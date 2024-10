Solar Hot Stock SolarBank meldet 7 MW-Deal mit Potential auf 24,8 MW. 10,2 Mio. $ Gewinn in nur 9 Monaten – Kaufsignal

Solar Hot Stock SolarBank meldet 7 MW-Deal mit Potential auf 24,8 MW

10,2 Mio. $ Gewinn in nur 9 Monaten – Massives Kaufsignal

Unser Solar Hot Stock SolarBank Corp. (ISIN: CA83417Y1088, WKN: A3D1AL, Ticker: GY2.F, NASDAQ: SUUN, $SUUN) hat einen bahnbrechenden 7 MW Deal für ein Gemeinschafts-Solarprojekt in Pennsylvania gemeldet. Dieses Projekt kommt zu dem in der letzten Woche angekündigten 13,8-MW-Gleichstromprojekt hinzu, die beide Teil einer Reihe von Projekten sind, die voraussichtlich eine Gesamtgröße von 24,8 MW Gleichstrom erreichen werden. Das geplante gemeinschaftliche Solarprojekt – eines der ersten seiner Art in Pennsylvania – würde den Bewohnern, einschließlich Mietern und Personen ohne dafür geeignete Dachflächen, Zugang zu Solarenergie verschaffen, ohne dass sie verpflichtet wären, Solarmodule auf ihren eigenen Grundstücken zu installieren. Zudem haben die Solar-Aktien unseres Solar Aktientips SolarBank Corp. den mittelfristigen Abwärtstrend kraftvoll nach oben durchstoßen und damit ein massives Kaufsignal der Chartanalyse generiert.

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, in die Solar-Aktien unseres heißesten Solar Aktientips, SolarBank Corp. Warum? Weil dieses Unternehmen auf einer absoluten Erfolgsspur fährt und alle Zeichen auf massives Wachstum stehen. Das Umsatzwachstum unseres Solar Hot Stock SolarBank ist einfach beeindruckend: Von 7,3 Millionen CAD im Jahr 2021 auf unglaubliche 50 Millionen CAD in den ersten 9 Monaten des Jahres 2024. Für das Gesamtjahr wird sogar ein Umsatz von bis zu 61 Millionen CAD erwartet. Wer hier nicht zuschlägt, verpasst die beste Solar Aktienchance des Jahres.

Unser Solar Aktientip SolarBank Corp. hat bereits die Gewinnschwelle erreicht und in den ersten 9 Monaten von 2024 einen satten Nettogewinn von 5,6 Millionen CAD erzielt – und das bei einem Bruttogewinn von 10,2 Millionen CAD. Diese Zahlen sprechen für die Effizienz und Profitabilität des Unternehmens, das klar zeigt, dass es in der Lage ist, hohe Gewinne zu erzielen.

Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs! Unser Solar Aktientip SolarBank hat bereits über 300 Millionen US-Dollar an Projektfinanzierungen erfolgreich gemanagt – ein untrügliches Zeichen dafür, dass Investoren dem Unternehmen vollstes Vertrauen schenken. Und das zu Recht! Mit über 100 erfolgreich abgeschlossenen Solarprojekten und einer Gesamtleistung von über 100 MW hat SolarBank bewiesen, dass sie liefern kann. Die Pipeline von mehr als 1 GW an Solar- und Batteriespeicherprojekten garantiert weiteres enormes Wachstumspotenzial in den kommenden Jahren.

Und das Beste: Unser Solar Hot Stock SolarBank ist perfekt positioniert, um den gesamten Markt zu dominieren. Dank der vollständigen Integration der gesamten Wertschöpfungskette – von der Planung bis zum Betrieb – maximiert unser Solar Aktientip SolarBank die Kontrolle über Kosten und Qualität, was für eine starke Wettbewerbsfähigkeit sorgt. Durch die Diversifikation in Zukunftstechnologien wie Batteriespeicherung (BESS) und EV-Ladestationen sowie Partnerschaften mit Branchenriesen wie Honeywell, Panasonic und Schneider Electric sichert sich SolarBank weitere Wettbewerbsvorteile.

Hinzu kommt, dass SolarBank massiv von den staatlichen Förderungen in den USA profitiert – dank des Inflation Reduction Acts wird das Unternehmen seinen Vorsprung weiter ausbauen. Mit einem hochqualifizierten Managementteam, das auf über 100 Jahre Erfahrung in der Solarbranche zurückblicken kann, und einer klaren Vision, den Übergang zu erneuerbaren Energien aktiv voranzutreiben, ist SolarBank perfekt positioniert, um den weltweiten Solarboom zu nutzen.

Und jetzt das Sahnehäubchen: Die geplante Übernahme von Solar Flow-Through Funds Ltd. wird die Vermögensbasis von SolarBank weiter stärken und langfristig stabile Cashflows sichern. Die Pipeline ist prall gefüllt – mit beeindruckenden 1142 MW PV und 162 MWh BESS Projekten – und dürfte schon in den nächsten Wochen für spannende Neuigkeiten sorgen, die den Aktienkurs ordentlich in die Höhe katapultieren werden.

Unser Kursziel für die Solar-Aktien von SolarBank Corp. liegt bei 9,00 EUR – und das innerhalb von nur 24 Monaten! Das entspricht einer gigantischen Kurschance von bis zu 139%. Wenn Sie von diesem Mega-Wachstum profitieren wollen, sollten Sie jetzt nicht zögern. SolarBank Corp. ist DER Solar Hot Stock, der den Unterschied machen wird.

