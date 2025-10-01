Stakeholder-Management mit Prosmap in der Medizintechnik

Prosmap bietet Medizintechnikherstellern Mittel und Wege zum effektiven Stakeholder-Management. Die Plattform vereinfacht die Kommunikation und den Informationsaustausch zwischen den beteiligten Partnern während des gesamten Lebenszyklus von Produkten. Sicherheit wird dabei großgeschrieben, um Risiken auf ein Minimum zu reduzieren.
Mit Prosmap revolutioniert die biobedded systems GmbH das Management von Medizintechnikprodukten, indem sie eine umfassende Lösung für die Entwicklung, Verwaltung und Überwachung von IoMT-Geräten bietet. Prosmap ist die Medical Product Platform, die speziell auf die Bedürfnisse von Medizintechnikherstellern ausgerichtet ist. Sie ermöglicht es, alle regulatorischen Anforderungen zu erfüllen, die Produktentwicklung zu beschleunigen und gleichzeitig höchste Sicher- heitsstandards zu gewährleisten.
„Prosmap vereint alles, was Medizintechnikhersteller benötigen, um ihre Produkte effizient zu entwickeln und sicher zu verwalten. Wir helfen Unternehmen, die Herausforderungen der Branche zu meistern und die Time-to-Market zu verkürzen“, erklärt Dipl.-Ing. Andreas Hilburg, Geschäftsführer der biobedded systems GmbH.
Einfache Verwaltung, effiziente Entwicklung
Prosmap unterstützt Unternehmen in allen Phasen des Produktlebenszyklus: von der Entwicklung über die Verwaltung bis hin zur Überwachung von Medizintechnikgeräten. Mit DEVELOP (Entwicklung), MANAGE (Verwaltung) und MONITOR (Überwachung) bietet die Plattform eine ganzheitliche Lösung, die alle wesentlichen Prozesse vereint und gleichzeitig Zeit und Ressourcen spart.
„Die zentrale Verwaltung von Firmware-Updates, die Integration von Compliance-Checks und die lücken- lose Überwachung machen Prosmap zu einer wertvollen Plattform für Hersteller, die ihre Prozesse opti- mieren und regulatorische Anforderungen effizient erfüllen möchten“, so Hilburg.
Maximale Sicherheit durch fortschrittliche Funktionen
Ein zentraler Fokus von Prosmap liegt auf der Sicherheit. Durch Security by Design und Security by Default werden Sicherheitsmaßnahmen von Anfang an integriert. Ergänzt durch fortschrittliche Verschlüsselung und Security Monitoring sorgt Prosmap dafür, dass alle wichtigen Daten stets vor Bedrohungen geschützt sind. Die datenschutzkonforme Lösung stellt sicher, dass alle personen- bezogenen Daten gemäß der DSGVO verarbeitet werden, während gleichzeitig eine klare Trennung zwischen Anwendungs- und Nutzerdaten gewährleistet wird.
Skalierbarkeit für Unternehmen jeder Größe
Prosmap ist eine skalierbare SaaS-Lösung, die sich an die Bedürfnisse von Unternehmen jeder Größe anpasst – vom Start-up bis zum globalen Unternehmen. Mit umfassenden API-Schnittstellen lässt sich Prosmap einfach in bestehende Unternehmensprozesse integrieren, wodurch Hersteller ihre Work- flows effizienter gestalten können.
Über das Unternehmen
Die Entwicklung von Prosmap basiert auf jahrzehntelanger Erfahrung in der Medizintechnik. Hinter der Plattform steht die biobedded systems GmbH, ein seit 2000 etabliertes Unternehmen, das Expertise in Software-, Firmware- und Hardware-Entwicklung sowie ein zertifiziertes Qualitätsmanagement nach EN ISO 13485 einbringt.
Pressekontakt:
Adrian Hanrath,
Telefon: +49 2043 9499474
E-Mail: presse@prosmap.de
Webseite: https://prosmap.de/
Copyright Bild: biobedded systems GmbH
Originalinhalt von Adrian Hanrath, veröffentlicht unter dem Titel „Prosmap: Die Zukunft des sicheren Lifecycle-Managements für Medizintechnikprodukte„, übermittelt durch Prnews24.com