Mandela Held und Verräter seiner eigenen Kampfziele? Hat der Westen Mandela manipuliert? Warum es in Südafrika irgendwann hochgehen wird.

Der fingierte Frieden, um einzig die Privilegien der Weißen zu schützen in Südafrika: Meine eigene Geschichte mit meinem Helden

Buchvorstellung: „Nelson Mandela: Die nicht vollendete Revolution und der gestohlene Sieg der Schwarzen“

Die andere Wahrheit hinter der Freilassung Mandelas. Die unveröffentlichte unrühmliche Geschichte über die politische Machtübergabe der Weißen an Schwarze mit dem Ziel des Westens, die Weißen Südafrikaner zu rehabilitieren und zu schützen – auf Kosten des Leidens der Schwarzen.

Verbrechen an Schwarzen nicht gesühnt und auch nicht entschädigt, Schwarzes Land nicht zurückgegeben, Städtenamen, wie als Symbole der Weißen Unterdrückung und Macht existieren immer noch. Pretoria, Johannesburg, Karstadt, Durban, diese Namen allein traumatisieren sie. Die Namen erinnert unbewusst Schwarze an Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Mord, Folter, Gewalt, Rassismus, Vergewaltigung, die sie erlebt hat. Ich habe ihr gesagt, dich zu fragen, warum du diese Namen gelassen hast? Damit Weiße dich lieben? Reichtum immer noch in den Händen der Weißen, Orte auf Schwarzem Boden, wo Schwarze nicht einfach so reindürfen.

Diente die schamhafte Versöhnungskommission nur dazu, die Weißen zu schonen und keine Gerechtigkeit für Schwarze zu sprechen?

Die andere wahre Geschichte über das Ende der Apartheid und wie der Westen Mandela missbrauchte.

„Mandela: Der Revolutionär, mein Held aber… Die Verlorene Revolution“

Zusammenfassung: In seinem Buch „Nelson Mandela: Die nicht vollendete Revolution und der gestohlene Sieg der Schwarzen“ präsentiert Dantse Dantse eine schonungslose Darstellung dessen, was sich wirklich hinter den Kulissen des südafrikanischen Freiheitskampfes abgespielt hat. Das Buch wirft ein kritisches Licht auf die Versöhnungspolitik, die nach dem Ende der Apartheid eingeführt wurde, und zeigt auf, wie die weiße Elite ihre Privilegien bewahrte, während die schwarze Bevölkerung erneut im Stich gelassen wurde.

Dantse Dantse enthüllt die Geheimnisse, die lange Zeit verborgen blieben, und verdeutlicht, dass nicht alles, was hell ist, weiß ist, und nicht alles, was dunkel ist, schwarz ist. Trotz der langen Kämpfe und des Blutes, das vergossen wurde, um die Unterdrückung der Schwarzen zu beenden, wurden ihnen letztendlich der vollständige Sieg und die wahre Revolution gestohlen.

Die schnelle Freilassung von Nelson Mandela und die Einführung der Versöhnungskommission waren entscheidende Wendepunkte. Doch während diese Schritte als Zeichen des Fortschritts und der Versöhnung gefeiert wurden, hatten sie eine schmerzhafte Kehrseite. Die Weißen wurden geschützt, ihre Interessen bewahrt, und die Schwarzen wurden erneut im Stich gelassen.

Die Versöhnungskommission sollte ein Instrument der Gerechtigkeit sein, aber sie entpuppte sich als Werkzeug, um die Vergangenheit zu verschleiern und die Weißen vor einer umfassenden Verantwortung zu bewahren. Das Leiden und die Opfer der Schwarzen wurden dabei vernachlässigt, ihre Schreie nach Gerechtigkeit wurden übertönt.

Das Buch beleuchtet auch die heimlichen Einflüsse des Westens, die ihre eigenen Interessen verfolgten und die Politik von Südafrika beeinflussten.

Es zeigt auf, wie der Westen seine wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Interessen schützte und die weißen Südafrikaner mit ihren Privilegien bewahrte.

Das Buch warnt vor den Folgen dieser ungerechten Versöhnung, darunter wachsende Spannungen, einen möglichen Racheaufstand der Schwarzen und die Fortdauer sozialer Ungleichheit. Es ruft dazu auf, die Wahrheit anzuerkennen und die Fehler der Vergangenheit zu korrigieren, um eine bessere Zukunft für alle Südafrikanerinnen und Südafrikaner zu schaffen.

