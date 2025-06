Sommerfrische auf Jersey – Kanalinsel mit Traumstränden und angenehmen Temperaturen – Top für Familien

Düsseldorf – Für viele ist sie noch immer ein Insidertipp, wenn es um Badeurlaub jenseits der touristischen Hotspots im Mittelmeerraum geht. Dabei hat die Kanalinsel Jersey (www.jeersey.com/de) auch in diesem touristischen Segment einiges zu bieten. Rund 30 Strände, einige davon kilometerlang, säumen die Küste des lediglich 120 km² großen Eilandes. Weitläufige Sandflächen, die sanft ins Meer abfallen und besonders für Familien mit Kindern ideale Bedingungen schaffen.

Aufgrund des immensen Gezeitenunterschiedes von bis zu zwölf Metern vergrößert Jersey bei Ebbe seine Größe auf das Doppelte, wobei ausgedehnte Strandflächen freigelegt werden. Hier können kleine Abenteurer unbeschwert im seichten Wasser planschen, während größere Geschwister damit beschäftigt sind, Sandburgen zu errichten – manchmal so kunstvoll angelegt, dass man sich an die beeindruckenden Insel-Festungen Elizabeth Castle oder Mont Orgueil Castle erinnert fühlt.

Ein weiterer bedeutender Vorzug des Badeurlaubs auf Jersey ist das milde Klima, das maßgeblich durch den Golfstrom bestimmt wird. Selbst an heißen Sommertagen frischt eine leichte Brise vom Meer auf, sodass hier die Temperaturen selten unangenehm werden. Gleichzeitig erwärmt sich das Wasser früh im Jahr und hält seine Badetemperatur bis weit in den Herbst hinein. Im späten September lassen sich daher oft noch sonnige Tage am Strand genießen, während andernorts die Saison bereits zu Ende ist.

Entlang der Hauptstrände sorgt eine gute Infrastruktur für unkomplizierte Anreise und Versorgung: Das Busnetz ist engmaschig, Parkplatzmöglichkeiten sind ausgeschildert, Rettungsschwimmer wachen in den Sommermonaten über die Badegäste und Strandcafés bieten regionale Spezialitäten wie frische Meeresfrüchte oder das berühmte Jersey-Eis an. Ob man sich für ein Picknick im Sand entscheidet oder in einem der Cafés eine Kleinigkeit genießt, die Strände bieten genügend Raum für beides.

Insgesamt präsentiert sich Jersey als ein Ziel, das Familienfreundlichkeit und Sicherheit. Die Strände laden ein, Sandburgen zu bauen, Muscheln zu sammeln oder einfach nur dem gleichmäßigen Rauschen der Wellen zu lauschen. Ein Tag an Jerseys Gestaden verspricht Erholung und abwechslungsreiche Eindrücke, die noch lange in Erinnerung bleiben.

Über Jersey und Visit Jersey

Jersey ist mit einer Fläche von knapp 120 km² und rund 103.000 Einwohnern die größte und bevölkerungsreichste der Kanalinseln. Im Golf von St. Malo gelegen besticht sie durch eine außergewöhnliche Kombination aus britischem Stil und französischer Lebensart. Kein Wunder, befindet sich Jersey doch nur rund 25 Kilometer von der Nordwestküste Frankreichs entfernt im Ärmelkanal. Urlauber dürfen sich auf mehr als 30 Strände, imposante Steilküsten sowie 800 km Wanderwege freuen.

Visit Jersey wurde im März 2015 mit dem Ziel gegründet, den Tourismus in Jersey auf innovative, wirtschaftliche und effiziente Weise zu fördern. Seitdem positioniert die Marketingorganisation die Insel als vitalen Zufluchtsort für Urlauber, die eine entspannende aber gleichfalls erlebnisreiche Auszeit suchen.