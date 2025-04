Sonderausstellung demonstriert Arbeitsalltag von Fernfahrenden – inklusive Telematik

Was erleben Fernfahrer in ihrem Alltag und welche Rolle spielt dabei die Digitalisierung? Die Ausstellung „On the Road again! Die Welt unserer Trucker“ im Verkehrsmuseum Dresden möchte diese und viele weitere Fragen zum Leben und Arbeiten der Fahrer beantworten und junge Menschen auf diesen qualifizierten Berufsweg neugierig machen. Ermöglicht wird die Ausstellung durch viele Exponate von Partnern, zu denen auch die Dr. Malek Software GmbH gehört. Die Ausstellung läuft vom 28. März bis zum 4. Januar 2026.