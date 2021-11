Sonderanfertigung: Individueller Schmuck aus Manufaktur

Exquisiter Schmuck in Sonderanfertigung – Schmuckstücke jenseits des Massengeschmacks

Gerade wer für einen besonderen Anlass ein besonderes Schmuckstück sucht oder einen individuellen Geschmack besitzt, wird nicht leicht fündig. Anders als Sonderanfertigungen kann Massenware ihrer Natur nach nicht auf den Einzelnen und seine Wünsche eingehen, sondern richtet sich danach, was besonders vielen Menschen gefallen könnte. Hier kann handgemachter Schmuck punkten. “Nicht nur die Handwerkskunst und der individuelle Entwurf tragen zum einzigartigen Endergebnis bei: Die wertvollen Schmuck-Unikate entstehen auch durch die Auswahl der Materialien selbst”, stellt Goldschmied Nico Farrell von New Creations heraus.

Handgefertigter Schmuck als Sonderanfertigung: Jedes Stück ist einzigartig

Selbst bei einer gleichen Grundform etwa eines Ringes oder Anhängers sorgen die unterschiedlichen verwendeten Materialien für ein unverwechselbares Ergebnis. So gleicht etwa kein Schmuckstein dem anderen, denn sie alle besitzen eigenständige Zeichnungen und Farbnuancen. Auch die verwendeten Metalle sorgen dafür, dass selbst bei ähnlichen Designs stets ein Einzelstück entsteht. Schmuck in Sonderanfertigung ist auch deswegen so reizvoll, weil er eine Kombination aus Handwerkskunst, Materialien und individuellen Wünschen und der Fantasie ist. Dabei kann das New Creations Team auch allen jenen weiterhelfen, die zwar nach dem Besonderen suchen, aber noch keine genaue Vorstellung besitzen, wie das spätere Schmuckstück aussehen soll. Bei einem Beratungsgespräch oder beim Stöbern im Online Shop erfährt der Kunde zum Beispiel mehr über die Gestaltungsmöglichkeiten und die Metalle und Steine, die zum Einsatz kommen.

Einfach und bequem: Schmuck und Sonderanfertigungen online bestellen

New Creations, die kreative Schmuckmanufaktur mit Sitz im Ostseebad Binz, bietet ihren Kunden auch die Möglichkeit, ihre Schmuck-Unikate online herstellen zu lassen. Ein Foto oder eine Skizze, die nicht perfekt sein muss, reichen dabei als Arbeitsgrundlage. Danach wird eine 3D-Grafik erstellt, die die Basis für das spätere Schmuckstück bildet. Dabei kann der Kunde jederzeit Änderungswünsche anbringen. Auch das Online-Archiv von New Creations eignet sich gut zum gemütlichen Durchstöbern und hält viele Inspirationen und Beispiele für das hohe Maß an handwerklichem Können bereit, das die Schmuckdesigner für sich beanspruchen können.

Ob individueller, handgefertigter oder Unikatschmuck, New Creations bietet ein großes Spektrum für Frauen und Männer! Mit Hilfe von CAD-Software werden virtuelle 3D-Modelle erstellt und durch traditionelle Handwerkskunst angefertigt.

