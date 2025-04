Sonnet stellt 5 Gigabit Ethernet Adapter für USB-C vor

Der kompakte Solo5G mit Buspower sorgt für 5-Gigabit-Ethernet-Konnektivität an Computern mit USB-C- oder Thunderbolt-Ports

Lake Forest, Kalifornien, im April 2025 – Sonnet Technologies baut die Palette an Ethernet-Netzwerkadaptern weiter aus. Der USB-C zu 5 Gigabit Ethernet Adapter Solo5G ist eine kostengünstige Lösung mit NBASE-(Multi-Gigabit) -Ethernet-Technologie. Damit bietet der neue Adapter 5GbE-, 2,5GbE- und Gigabit (GbE)-Netzwerkkonnektivität für zahlreiche Computermodelle und ermöglicht superschnelle Datenübertragungen über die in den meisten Gebäuden bereits bestehende Ethernet-Netzwerkverkabelung.

Die Funktionen von Solo5G

Der 5-Gigabit-Ethernet-Adapter für Mac-, Windows- und Linux-Computer ist mit einem RJ45-Anschluss sowie Verbindungs- und Aktivitäts-LED-Anzeigen ausgestattet. Er unterstützt eine 5GbE (auch bekannt als 5GBASE-T) -Verbindung über gängige Cat 5e (oder höherwertige) Kupferkabel über Entfernungen von bis zu 100 Metern. Das 15 cm lange USB-C-Kabel des Adapters wird einfach am USB-C- oder Thunderbolt (Typ-C) -Port eines Computers angeschlossen. Dank Buspower ermöglicht Solo5G einen bequemen, energieeffizienten und mobilen Betrieb. Das kompakte Aluminiumgehäuse ist 1,2 Zoll breit, 3,2 Zoll lang und 0,7 Zoll hoch.

Die Vorteile der Lösung

Mit dem Sonnet Solo5G erhalten Anwender eine einfache und kostengünstige Lösung, mit der sie ihre Computer an ein schnelles Netzwerk anbinden können. Bei Verwendung mit einem Multi-Gigabit-Ethernet-fähigen 10-Gigabit-Ethernet (10GbE) -Switch, einem NAS-Gerät (Network-Attached Storage) oder einem Wi-Fi-Router bietet der Sonnet-Adapter eine Leistungssteigerung um bis zu 500% gegenüber der Geschwindigkeit von Gigabit-Ethernet – ohne dass die Verkabelung aufgerüstet werden muss. So lassen sich ältere Infrastrukturen einfach und kostengünstig optimieren. Bei Bedarf unterstützt der Solo5G auch Verbindungsgeschwindigkeiten von 2,5Gbps und 1Gbps.

Preis und Verfügbarkeit

Der Solo5G Gigabit Ethernet Adapter für USB-C (Artikelnummer SOLO5G-USBC) ist ab sofort bei Sonnet und in Kürze bei Vertriebs- und Reseller-Partnern zum UVP von 58,47 Euro inklusive gesetzlicher MwSt. erhältlich.

Weitere Informationen sind verfügbar unter:

http://www.sonnettech.com/product/solo5g-usbc-to-5-gigabit-ethernet-adapter

Deutschsprachige Videos sind auf dem YouTube Channel von Sonnet verfügbar:

https://www.youtube.com/channel/UCVxuPzw_rp-M2M7703VK6ig

Über Sonnet Technologies

Sonnet Technologies, Inc. Ist ein führender Anbieter von Thunderbolt-Technologieprodukten sowie Netzwerk-, Speicher- und anderen Schnittstellenkarten unter der Marke SONNETTECH® für professionelle Anwender in der Audio-, Video-, Film- und Fernsehbranche. Die Thunderbolt-Produktpalette umfasst Docks, Netzwerk- und Display-Adapter sowie professionelle Medienlesegeräte und PCIe-Kartenerweiterungssysteme, die den Einsatz von professionellen Audio-I/O- und DSP-Karten, Video-Capture- und Transcoding-Karten, GPU-Karten, NVMe-SSD-Speicherkarten und anderen leistungsstarken PCIe-Karten in Computern mit Thunderbolt-Anschlüssen ermöglichen. Dank langjähriger Erfahrung mit der Thunderbolt-Technologie ist Sonnet zu einem führenden Designer/Hersteller von ODM-Boards geworden, die die Integration von Thunderbolt-Anschlüssen in Produkten von Drittanbietern ermöglichen. Seit fast 40 Jahren leistet Sonnet Pionierarbeit und hat zahlreiche innovative und preisgekrönte Produkte auf den Markt gebracht, welche die Leistung und Konnektivität von Mac-, Windows- und Linux-Computern verbessern.

Distributionspartner für Deutschland sind ComLine und Data World (DataWorld auch Österreich) sowie Cropmark in der Schweiz. Weitere Informationen sind verfügbar unter http://www.sonnettech.com/.

Alle hier genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

