Super Patch – Das Pflaster das Dein Leben verändert!

Die Non Plus Ultra DOO ist jetzt Vertriebspartner der Super Patch Company und am europaweiten Aufbau beteiligt.

In nur 4 Wochen bauten wir über 1200 Vertriebspartner europaweit aus. Dies ist im Bereich des Vertriebsaufbaues im Rahmen eines Produktvertriebes außergewöhnlich so GF Ivica Lucic. Wir schreiben hier gerade Geschichte!

Diese wegweisende Partnerschaft wird den europaweiten Aufbau und die Verbreitung der innovativen Super Patch vorantreiben, um Millionen von Menschen eine bessere und leistungsstarke Zukunft zu ermöglichen.

Super Patches, auch als „Super Pflaster“ bekannt, sind das Ergebnis eines bahnbrechenden Durchbruchs in der Technologiebranche.

Die Non Plus Ultra DOO, als eines der führenden und innovativen Unternehmen in der Vertriebsbranche, hat sich aufgrund der einzigartigen Eigenschaften und den vielversprechenden Zukunftsaussichten von Super Patches dazu entschlossen, diese innovative Produktlinie als Vertriebspartner für den europaweiten Markt einzuführen. Die langjährige Erfahrung und das umfassende Netzwerk von der Non Plus Ultra DOO werden entscheidend dazu beitragen, die Super Patch einem breiten Publikum sowie Vertriebsorganisationen zugänglich zu machen und deren Bekanntheit in ganz Europa zu steigern.

„Wir sind stolz darauf, dass die Non Plus Ultra DOO als ein Vertriebspartner der ersten Stunde in Europa ist“, sagte Director / Geschäftsführer Ivica Lucic .

„Unsere Expertise und Vertriebsstärke sind genau das, was wir benötigen, um Super Patch auf dem europäischen Markt erfolgreich einzuführen und unser Ziel zu erreichen, das Leben vieler Menschen positiv zu beeinflussen ist unser Ansporn.“

Die Partnerschaft Non Plus Ultra DOO und der Super Patch Company verspricht eine vielversprechende Zukunft, in der Millionen von Menschen in ganz Europa von den Vorteilen der Super Patches profitieren können. Die Produkte werden in Kürze auf dem europäischen Markt eingeführt, und Kunden können sich auf eine breite Palette von Super Patch freuen, die individuell oder kombiniert eingesetzt werden können, um ihre spezifischen Bedürfnisse zu erfüllen.

Wir laden interessierte Unternehmen herzlich ein, sich als Vertriebspartner bei uns zu melden und von dieser einzigartigen Gelegenheit zu profitieren“, sagte Ivica Lucic Director / Geschäftsführer der NPU. „Gemeinsam können wir die Mission von Super Patch vorantreiben und das Leben von Menschen zu verbessern.“

Mit der Partnerschaft zwischen Super Patch und Non Plus Ultra DOO wird der europaweite Vertrieb der #SuperPatch gestärkt, so Ivica Lucic.

Weitere Informationen über eine Kooperation und die vertriebliche Chance mit diesem innovativen Produkt finden Interessierte auf der Webseite: www.patchme.info

Weitere Videos unter: https://www.youtube.com/@SuperPatchNetwork/videos

Über Non Plus Ultra DOO:

Non Plus Ultra DOO ist ein angesehenes Unternehmen im Bereich Vertriebsaufbau und Vermarktung mit langjähriger Erfahrung und einem umfassenden Netzwerk. Das Tagesgeschäft liegt in den Bereichen: sales*distribution*consulting*marketing*media

Kontakt

Non Plus Ultra DOO

Ivica Lucic

Novo Naselje 1

10310 Ivanic Grad

00385917350052



http://www.patchme.eu

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.