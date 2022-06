Spitzenleistung！ZOVOO 2022 Der weltweite Online-Launch wird in Kürze stattfinden

Die globale Online-Produkteinführung von ZOVOO 2022 wird am 29. Juni um 22 Uhr (GMT+8) beginnen. ZOVOO wird mit der neuen Erfahrung, die Einweg-Dampfprodukte umfassend übertrifft, einen neuen Gipfel im Vaping-Bereich erklimmen und ein neues Muster von Einweg-Dampfgeräten in der neuen Ära definieren.

Nachdem ZOVOO offiziell das Einladungsschreiben für die globale Online-Produkteinführung 2022 veröffentlicht hat, haben einige Medien in Übersee das Einladungsschreiben auch in ihren sozialen Medien veröffentlicht. Die Veranstaltung findet offiziell am 29. Juni statt und steht unter dem Motto „Peak Performance“.

Die Nutzer können das Online-Event auf der offiziellen ZOVOO-Website, auf Instagram, Facebook und Youtube verfolgen. ZOVOO wird offiziell die selbst entwickelte neue Generation von GENE TREE Keramik-Kern-Technologie und veröffentlichen die revolutionäre neue Produkt DRAGBAR R6000, die als die 1st Einweg-Pod Mod in der Branche bekannt ist. Jeder bitte achten Sie auf ZOVOO offiziellen instagram (@zovoo_official). 1000 neue Produkttester werden ausgewählt, um die neuen Produkte zu testen.

ZOVOO hat in letzter Zeit große Schritte gemacht. ZOVOO hatte letzten Monat einen erstaunlichen Auftritt auf der Vaper Expo UK mit der DRAGBAR Star Kollektion. Mit innovativer und verbesserter Vaping-Technologie und einem guten Ruf der Marke gewann ZOVOO den „Best Newcomer“ bei den Vapouround Awards. Nur sechs Monate nach der Börsennotierung hat sich ZOVOO erfolgreich als „Dark Horse“ in der Branche etabliert, einstimmige Anerkennung erhalten und große Aufmerksamkeit bei den Nutzern gewonnen.

ZOVOO hat einen Teil der GENE TREE Technologie auf den letzten Messen vorgestellt. Die neu überarbeitete GENE TREE-Technologie hat den Reduktionsgrad der Keramikkerne weiter verbessert, die Lebensdauer der Keramikkerne verlängert und den Nutzern ein natürlicheres und angenehmeres Dampferlebnis beschert. Auf der Veranstaltung wird die Technologie offiziell bekannt gegeben, und es werden detailliertere Daten präsentiert, die den revolutionären Durchbruch bei der Erfahrung zeigen, den sie bringt.

ZOVOO wird vier neue Einwegprodukte auf den Markt bringen, darunter den 1st Einweg-Pod-Mod DRAGBAR R6000, ein Keramikkernprodukt namens DRAGBAR Z700 GT. Darüber hinaus gibt es zwei neue Produkte, DRAGBAR F8000 und VINCIBAR F2500. Bitte halten Sie die Aufmerksamkeit auf ZOVOO neue Produkteinführung, die das Geheimnis aller neuen Produkte offenbaren wird.

ZOVOO wird die Markteinführung des neuen Produkts zum Anlass nehmen, Nutzer auf der ganzen Welt einzuladen, gemeinsam die Spitzenleistung von ZOVOO in der neuen Ära des Dampfens am 29. Juni zu erleben. Mehr Überraschungen sind unsere Erwartung wert!

Über ZOVOO

ZOVOO, eine brandneue Marke für vorgefüllte Verdampfer, wurde von der Branche hoch geschätzt, sobald sie Ende 2021 auf den Markt kam. Bis jetzt hat sie eine komplette Produktlinie, die die Nutzungsszenarien der Benutzer abdeckt. ZOVOO setzt auf Affinität und Vitalität als Grundton der Marke und konzentriert sich auf die Bedürfnisse der urbanen Modetrinker. Derzeit werden die Produkte von ZOVOO in mehr als 70 Ländern und Regionen in Nordamerika, Europa und Asien verkauft. ZOVOO strebt eine langfristige Wertschöpfung an, stärkt den Austausch und die Zusammenarbeit in den Bereichen Technologie, Marke und Lieferkette und fördert die Innovation und Entwicklung der Vape-Industrie. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.izovoo.com/, und folgen Sie uns auf Instagram, Facebook und TikTok.

Medienkontakt: fiona.fan@voopootech.com

Geschäftskontakt: sales@voopoo.com

Warnung: Dieses Produkt kann in Verbindung mit nikotinhaltigen E-Liquids verwendet werden. Nikotin ist eine süchtig machende Chemikalie.

Unternehmen: Shenzhen Woody Vapes Technology Co.,ltd

Ansprechpartnerin: Fiona

E-Mail: fiona.fan@voopootech.com

Website: https: //www.izovoo.com/

Stadt: Shenzhen

Adresse: 19/F, Block A, Coolpad-Gebäude, Hightech-Industriepark (Nordzone), Bezirk Nanshan, Shenzhen.