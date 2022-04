Sumsub führt eine nahtlose KYB-Lösung auf den Markt ein, die die Geschäftsüberprüfung 24x schneller macht

Da die weltweite Nachfrage nach Rechtsträgerprüfungen steigt, ist Sumsub hier, um den Unternehmen dabei zu helfen, ihre Geschäftskunden zu verifizieren, konform zu bleiben und hohe Bußgelder zu vermeiden.

Berlin, 14. April 2022 – Die Betrugsbekämpfungs- und Verifizierungsplattform Sumsub bringt eine KYB-Lösung für die schnelle und effektive Verifizierung von Unternehmen auf den Markt.

Know-your-Business (KYB) -Verifizierung wird von Unternehmen durchgeführt, die sicherstellen möchten, dass die Unternehmen, mit denen sie zusammenarbeiten, legitim und vertrauenswürdig sind. Im Allgemeinen besteht das KYB-Verfahren aus der Überprüfung von Unternehmensdokumenten in globalen und lokalen Registern, der Überprüfung der Identität von Begünstigten und der Durchführung spezieller Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML).

KYB-Checks werden zunehmend für Institutionen der Finanzbranche empfohlen. Dazu gehören die Unternehmen, die mit mobilen Zahlungen, Online-Banking, Krypto-Marktplätzen und Krypto-Diensten zu tun haben.

Auf regulatorischer Ebene ist KYB nun in die Richtlinien mehrerer Aufsichtsbehörden eingebunden, darunter die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) und die FATF. Das bedeutet, dass bestimmte Unternehmen jetzt mit Strafen rechnen können, wenn sie KYB-Prüfungen nicht durchführen.

Erst kürzlich haben wir mehrere hochkarätige Vorfälle erlebt, die grundlegende Unzulänglichkeiten bei den Onboarding-Verfahren von juristischen Personen aufgedeckt haben. Dieses Problem betraf sogar die Giganten wie die Credit Suisse. Tatsächlich nutzt die überwiegende Mehrheit der Verpflichteten bereits moderne Technologien und Lösungen, wenn sie Personen zulassen; das ist die neue Realität. Aber wenn es um KYB geht, sehen wir immer noch Handarbeit und Fehler, die für das menschliche Versgen absolut normal und inhärent sind. Einige dieser Fehler können unschuldig sein, aber andere können die Tür zu riesigen Geldwäschesystemen öffnen und den Ruf transnationaler Finanzunternehmen und sogar Länder ruinieren.

Vor einiger Zeit haben unsere bestehenden Kunden dieses Risiko als Problem erkannt und uns gefragt, ob wir unser aktuelles Ökosystem auch um das automatisierte Zulassung von juristischen Personen erweitern könnten. Und wir haben es geschafft. Jetzt sehen wir, dass die Nachfrage nach KYB von Tag zu Tag wächst; internationale politische Entscheidungsträger wie die EBA erwähnen KYB unter den empfohlenen innovativen Technologien. Wir begrüßen die weltweite Forderung, Rechtsträgerprüfungen zu einem wirklich sinnvollen Bestandteil von Due-Diligence-Verfahren zu machen.“ – sagt Tony Petrov, Chief Legal Officer von Sumsub.

Die meisten Unternehmen verfügen nicht über ausreichende Ressourcen oder Fachkenntnisse, um KYB-Prüfungen durchzuführen, da ihnen häufig der Zugang zu konsolidierten öffentlichen Ressourcen mit Unternehmensinformationen (globale und lokale Register, Beobachtungslisten usw.) fehlt. Daher werden KYB-Prozesse in der Regel an Compliance-Beauftragte ausgelagert, die sie manuell durchführen. Dieser Prozess kann aufgrund der Schwierigkeit, alle erforderlichen Informationen und Unterlagen zu sammeln, bis zu drei Arbeitstage (oder 72 Stunden pro Unternehmen) in Anspruch nehmen. Letztendlich führen diese langen Wartezeiten dazu, dass sich die Kunden den Konkurrenten zuwenden.

Sumsub bietet eine KYB-Lösung für den gesamten Zyklus, mit der Unternehmen ihre Geschäftskontrahenten schneller und effektiver verifizieren können. Die Lösung konsolidiert automatisierte KYB-Prüfungen, KYC-Prüfungen von Begünstigten und manuelle Überprüfungen durch zertifizierte KYB / AML-Experten.

Der automatischer KYB-Check von Sumsub dauert nur 3 Minuten und die KYB-Verifizierung mit vollem Zyklus kann in nur 3 Stunden durchgeführt werden – was bis zu 24-mal schneller ist als die manuelle KYB-Verifizierung. Sumsub hat Zugriff auf Daten von mehr als 200 000 000 Unternehmen und Begünstigten aus Registern in 220 Ländern und Gebieten.

Im Gegensatz zu anderen Anbietern digitaler Verifizierung bietet Sumsub ein anpassbares Widget (WebSDK) zum Sammeln von Bewerberinformationen, das in die Website eines Unternehmens eingebettet werden kann, um die Anforderungen an die Unternehmensidentität oder das Branding widerzuspiegeln. Das bedeutet auch, dass der Überprüfungsablauf und zwar Hochladen von Dokumenten, Ausfüllen von Fragebögen, Sammeln von Empfängerinformationen an spezifische Anforderungen oder Vorschriften angepasst werden kann. Der KYB-Check von Sumsub ist auch für dieUnternehmen praktisch, die sich dem Check unterziehen, da alle erforderlichen Dokumente von einem einzigen Unternehmensvertreter hochgeladen werden können.

Darüber hinaus können Kunden mit der KYB-Lösung von Sumsub den Status von den Unternehmen und ihren Begünstigten kontinuierlich in Echtzeit überwachen. Alle diese Daten werden an einem Ort gespeichert und verwaltet und es werden vollständige Berichte erstellt, die Unternehmen den Aufsichtsbehörden vorlegen können.

Alles in allem kann Sumsub Ihr einziger Auftragnehmer für die KYB-Verifizierung sein. Die Unternehmen, die alle ihre KYB-bezogenen Verfahren an Sumsub delegieren, können die Betriebskosten und die Gesamtprüfungszeit senken und die Konversion von Bewerbern weltweit steigern.

webseite: https://sumsub.com/

e-mail: dach@bmb-agency.com

Sumsub provides an all-in-one technical and legal toolkit to cover KYC/AML needs. It is a single powerful platform to convert more customers, speed up verification, reduce costs and fight digital fraud

Sumsub

Natalie Stein

Scharnhorststrasse 8B

10115 Berlin

+44 20 3882 7770

dach@bmb-agency.com

https://sumsub.com/