Stärke Deine Körpermitte mit der Pilates-Methode

Pilatesstudio Frankfurt

Wir, das Pilates Studio in Frankfurt, genauer gesagt: PilatesFriends Sachsenhausen, bieten zahlreiche Kurse nach der von Joseph Pilates entwickelten Methode an. Die bekannte Trainingsmethode für mehr Kraft, Balance und Beweglichkeit ist inzwischen sehr beliebt und besonders effektiv. Unser großes Angebot im Studio in Frankfurt reicht von Pilates Kursen für Anfänger bis Fortgeschrittene, sowohl als Mattentraining in der Gruppe, auch mit diversen Kleingeräten, oder Personal Training auf der Matte, oder den Pilatesgeräten. Bei uns findest Du exakt das richtige Kursprogramm für Dein individuelles Ziel und Deine körperliche Fitness, unabhängig vom Alter. Mit einem breiten Erfahrungsspektrum aus Osteopathie, Physiotherapie und Pilates können wir Dich umfassend fachlich kompetent beraten, welcher Kurs aus unserem Stundenplan für Dich der richtige ist. Durch die schonende Weise ist Pilates für jeden geeignet und verbessert nicht nur Balance, Koordination, Atmung, sondern auch die gesamte Körperhaltung.

Pilates und das Powerhouse

Die Pilatesmethode, welche auf einem ganzheitlichen Trainingsansatz beruht, verfolgt das Ziel, die gesamte Muskulatur, vor allem den Bereich rund um das sogenannte Core-Zentrum zu stärken. Das Powerhouse bezeichnet das gesamte und sehr komplexe Zusammenspiel von Gesäßmuskeln, der Beckenbodenmuskulatur, den Muskeln des unteren Rückens sowie der queren und der schrägen Bauchmuskulatur. Das Powerhouse bezeichnen wir daher auch als Kraftzentrum der Körpermitte. Pilates nannte es auch das „Kontrollzentrum“. Die Aktivierung des Powerhouses ist bei allen Übungen fester Bestandteil und die Tiefenmuskulatur wird hierbei gestärkt. Dadurch verbessert sich die Körperhaltung und Verkürzungen von Muskelgruppen können vermieden oder ausgeglichen werden. Daher ist Pilates speziell auch bei Frauen nach der Schwangerschaft und Rückbildung so beliebt, da Pilates den Beckenboden mit in das Trainingskonzept mit einbezieht. Je nach Fitness- und Gesundheitslevel können wir die Übungen auf Dich persönlich anpassen und somit kann jeder, egal welches Alter und Trainingslevel, mitmachen und die hervorragende Methode nach Pilates erlernen.

Rückenschmerzen vermeiden

Jedoch steht nicht nur die Kräftigung der Muskelgruppen im Fokus, sondern auch die Dehnung der gesamten Muskelpartien. Ziel ist es, ein ausgewogenes Verhältnis aller Muskelgruppen herzustellen und muskuläre Dysbalancen zu vermeiden. Durch zu viel langes Sitzen, Stehen und Bewegungsmangel haben die meisten Menschen muskuläre Ungleichheiten und diese führen langfristig zu Rückenproblemen. Oftmals steht dies beispielsweise mit einem verkürzten Hüftbeuger in Zusammenhang. Mit der Pilates-Methode kann hier positiv entgegengewirkt werden und Rückenschmerzen beseitigt werden.

Die Pilates-Prinzipien

Die Original-Pilates-Methode orientiert sich sehr streng an den folgenden Prinzipien, die wir hier kurz erläutern. Für Joseph Pilates stellen diese Punkte das Fundament seiner entwickelten Trainingsform dar.

-Konzentration: die volle Aufmerksamkeit bei allen Übungen ist wichtig, um die Übungen präzise ausführen zu können.

-Kontrolle: Kontrolle bedeutet in diesem Fall Körperbeherrschung, die mental bewusst gesteuert wird.

-Zentrierung: alle Bewegungen kommen aus der starken Körpermitte heraus-dem Powerhouse.

-Atmung: Auch die richtige Atmung war Pilates wichtig bei der Ausführung seiner Übungen. Die Atemtechnik unterstützt die exakte Übungsausführung.

-Bewegungsfluss: Fließende Bewegungen sind eine Besonderheit bei Pilates und stellen den entscheidenden Unterschied zu anderen Trainingsmethoden dar. Nicht nur die Übung selbst soll flüssig durchgeführt werden, sondern auch die Übungen im Übergang hintereinander.

-Präzision: Jedes Detail soll beachtet werden, um die Methode exakt umzusetzen.

Nicht alle oben genannten Punkte lassen sich in kurzer Zeit umsetzen. Um die Pilates Methode richtig zu verinnerlichen und anzuwenden, bedarf es einer längeren Übungsphase. Wir unterstützen Dich hierbei als Team beim Kennenlernen dieser hervorragenden Methode des ganzheitlichen schonenden Körpertrainings. Ein angenehmes modernes Ambiente, eine tolle qualitativ hochwertige Ausstattung mit allen Großgeräten und Matten machen Pilates in unserem Studio in Frankfurt Sachsenhausen zu einem besonderen Erlebnis.

Joseph Pilates sagte einmal: „Nach zehn Sitzungen spürst Du den Unterschied, nach zwanzig siehst Du ihn und nach dreißig hat sich Dein Körper vollständig verändert.“

Wir freuen uns, wenn wir Dein Vorhaben, die Pilates-Methode zu erlernen, begleiten dürfen. Gerne kannst Du weitere Details bei uns im Studio PilatesFriends erfragen.

Finden Sie zu Ihrer Mitte dank individuellem Pilatestraining

Sie interessieren sich für Pilates, wissen aber nicht, wo Sie hingehen sollen?

Wir freuen uns, dass wir Ihnen uns und die Pilatesmethode vorstellen können.

Aufgrund der heutigen Lebensweise mit viel Sitzen und wenig Bewegung ist ein ausgewogenes Fitnessprogramm heute wichtiger denn je. PilatesFriends setzt mit viel Know How, persönlichem Einsatz und individueller Betreuung alles daran, das von Ihnen entgegengebrachte Vertrauen zu würdigen, damit Sie sich wohler fühlen.

Parkmöglichkeiten, Licht durchflutete Räume und die Nähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln sind nur ein paar Vorzüge, die Sie sicherlich schätzen werden. Wir stellen hohe Anforderungen an unser Team. Denn nur ein qualifizierter Pilatestrainer rechtfertigt Ihr Vertrauen und gewährleistet, dass Sie Ihre Trainingsziele schneller erreichen.

