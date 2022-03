Spitzenfeuer: Gaskamin mit Rundum-Sicht als flammender Mittelpunkt

Pures Vergnügen mit einem Fingerwisch

Die unverwechselbare Romantik eines Kaminfeuers kombiniert mit dem zeitgemäßen Komfort einer Gasheizung. Dies ist die Kurzbeschreibung moderner Gas-Kamineinsätze, wie sie beispielsweise von LEDA angeboten werden. Das 1873 gegründete Traditionsunternehmen – heute ein führender Hersteller von Feuerstätten in Deutschland und Europa – geht stets mit der Zeit und setzt seit Jahren auch auf diesen Brennstoff. Exemplarisch für die neue Generation an Gaskaminen steht der CARISMO 2050. Das rahmenlose Gerät, mit der Optik eines offenen Lagerfeuers, bietet flexible Einbauvarianten und eine einfache Steuerung via FireApp.

Feuer verbindet

Der CARISMO 2050 eröffnet ganz neue, bauliche Perspektiven. Exponiert angebracht an einem Wandvorsprung oder einer Raumspitze tritt der Kamin hervor und dominiert in jeder Hinsicht das Geschehen. Dabei bietet der vierseitig verglaste Gas-Einsatz mit zwei langen und zwei kurzen Seiten einen beeindruckenden Blick auf die Flammen. Durch seine 270-Grad-Rundum-Sicht lässt sich das Tänzeln aus jedem Winkel genießen. So wird aus einer bislang kahlen Ecke der feurige Mittelpunkt, in dem alle Linien optisch verschmelzen. Und die ausgefeilte Technik mit einer Heizleistung 6,8 bis 8,3 kW sorgt stets für angenehme Temperaturen.

Komfort pur

Von Holzbeschaffung und Lagerung über Entfachen und Nachlegen bis zum regelmäßigen Reinigen und Entsorgen der Asche – mit dem Gas-Kamineinsatz entfällt dies alles. Einmal vom Fachmann angeschlossen, gelangt der Brennstoff per Leitung direkt in den Feuerraum, wo er sauber und fast rückstandslos verbrennt. Reguliert wird das Flammenspiel per Fernbedienung oder Fingerwisch über eine App auf Smartphone oder Tablet. So lassen sich die Betriebszeiten programmieren und sogar die Raumtemperatur sowie die Höhe der Flammen steuern. Und das auch von unterwegs, sodass feurige Wärme uns zu Hause empfängt. Weitere Informationen und Inspirationen unter www.leda.de

LEDA Werk GmbH & Co. KG – Viele Kompetenzen aus einem Guss

Harter Wettbewerb gehört für LEDA seit den Gründungstagen im Jahr 1873 zum Kerngeschäft: Aus der Eisengießerei entwickelte sich Zug um Zug ein führender Hersteller in den Bereichen Heiztechnik und Industrieguss, zunächst deutschland-, inzwischen europaweit.

LEDA verfügt über lange Erfahrung, vertieftes Wissen und vor allem hohe, kundenorientierte Flexibilität in Konstruktion, Design und Herstellung innovativer Bauteile aus Eisenwerkstoffen. Eine stabile Basis, um hochwertige Produkte und Systemlösungen für unterschiedlichste Branchen und Bedarfe zu schaffen. Sei es in der Fertigung von Einzelstücken, in der Serienfertigung oder beim Bau hochwertiger Kachelofen-Heizeinsätze, Kamineinsätze und -öfen: LEDA steht für perfekte Lösungen.

Wir sind ein führender Hersteller von Gussprodukten für HEIZTECHNIK und INDUSTRIEGUSS, der zu ihrer Profitabilität beitragen möchte.

