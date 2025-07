Unternehmer ORANGE verbindet: Ein Sommerfest mit Strahlkraft.

Nürnberg – Ein Abend, der nachhallt: Unternehmer ORANGE, das Unternehmernetzwerk in der Metropolregion Nürnberg, lud zum traditionellen Sommerfest und verabschiedete sich dabei von einer besonderen Location, dem Restaurant „Der Schwarze Adler“ unter der Leitung von Christian Brieske. Über 100 Unternehmerinnen und Unternehmer kamen zusammen, um in einzigartiger Atmosphäre den Sommer zu feiern, Ideen zu teilen und neue Impulse mitzunehmen.

Netzwerken mit Haltung – auf Augenhöhe und mit Weitblick

Unternehmer ORANGE steht seit über einem Jahrzehnt für Austausch, Gemeinschaft und Inspiration unter Entscheidern der Region. Das diesjährige Sommerfest war nicht nur ein Rückblick auf die Verbundenheit der vergangenen Jahre, sondern auch ein Ausblick auf das, was kommen wird.

„Unser Netzwerk lebt von Begegnungen mit Tiefe – und genau das ist heute wieder spürbar. Es geht um mehr als gute Gespräche. Es geht um Vertrauen, gegenseitige Inspiration und neue Wege“, so Initiatorin Sabine Michel in ihrer Begrüßung.

Ein Abend, der verbindet – kulinarisch, kulturell, menschlich

Kulinarisch begleitet wurde der Abend von einem exklusiven Flying Buffet, feinen Weinen und sommerlichen Drinks. Für den passenden musikalischen Rahmen sorgte ein Finalist der TV-Show The Voice of Germany.

Auch wenn es der letzte ORANGE-Abend im traditionsreichen Schwarzen Adler war, bleibt der Geist des Hauses lebendig: Gastgeber Christian Brieske, langjähriger Partner des Netzwerks, begeisterte die Gäste ein letztes Mal an diesem Ort mit kulinarischer Klasse – und geht mit seinem Catering neue Wege, unter anderem im Golfclub Am Reichswald, wo neue Genussmomente entstehen. Ein Wiedersehen mit der ORANGE-Community ist also nur eine Frage der Zeit.

Unternehmer ORANGE – mehr als ein Netzwerk

Der Abend zeigte eindrucksvoll, was Unternehmer ORANGE ausmacht: Offenheit, Haltung und ein gemeinsames Verständnis davon, wie modernes Unternehmertum in der Region gelebt wird. Der Abschied vom Schwarzen Adler setzte einen markanten Punkt in der Nürnberger Mittelstandsszene – aber er war kein Abschluss, sondern der Anfang eines neuen Kapitels.

„Dieser Abend hat wieder einmal gezeigt, wie wichtig echte Verbindungen sind. Unternehmer ORANGE ist kein Ort – es ist ein Spirit, der Menschen, Ideen und Visionen für echten, wertschätzenden Austausch im Unternehmerkreis zusammenbringt“ so das Resümee von Sabine Michel.

Impulse für die Zukunft – Partner, die Perspektiven eröffnen

Ein besonderer Dank gilt den Partnern von Unternehmer ORANGE, die diesen Abend möglich gemacht haben: Schaffer & Partner, vertreten durch Horst Schaffer, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer mit Herz, Verstand und Weitblick. Seine Präsenz steht sinnbildlich für das, was Unternehmer ORANGE ausmacht: Vertrauen, Kontinuität und ehrliche Begegnung. VR TeilhaberBank, repräsentiert durch Johannes Hofmann, der mit einem Impuls die neue Ausrichtung der Bank als innovatives Teilhaber-Modell vorstellte – offen, unternehmerisch und ganz im Sinne des Netzwerkgedankens. Die ARTUS GRUPPE mit Marcellus Glovania, langjähriger Unterstützer von Unternehmer ORANGE, der leider kurzfristig verhindert war und herzliche Grüße übermitteln ließ.