungsebene. Wie die Praxis zeigt, sammelt sich an verlegebedingten Hohlräumen, wie z.B. dem Übergang zwischen Boden und Wand, Feuchtigkeit an. Diese kann als kapillar geführtes Wasser auf der Abdichtungsebene „weiterwandern“. Das macht die Ortung der Fehlerquelle besonders schwierig. Denn die Stelle, an der Feuchtigkeit auftritt muss nicht zwangsläufig die Stelle sein, an der sie eingetragen wurde. Um eine Feuchtewanderung zu verhindern, müssen an den entsprechenden Schnittstellen kapillarbrechende Schichten eingebracht werden.

Hierfür haben die Blanke-Techniker gleich zwei neue Detaillösungen für ihr selbstklebendes Abdichtungs-System entwickelt: BLANKE DISK SB und BLANKE DISK KS. Beide „Bänder“ passen sich materialhomogen in das umfangreiche BLANKE DISK System ein und lassen sich sicher und zuverlässig in die Abdichtungsebene einbinden.

An Türschwellen oder anderen, durch ein Profil abgegrenzten Übergängen, kommt das „Schwellenband“ BLANKE SB zum Einsatz. So lässt sich mit dem neuen Band ein entsprechendes Schwellenabschlussprofil ideal in die komplette Verbundabdichtung einbinden. Das neue Abschlussband BLANKE DISK SB stellt somit die notwendige Abdichtung zum Untergrund her und verhindert gleichzeitig als kapillarbrechende Schicht das Wasser oder Feuchtigkeit unter dem Profil hindurch in angrenzende Bereiche gelangen kann.

BLANKE DISK KS sorgt als kapillarbrechendes Band am Übergang zwischen dem wasserbeanspruchten Bereich einer bodengleichen Dusche zum weniger wasserbeanspruchten Bereich des Badezimmerbodens für noch mehr Sicherheit. Und weil das neue Band in der Fuge im Übergang zwischen dem Fliesenbelag im Nassbereich und dem trockenen Bereich ausreichend hoch geführt wird, bildet es zusätzlich eine Barriere für die Feuchtigkeit. BLANKE DISK KS verhindert einerseits die Feuchtewanderung von kapillargeführtem Wasser auf der Abdichtungsebene und stellt andererseits die dauerhaft funktionfähige Anbindung an die Flächenabdichtung sowohl innerhalb der Dusche als auch des restlichen Badezimmerbodens sicher.

Je nach Baustellenablauf kommt es nicht selten zu Verschmutzungen auf einem bereits verlegten BLANKE DISK TAPE. Hier sorgt das ebenfalls neu in das Abdichtungs-System BLANKE DISK aufgenommene BLANKE COVERTAPE für ausreichenden Schutz.

Mit der Systemerweiterung ermöglicht das selbstklebende Abdichtungs-System BLANKE DISK Sicherheit bis ins Detail und verhindert nachhaltig Feuchteschäden durch kapillar geführtes Wasser.

Blanke überzeugt. Blanke Systems GmbH & Co. KG ist ein international tätiger Hersteller und Systemanbieter von Fliesenzubehör mit hohem Qualitätsanspruch und Wert. Kundennähe und jeweils auf die Märkte optimierte Vertriebsstrukturen und Logistik ermöglichen die erfolgreichen Aktivitäten in mehr als 80 Ländern. Mit dem frühzeitigen Erkennen von Marktentwicklungen legt man bei Blanke den Grundstein für Produktneuentwicklungen und baut so kontinuierlich sein Know-how aus. Die Produkte von Blanke helfen Handwerkern, Architekten und Planern dabei, gemeinsam überzeugende Arbeit zu leisten.

Firmenkontakt

Blanke Systems GmbH & Co. KG

Maria Nowak

Stenglingser Weg 68-70

58642 Iserlohn

+49 (0)2374 – 507 125

info@blanke-systems.de

https://www.blanke-systems.de

Pressekontakt

Flüstertüte – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sven-Erik Tornow

Entenweg 15

50829 Köln

+49 221 2789004

sven.tornow@fluestertuete.de

http://www.fluestertuete.de

Bildquelle: Blanke