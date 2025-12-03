Sportküstenschifferschein SKS – Online-Ausbildung 2026

SKS-Prüfungsvorbereitung in Navigation, Schifffahrtsrecht, Seemannschaft und Wetterkunde mit für angehende Skipper.

SegelnAG veröffentlicht innovativen SKS-Onlinekurs: 3D-Animationen, Reale Videoaufnahmen an Bord, KI-Auswertung und moderne Didaktik heben die SKS-Ausbildung auf ein neues Niveau

Deutschland – Mit einem neu entwickelten Onlinekurs setzt SegelnAG neue Maßstäbe in der digitalen Ausbildung zum Sportküstenschifferschein (SKS). Der Kurs kombiniert hochwertige 3D-Animationen, reale Videoaufnahmen an Bord, eine KI-gestützte Prüfungssimulation und ein durchdachtes didaktisches Konzept – und bietet damit eine in dieser Form einzigartige Lernplattform für angehende Skipper.

Der neue SKS-Onlinekurs richtet sich an alle, die Navigation, Schifffahrtsrecht, Seemannschaft, Hafenmanöver und Wetterkunde nicht nur auswendig lernen, sondern wirklich verstehen wollen. „Unser Ziel war ein Kurs, der komplexe Sachverhalte nicht nur erklärt, sondern sichtbar macht – klar, logisch und praxisnah“, erklärt Alexander Greiss, Gründer von SegelnAG und erfahrener Segler.

Lernen mit System: Visuell. Intelligent. Verständlich.

Der Kurs setzt auf ein Lernkonzept, das Theorie und Praxis eng verzahnt:

-Realistische 3D-Szenen, die Hafenmanöver, Navigation und Wettersituationen didaktisch sauber visualisieren, welche schwer im realen Leben simuliert werden können (Bsp. Hubschrauberrettung)

-Videoaufnahmen an Bord, die sämtliche Themen der Seemannschaft und Navigation praxisnah zeigen

-Interaktive Lektionstexte basierend auf den offiziellen Musterantworten

-KI-gestützte Prüfungssimulation: Nutzer geben ihre Antworten frei ein und erhalten eine direkte Bewertung inklusive Begründung

-Praxisrelevante Exkurse zu modernen Navigationshilfen, Bootspraxis und sicherheitsrelevanten Entscheidungen

-Direkter Support durch erfahrene Segler und Ausbilder

„Viele SKS-Bewerber verlieren sich im Detail oder in alten Lehrmethoden. Wir wollten einen Kurs entwickeln, der motiviert, moderne Lerngewohnheiten aufgreift und echte Erfolgserlebnisse schafft“, so Greiss.

________________________________________

Effizient lernen – mit Spaß und Verstand

Der Kurs richtet sich sowohl an Selbstlerner als auch an Teilnehmer von Segelschulen, die ihre Ausbildung ergänzen möchten. Dank klarer Struktur, moderner Visualisierung und KI-gestütztem Feedback lernen Nutzer schneller, nachhaltiger und mit mehr Verständnis.

„Wer SKS lernt, möchte nicht nur die Prüfung bestehen. Er möchte verstehen, was er später an Bord tut. Genau dafür haben wir diesen Kurs entwickelt“, erklärt Alexander Greiss.

SegelnAG ist einer der führenden Anbieter digitaler Bootsführerschein- und Segelkursausbildungen im deutschsprachigen Raum. Mit über zehn Jahren Erfahrung, eigener Produktion von 3D-Animationsvideos und modernen KI-Lernsystemen setzt SegelnAG Maßstäbe für innovative maritime Weiterbildung.

Kontakt

SegelnAG

Alexander Greiss

Dieselstr. 7

65197 Wiesbaden

+4915255131829



http://segelnag.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.