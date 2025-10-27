Süßes oder Saures mit KI: neue Halloween-Vorlagen für die Bild-zu-Video-Funktion von CyberLink

— CyberLink präsentiert rechtzeitig zu Halloween neue thematische Vorlagen für die KI-Funktion „Bild-zu-Video“, die ab sofort im Online-Tool MyEdit, in den aktuellen Desktop-Softwareversionen sowie den Apps verfügbar sind. Mit den neuen Templates lassen sich Fotos im Handumdrehen in atmosphärisch gruselige Clips verwandeln. Taipeh, Taiwan — 27. Oktober 2025

Über eine Auswahl markanter Halloween-Themen wie „Geisterangst“, „Vampiradel“, „Schädelwandlung“ oder „Dunkle Anmut“ wird ein beliebiges Foto automatisch animiert – inklusive Bewegung, Stil und Stimmung. User laden ein Foto hoch, wählen eine Vorlage aus, legen Seitenverhältnis und Länge fest, und die KI setzt passende Effekte, Übergänge und Bewegungslogik ein, um aus einer statischen Aufnahme einen kurzen Clip zu erzeugen.

Clips mit gruseligen Masken und Horror-Motiven liegen auf Social Media voll im Trend, Szenen mit der der Kultfigur „Ghostface“ aus „Scream“ werden unter Hashtags wie #Geisterruf oder #Geisterangst aufgegriffen und geteilt. Mit den neuen Halloween-Vorlagen können User solche Stimmungen mit eigenen Bildern nachstellen: Ein Porträt einer Freundin wird etwa mit der Vorlage „Geisterangst“ animiert – plötzlich erscheint sie in einer schaurigen Umgebung und wird von „Ghostface“ entführt. Oder das eigene Bild verwandelt sich in „Vampiradel“ für ein Horror-Mini-Video – ideal für Instagram, TikTok oder Snapchat. So entstehen schnell gruseliger Content, der Aufmerksamkeit erzielt.