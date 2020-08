Swimmingpool: Pool bauen ganzjährig

(Mynewsdesk) Der Pool im eignen Garten ist gerade an heißen Sommertagen ein echter Traum. Doch damit der Swimmingpool im Sommer genutzt werden kann, sollte man die Planung für das Schwimmbecken rechtzeitig beginnen. Poolbau ist ganzjährig möglich und selbst im Winter kein Problem, sondern eigentlich recht sinnvoll.

Pool bauen in Frühling, Sommer, Herbst und Winter Viele denken vor allem im Frühjahr daran, einen Pool zu bauen, damit man im Sommer den Sprung ins Schwimmbecken wagen kann. Doch es macht durchaus Sinn, seinen Pool im Herbst oder Winter zu bauen, Jahreszeiten in denen man in der Regel ohnehin weniger Zeit im Garten verbringt. Wenn die Badesaison beginnt ist Ihr Gartenpool dann einsatzbereit.

Traumpool individuell nach Ihren Vorstellungen Ob eckig, rund oder eine komplett individuelle Formgebung – alles ist machbar. Durch den hochwertigen Bau mit einer verlorenen Verschalung lassen sich alle Formen, Größen und Tiefen für den Pool realisieren. Egal ob Gartenpool oder Indoorpool, was zählt ist eine hohe Qualität beim Bau.

Hinweis: Die Pools arbeiten mit einem Desjoyaux Poolfilter. Bei dieser Filtertechnik brauchen Sie weder ein Technikhaus, noch eine Verrohrung oder einen Kanalisationsanschluss. Die Installation ist somit deutlich weniger aufwendig als bei einem Sandfilter und auch der Betrieb ist sehr günstig und pflegeleicht. Den patentierten Poolfilter können Sie bei keinem anderen Anbieter beziehen!

Pool selber bauen oder Komplettangebot Die Wünsche von angehenden Poolbesitzern sind sehr unterschiedlich. Die einen möchten ein Komplettangebot für alle Bauphasen und keine Arbeit mit der Erstellung des Beckens. Andere möchten die Kosten für den Pool so gering wie möglich halten und so viele Bauschritte wie möglich selbst übernehmen.

Die Wahl wie der Traumpool realisiert wird liegt ganz bei Ihnen. Sie können sich entspannt zurücklehnen und alles bauen lassen oder den besten Preis bekommen, indem Sie Eigenleistung erbringen. Selbstbauer können eine Baubegleitung dazubuchen und erhalten dann selbstverständlich auch Unterstützung beim Bau des Swimmingpools.

Swimmingpool mit Poolüberdachung Wer sich in unseren Breitengraden für einen Pool entscheidet, der ist mit einer Poolüberdachung oder zumindest eine Poolabdeckung gut beraten. Denn damit lässt sich nicht nur Schmutz vom Pool fernhalten, sondern auch die Temperatur im Wasser halten.

Durch die Abdeckung oder Überdachung des Swimmingpools können Sie die Wassertemperatur bis zu 10 Grad höher halten als ohne. In Kombination mit einer Poolheizung können Sie die Badesaison um einige Monate verlängern. Auf diese Weise haben Sie mehr von Ihrem Gartenpool!

Poolbau in Deutschland, Österreich und der Schweiz Damit Sie vorab eine gute Beratung für Ihren Pool bekommen, erhalten Sie Angebote direkt von einem Poolbauer vor Ort. Ein Pool ist eine Anschaffung fürs Leben und es ist wichtig sowohl bei der Planung, als auch beim Poolbau sorgfältig zu arbeiten.

Auch nach Fertigstellung des Schwimmbeckens und der Übergabe des schwimmfertigen Pools kann es immer wieder zu Fragen kommen – ein Poolbau-Netzwerk in Deutschland, Österreich und der Schweiz sorgt für einen erstklassigen Support und Service rund um den Pool.

