SSN GmbH: Drei Jahrzehnte Präzision und Innovation im Steuerungs- und Schaltschrankbau

30 Jahre Präzision, Qualität und Fortschritt in der Elektrotechnik – vom Schaltschrankbau bis zur Automatisierung

Seit mehr als drei Jahrzehnten steht die SSN GmbH – Schaltschrank- & Steuerungsbau Neubukow für Innovation, Präzision und Zuverlässigkeit im Bereich der Niederspannungstechnik, Steuerungssysteme und Energieverteilung.

Das Unternehmen mit Sitz in Neubukow realisiert ganzheitliche Lösungen für Industrie, Gewerbe und Gebäudetechnik – von der individuellen Planung über die Fertigung bis hin zur Inbetriebnahme und Wartung.

Technische Perfektion durch individuelle Planung

Die SSN GmbH entwickelt und fertigt maßgeschneiderte Niederspannungsschaltanlagen, Energieverteiler und Steuerungssysteme, die höchste Sicherheits- und Qualitätsanforderungen erfüllen. Mithilfe moderner CAD-Planung, EMV-gerechter Verdrahtung und Fertigung nach DIN EN 61439 entstehen langlebige Systeme für unterschiedlichste Branchen und Einsatzbereiche.

Zum Einsatz kommen ausschließlich hochwertige Komponenten führender Hersteller wie Rittal, Siemens, Phoenix Contact und WAGO. Das Ergebnis: robuste Schaltanlagen mit maximaler Betriebssicherheit und nachhaltiger Lebensdauer.

Stark in Norddeutschland – Schaltschrankbau in Rostock, Steuerungsanlagen in Hamburg

Als regional verwurzeltes Unternehmen ist die SSN GmbH im gesamten norddeutschen Raum tätig, mit Schwerpunkten in Rostock und Hamburg. In Rostock realisiert das Unternehmen anspruchsvolle Projekte im Bereich Schaltschrankbau Rostock, abgestimmt auf die Bedürfnisse von Maschinenbau-, Produktions- und Energieunternehmen.

In Hamburg liegt der Fokus auf Steuerungsanlagen für Automatisierung und Versorgungstechnik. Hier kombiniert SSN präzise Hardwareplanung mit Software-Programmierung und Visualisierung komplexer Systeme.

Die regionale Nähe zu Kunden sorgt für kurze Wege, schnelle Reaktionszeiten und persönliche Betreuung – ein entscheidender Vorteil bei zeitkritischen Industrieprojekten.

Ganzheitlicher Service – von der Beratung bis zur Wartung

SSN GmbH begleitet jedes Projekt von der ersten Idee bis zur Inbetriebnahme.

Dabei entstehen Schaltanlagen, die individuell geplant, sorgfältig gefertigt und dokumentiert werden.

Das Leistungsspektrum umfasst:

Planung und Projektierung nach DIN- und VDE-Normen

CAD-basierte Schaltplanerstellung

Software-Programmierung und Visualisierung

Verdrahtung und elektromechanische Montage

Prüfung, Dokumentation und Inbetriebnahme

Wartung, Modernisierung (Retrofit) und Service

Auch nach Abschluss des Projekts bleibt SSN ein verlässlicher Partner für langfristigen Anlagenbetrieb.

Energieeffizienz und Nachhaltigkeit als Unternehmensgrundsatz

Die Elektrotechnik von heute muss nicht nur leistungsfähig, sondern auch effizient sein.

SSN GmbH trägt durch moderne Steuerungs– und Schalttechnik aktiv zur Reduzierung des Energieverbrauchs und zur Verlängerung der Anlagenlebensdauer bei.

Die eingesetzten Systeme optimieren Lastverteilung, vermeiden Energieverluste und erhöhen die Sicherheit im laufenden Betrieb – ein wichtiger Beitrag zu nachhaltiger industrieller Wertschöpfung.

Digitalisierung und Automatisierung – Fortschritt im Schaltschrankbau

Mit der Integration digitaler Technologien treibt die SSN GmbH den Wandel zur Industrie 4.0 voran. CAD-gestützte Planung, automatisierte Prüfsysteme und datenbasierte Dokumentation ermöglichen höchste Präzision und Nachvollziehbarkeit.

Die digitale Projektabwicklung verkürzt Durchlaufzeiten, minimiert Fehlerquellen und verbessert die Qualitätssicherung – ein wesentlicher Vorteil für komplexe Industrieanlagen.

Zuverlässigkeit und Qualität seit 1993

Die SSN GmbH wurde 1993 von Dipl.-Ing. Jörg Kretschmann gegründet und wird heute gemeinsam mit Timo Kretschmann geführt. Mit einem erfahrenen Team aus Ingenieuren, Elektromeistern und Facharbeitern setzt das Unternehmen konsequent auf Qualität, Termintreue und partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Diese Werte bilden das Fundament für langjährige Kundenbeziehungen in Norddeutschland und machen SSN GmbH zu einem gefragten Partner für industrielle Steuerungs- und Verteilersysteme.

Ausbildung, Verantwortung und Zukunftssicherheit

Neben der technischen Expertise investiert SSN GmbH gezielt in Nachwuchsförderung und Ausbildung. Junge Fachkräfte werden praxisnah in Elektrotechnik, Steuerungstechnik und Automatisierung ausgebildet, um langfristig die Fachkompetenz des Unternehmens zu sichern.

Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen für nachhaltige Produktionsprozesse und setzt auf ressourcenschonende Fertigungsmethoden.

Fazit: Drei Jahrzehnte technische Exzellenz und zukunftsorientierte Lösungen

Seit über 30 Jahren steht die SSN GmbH für Qualität, Präzision und Zuverlässigkeit im Schaltschrank- und Steuerungsbau. Ob Niederspannungsschaltanlagen, Steuerungssysteme oder Energieverteiler – jedes Projekt verbindet technisches Know-how mit nachhaltiger Verantwortung.

Mit starken regionalen Standorten in Rostock und Hamburg, umfassender Planungskompetenz und kundenorientiertem Service bleibt SSN GmbH auch in Zukunft ein verlässlicher Partner für die Industrie – seit 1993.

Kurzzusammenfassung