Exklusiver Einblick ins Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Kapitelübersicht

1: Die Wahrheit, die das Establishment verbergen wollte

Das unverblümte Geheimnis der Apartheid

Wie der Westen das Blut der Schwarzen für ihre Interessen vergoss

Mandela: Von Freiheitskämpfer zum Marionettenspieler

2: Der Mandela-Mythos entlarvt

Heldenverehrung vs. die düstere Realität

Winnie Mandela: Die Frau, die der Westen opfern wollte

3: Versöhnung ohne Gerechtigkeit ist ein weiteres Verbrechen

Die Wahrheits- und Versöhnungskommission: Ein schamloser Schwindel

Weiße Privilegien, Schwarze Benachteiligung und Heuchelei in Südafrika

4: Die Hintermänner: Westliche Mächte und ihre skrupellosen Interessen

Die schmutzigen Hände des Westens

Die Verschwörung gegen die schwarze Revolution

5: Die unbequeme Wahrheit über Mandelas Freiheit

Die Freilassung Mandelas: Ein von langer Hand geplanter Coup

Mandela und die unvollendete Revolution

6: Die unbezahlbare Bedeutung von Stadtnamen

Die koloniale Erbschaft: Städte, die an Verbrechen erinnern

Warum Südafrikas Stadtnamen geändert werden müssen

7: Eine Zukunft in Gefahr

Die schwarze Bevölkerung in Südafrika: Frustriert, unterdrückt und in Wut

Die tickende Zeitbombe der sozialen Ungleichheit

8: Der Westen profitierte von der Apartheid, genauso wie vom Kolonialismus

Der unheilvolle Einfluss des Westens auf die schwarze Revolution

Warum die Weißen die wahre Macht behalten

9: Das Vermächtnis Mandelas und die enttäuschten Hoffnungen

Der ANC heute: Ein Schatten seiner selbst

Die Verratene Revolution und ihre offenen Wunden

Mutige Schlussfolgerung:

Die Zeit für Veränderung ist gekommen

Die schwarze Revolution lebt weiter

Die traumatisierten schwarzen Südafrikaner therapieren sich nun an den Menschen, die ihnen geholfen haben, an anderen Schwarzen aus Afrika. Ihre eigentlichen Peiniger leben in Ruhe, und andere Afrikaner müssen nun den Preis zahlen für eine Versöhnung ohne Gerechtigkeit.

Diese Buchvorstellung sticht heraus, fordert die Konventionen heraus und bietet eine radikale Perspektive auf Nelson Mandela und die südafrikanische Geschichte. Es ist ein Aufruf zur Wahrheit und zur Fortsetzung der Revolution, die den Opfern von Apartheid und Ungerechtigkeit gerecht wird.

Dieses Buch lädt den Leser dazu ein, die Realität anzuerkennen und gemeinsam an einer besseren Zukunft zu arbeiten, in der Gerechtigkeit und Gleichheit für alle Südafrikanerinnen und Südafrikaner herrschen. Es ist ein Aufruf, den gestohlenen Sieg zurückzugewinnen und die wahre Revolution fortzusetzen – eine Revolution, die allen Menschen gleichermaßen zugutekommt.

Über den Autor

Seine innovative und unnachahmliche afrikanisch inspirierte Wissens- und Lebenslehre „DantseLogik", www.dantse-logik.com, hat ihn zu einem begehrten und gefragten Erfolgscoach gemacht hat.

Seine innovative und unnachahmliche afrikanisch inspirierte Wissens- und Lebenslehre „DantseLogik“, www.dantse-logik.com, hat ihn zu einem begehrten und gefragten Erfolgscoach gemacht hat. Mit ihr hilft er Menschen, ihre Ziele zu erreichen und nachhaltig ganzheitlich erfolgreich und glücklich zu sein und Krankheiten zu bekämpfen ohne Medikamente.

Sein Motto ist Aktion und gleichzeitig Programm. „Allein dein Erfolg ist meine Messlatte, dafür stehe ich mit meinem guten Namen und Ruf“. Dantse Dantse

