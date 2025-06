Sonic Panda veröffentlicht zum 56. Jahrestag der Stonewall-Unruhen in New York 1969 eine überraschende LGBTQ+-Hymne

Die chinesisch-spanische Band, bestehend aus dem spanischen Künstler Pere Ibañez und der Chinesin Seni Ren, veröffentlicht „Stonewall 1969“ beim Label No Where Records. Der Song erzählt von den Ereignissen im Stonewall Inn im Juni 1969. Spontane Unruhen und Demonstrationen der LGBTQ+-Community lösten dort eine neue Welle des Aktivismus aus und begründeten eine bis heute andauernde Bürgerrechtsbewegung. Die Würdigung dieses Konflikts zwischen den Behörden und der queeren Community war schließlich der Ursprung der ersten Gay-Pride-Parade ein Jahr später, 1970.

Der von Pere Ibañez geschriebene und von Carlsed produzierte Song folgt auf den Erfolg von Sonic Pandas neuester Single „King Cobra“, die die iTunes-Verkaufscharts in Spanien anführte und ihnen den Premier Artist Prize 2025 sowie eine lobende Erwähnung als bestes Rockvideo bei den IMVA (International Music Video Awards) einbrachte.

Während „Stonewall 1969“ eine deutlich nüchternere und reifere Seite der Band zeigt, bewahrt es dennoch ihre einzigartige Mischung aus Electronica und Industrial. Die Single enthält den Originalmix des Songs und einen umwerfenden Dance-Remix von Carlsed, der die Vielseitigkeit der Band und ihres Produzenten unterstreicht. Die Band arbeitet weiterhin an ihrem ersten Album und hält für die nahe Zukunft einige Überraschungen bereit.

Das Musikvideo zeigt Originalaufnahmen einer der ersten Gay-Pride-Paraden der Geschichte und dürfte ebenso unvergesslich sein wie der Song selbst.

Single und Musikvideo werden am 20. Juni weltweit von No Where Records veröffentlicht und sind auf allen Streaming-Plattformen und digitalen Musik-Stores verfügbar.

www.nowhererecords.es

www.sonicpandaofficial.com