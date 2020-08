SQL Datenbank Anwendungen intuitiv gestalten

Low Code Plattform GAPTEQ macht die Entwicklung von Business Applikationen und Extranet Lösung für alle Nutzergruppen einfach, flexibel, und effizient.

(Brannenburg, 3. August 2020) SQL Datenbank Anwendungen aller Art lassen sich jetzt ganz einfach per Drag & Drop intuitiv und flexibel gestalten: Das Low Code Werkzeug GAPTEQ unterstützt den Aufbau vom einfachen Web Formular bis hin zur komplexen Business Applikation und Extranet Lösung. Die innovative Plattform ist heute bereits bei zahlreichen Unternehmen verschiedenster Branchen erfolgreich im Einsatz.

Die Rechtevergabe im Griff

Einen ganz besonderen Vorteil bietet die Plattform mit ihrem flexiblen Konzept zur Rechtevergabe. Welche User oder Usergruppen dürfen innerhalb einer Applikation worauf zugreifen und welche Inhalte bearbeiten oder speichern? Die Funktionalität “Access Rights” in GAPTEQ lässt dies zentral und zielgerichtet definieren und entscheiden. Und das auf drei Ebenen: Die Rechtevergabe auf der Seitenebene regelt, wer welche Applikationsseiten bereitgestellt bekommt. Auf der Komponentenebene werden Zugriff und Rechte auf die verwendete Komponente reglementiert, und zwar unabhängig davon, auf welcher Applikationsseite sie eingesetzt sind. Über die Data Layer Ebene schließlich wird die Erlaubnis zum Ausführen bestimmter Aktionen gesteuert.

SQL Datenbank Anwendungen auf den Punkt genau

Die Kombination der drei Definitionsebenen eröffnet umfassende Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung passgenauer Business Anwendungen. Zu denken ist etwa an die Aufgaben- und Zeiterfassung, an Umsatzmeldungen oder Forecasts. Sehr hilfreich erweist sich GAPTEQ zudem, wenn es um die Stammdatenpflege geht, das Zumelden von Plan- oder Projektdaten oder das Erfassen von Informationen zu Anwesenheiten, Mängeln oder Lagerbeständen. Ebenso für die Bereitstellung von Rechnungen, Aufträgen oder anderer Informationen für Kunden und Partner. Die Anwendungen werden im direkten Zusammenspiel mit SQL Datenbanken entwickelt. Einfach per Drag & Drop. Das GAPTEQ Rechtesystem regelt den Zugriff pro Nutzer oder Nutzergruppe einfach, zielgerichtet und flexibel.

Für vielfältige Business Applikationen geeignet

Die Möglichkeiten der Low Code Entwicklung sind schier grenzenlos. Hier nur einige wenige Beispiele:

– Feedback oder Urlaubsanträge

– Aufbau von Extranets für Kunden oder Partner

– Verfolgen von Gutschein Aktionen

– Verwalten und Bereitstellen von Schadensmeldungen

– Handling von Auftragsbestätigungen oder Belegen

– Einsammeln von Daten für die Planung

– Durchführen einer Inventur und vieles andere mehr

“Unser Profi Tool ist so einfach, flexibel und effizient zu handhaben wie ein Schweizer Taschenmesser. Wer es einmal ausprobiert hat, möchte es nicht mehr missen”, ist sich Monika Düsterhöft, GAPTEQ Geschäftsleitung, sicher.

Weiterführendes für Interessenten

Interaktive Informationen über GAPTEQ enthält die klickbare GAPTEQ Komponenten Demo. Zudem stehen eine FREE Version und GAPTEQ Sample Apps samt SQL Datenbank und Demodaten als Beispielapplikationen und Template kostenfrei zum Download bereit. Mehr zu Einsatz und Umfang der GAPTEQ Low Code Plattform gibt es in kompakten Webinaren für Einsteiger und Fortgeschrittene.

Zielgerichtete Steuerung von Zugangsberechtigungen

Die mit GAPTEQ erstellten SQL Datenbank basierten Web Applikationen lassen sich durch die Vergabe individueller Zugriffsrechte auf verschiedenen Ebenen äußerst flexibel gestalten. Dies ist insbesondere dann vorteilhaft, wenn mehrere Nutzer oder Nutzergruppen Zugriff haben sollen, aber jede davon unterschiedlich berechtigt ist. Je Seite kann beispielsweise festgelegt werden, ob diese öffentlich erreichbar oder ein User Login notwendig ist. Zugleich lassen sich Zugriffsrechte auch für alle Seiten global einstellen oder aber an die Datenbank Abfrage koppeln.

Zugriffsrechte auf Data Layer Ebene

GAPTEQ ermöglicht darüber hinaus das komfortable Arbeiten mit Zugriffsrechten auf Data Layer Ebene. Somit sind auf verschiedenen Seiten nicht für jede Komponente eigene Rechtezuweisungen erforderlich. Sehr nützlich ist auch die Funktion “Query Restriction”. Sie stellt sicher, dass etwa aus der Datenbank Tabelle nur diejenigen Datensätze geladen werden, die ein eingeloggter User auch abrufen darf.

Über GAPTEQ

GAPTEQ ist eine moderne Low-Code-Plattform. Sie erlaubt Fachanwendern das Erstellen individueller Datenbankanwendungen und Web-Applikationen im direkten Zusammenspiel mit SQL-Datenbanken. Intuitiv per Drag & Drop, ohne HTML-Know-how oder Frontend-Programmierung. Unternehmen digitalisieren so ihre Prozesse und Teilprozesse und schließen Applikationslücken in der Datenarbeit. GAPTEQ ist einfach in der Handhabung, clever im Pricing, smart in der Technologie. Das von den Business-Spezialisten Hermann Hebben, Christian Stöllinger und Steffen Vierkorn im Jahr 2016 gegründete Unternehmen hat seinen Sitz mit Entwicklung, Support, Vertrieb und Partner-Management im oberbayerischen Brannenburg. GAPTEQ ist On-Premise und für die Cloud verfügbar. www.gapteq.com

