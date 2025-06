St. Ingbert / Rastede – Ignite Group erweitert ihr Portfolio durch die Übernahme der embeteco GmbH & Co. KG

Ignite Group, ein führender Full-Service-Anbieter für Fördermittel unterstützt von Private Equity Investor SilverTree, gibt mit Stolz die Übernahme der embeteco GmbH & Co. KG bekannt, einem renommierten Unternehmen, das sich auf ZIM-Netzwerke und die digitale Transformation spezialisiert hat. Diese strategische Akquisition unterstreicht die Wachstumsambitionen der Ignite Group im Fördermittelsektor und erweitert das Dienstleistungsangebot für ihre Kunden.

Synergien und Vorteile

Die Übernahme von embeteco bietet erhebliche Synergien, von denen die Kunden der Ignite Group profitieren und die gleichzeitig einen Zugang zu umfassenderen Dienstleistungen für die Kunden von embeteco schafft. Durch die Kombination der fundierten Expertise in der Forschungszulage sowie bei nationalen und internationalen Förderprogrammen der Ignite Group mit den Stärken von embeteco bei Innovationsprojekten, in ZIM-Netzwerken und auf dem Gebiet der Digitalisierung bieten beide Unternehmen ihren Kunden einen umfassenden Full-Service.

Dr. Benjamin Hötzer, Geschäftsführer von Ignite Group Deutschland, erklärt: „Mit der Integration von embeteco in die Ignite Group schaffen wir die Möglichkeit unseren Kunden noch umfassendere Lösungen im Bereich der Innovationsförderung zu bieten. ZIM-Netzwerke bieten KMU eine strategische Umsetzung von Entwicklungsprojekten sowie Mehrwert durch die Zusammenarbeit mit renommierten Forschungseinrichtungen. Diese Übernahme ist ein bedeutender Schritt in der Strategie der Gruppe, der führende Anbieter von Fördermittelberatung in Europa zu werden.“

„Wir freuen uns sehr, Teil der Ignite Group zu werden“, betonen Matthias Brucke und Michael Kalt, Gründer von embeteco. „Durch den Zusammenschluss mit der Ignite Group können wir unseren Kunden ein noch breiteres Spektrum an Dienstleistungen anbieten und von der Expertise und den Ressourcen der Gruppe profitieren. Dies ermöglicht uns, zu wachsen und unsere Kunden optimal bei der Realisierung ihrer Innovationsprojekte zu unterstützen.“ Matthias Brucke und Michael Kalt werden auch zukünftig eine aktive Rolle in der Ignite Group einnehmen und ihre Expertise zum Nutzen der Kunden einbringen.

Nicholas Theuerkauf, Gründer und Managing Partner von SilverTree Equity: „embeteco baut die Ignite Group auf dem deutschen Markt weiter aus, nachdem das Unternehmen DORUCON, eine schnell wachsende, auf Forschungszulagen spezialisierte Innovationsberatung, übernommen hat. embeteco fügt marktführende Fähigkeiten im Bereich der ZIM-Netzwerke hinzu, eine attraktive Ergänzung, die das Full-Service-Angebot von Ignite für Kunden stärkt und eine bedeutende Wachstumschance darstellt.“

Zukunftspläne

Die Ignite Group plant, die Stärken von embeteco in ihre bestehenden Strukturen zu integrieren, um die Qualität der Dienstleistungen weiter zu steigern und neue innovative Lösungen zu entwickeln. Die Kunden von embeteco werden von den erweiterten Ressourcen, einem breit aufgestellten Team und dem internationalen Netzwerk der Ignite Group profitieren.

Henk Heerink, Group CEO Ignite Group: „Die Übernahme von embeteco ist ein weiterer Meilenstein in unserer Wachstumsstrategie und die zweite Akquisition in Deutschland. Wir freuen uns darauf, die Expertise von embeteco in unser Portfolio zu integrieren und unsere Kunden noch umfassender zu betreuen.“

Über Ignite Group

Ignite Group ist eine internationale Unternehmensgruppe für Fördermittelberatung mit 10 Standorten in Deutschland und den Niederlanden, die eine einzigartige Kombination aus digitalen Lösungen und Fördermittelberatung bietet. Mit einem Team von 230 hochqualifizierten und spezialisierten Mitarbeitern unterstützt die Ignite Group Unternehmen und Kommunen bei der Identifikation, Beantragung und Abwicklung von Förderprojekten auf regionaler, nationaler und EU-Ebene.

Über embeteco

embeteco ist ein führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Transformation, des Innovationsmanagements und der Fördermittelakquise und unterstützt Unternehmen und Kommunen bei Themen rund um Digitalisierung und Innovationsmanagement. Mit einem starken Fokus auf nachhaltige, digitale Innovationen spielt embeteco eine bedeutende Rolle in der Fördermittelakquise für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen.

Über SilverTree Equity

SilverTree Equity ist eine auf den Sektor spezialisierte Private-Equity-Gesellschaft. SilverTree investiert ausschließlich in Software-, Technologie- und technologiegestützte Unternehmen. Das Unternehmen zeichnet sich durch seinen Fokus auf Wertschöpfung, Branchenspezialisierung und ein tiefes Netzwerk von operativen Ressourcen und Branchenbeziehungen aus. Das SilverTree-Team hat mehr als 75 Transaktionen erfolgreich abgeschlossen oder war an solchen beteiligt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns über marketing@ignite-group.de.