10 Gründe jetzt die Solar-Aktien von SolarBank Corp. zu kaufen

1. Exponentielles Umsatzwachstum: SolarBank hat sein Umsatzvolumen in den letzten Jahren dramatisch gesteigert. Der Umsatz wuchs von 7,3 Millionen CAD in 2021 auf 50 Millionen CAD in den ersten 9 Monaten von 2024. Für das Gesamtjahr 2024 wird ein Umsatz von 56 bis 61 Millionen CAD erwartet – ein klarer Beweis für die dynamische Expansion.

2. Starke Gewinnentwicklung: Das Unternehmen hat eine beeindruckende Wende in seiner Profitabilität vollzogen. Nach einem leichten Nettoverlust im Jahr 2022 hat SolarBank in den ersten 9 Monaten von 2024 bereits einen Nettogewinn von 5,6 Millionen CAD erzielt, bei einem Bruttogewinn von 10,2 Millionen CAD. Diese Zahlen zeigen die zunehmende Effizienz und Profitabilität.

3. 1 GW+ Projektpipeline: SolarBank hat eine Pipeline von über 1 GW an Solaranlagen und Batteriespeicherprojekten (BESS) in Entwicklung. Dies zeigt, dass das Unternehmen langfristig gut positioniert ist, um weiterhin stark zu wachsen.

4. Vollständig integrierte Wertschöpfungskette: SolarBank deckt alle Aspekte der Solarprojektentwicklung ab – von der Planung und Finanzierung über den Bau bis hin zum Betrieb. Diese vertikale Integration maximiert die Kontrolle über Kosten und Projektqualität und macht das Unternehmen wettbewerbsfähig.

5. Vielfältiges Portfolio: SolarBank ist nicht nur in der Solarenergie, sondern auch in der Batteriespeicherung (BESS) und EV-Ladestationen aktiv. Diese Diversifikation reduziert das Risiko und eröffnet dem Unternehmen Zugang zu mehreren wachsenden Märkten.

6. Erfahrenes Führungsteam: Mit über 100 Jahren kombinierter Branchenerfahrung verfügt SolarBank über ein hochqualifiziertes Managementteam, das das Unternehmen sicher durch die komplexen Herausforderungen der Solar- und Energiebranche führt.

7. Starke Partnerschaften: SolarBank arbeitet mit großen Akteuren wie Honeywell zusammen und hat bereits Projekte an diese verkauft. Diese Zusammenarbeit mit renommierten Partnern erhöht das Vertrauen in die Fähigkeit des Unternehmens, hochwertige Projekte zu liefern.

8. Vorteile durch den Inflation Reduction Act (IRA): SolarBank profitiert direkt von den Investitionsanreizen und Steuergutschriften, die durch den IRA in den USA bereitgestellt werden. Dies treibt nicht nur die Expansion an, sondern stärkt auch die Margen des Unternehmens durch staatliche Unterstützung.

9. Strategische Übernahmen: Die geplante Übernahme von Solar Flow-Through Funds Ltd. stärkt die Position von SolarBank im Markt erheblich. Diese Akquisition wird die Kapazitäten des Unternehmens erweitern und den Besitz von IPP-Assets (Independent Power Producer) erhöhen, was stabile Cashflows sichert.

10. Kohlenstofffreie Zukunft: SolarBank ist führend in der Entwicklung nachhaltiger, CO2-freier Energielösungen. Ihre Vision als Zero Carbon Power Producer treibt den globalen Übergang zu erneuerbaren Energien voran und sichert dem Unternehmen eine Spitzenposition in der Energiewende.

Zusammengefasst bietet SolarBank Corp. eine außergewöhnliche Gelegenheit für Investoren, die vom Boom der erneuerbaren Energien profitieren wollen. Das Unternehmen hat die richtige Kombination aus Wachstumspotenzial, Erfahrung und strategischer Ausrichtung, um in den kommenden Jahren weiterhin zu florieren.

Solar Hot Stock 2024 – Strong Outperformer – Kursziel 24M: 9,00 EUR

– 139% Aktienchance

Die beste Wachstumsstory in der boomenden Solarbranche

Über 100 MW bereits gebaut und Entwicklungspipeline von mehr als 1 Gigawatt

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77131/AC-151024-2.002.jpeg

Unser neuer Solar Hot Stock 2024 SolarBank Corp. (ISIN: CA83417Y1088, WKN: A3D1AL, Ticker: GY2.F, NASDAQ: SUUN, $SUUN) bietet Aktionären derzeit die wohl beste Wachstumsstory in der boomenden Solarbranche. Mit über 100 Megawatt gebauten Solar-Projekten und einer Entwicklungspipeline von 1 Gigawatt steht unser Solar Aktientip noch ganz am Anfang einer fulminanten Wachstumsgeschichte, die Sie nicht verpassen sollten.

Vollständige Abdeckung der Wertschöpfungskette der Solarenergie

SolarBank Corp. hebt sich von den Mitbewerbern ab, indem sie das gesamte Spektrum der Wertschöpfungskette in der Solarbranche abdecken, von der Entwicklung bis zum Betrieb von Solarprojekten. Dies umfasst:

– Entwicklung: Von der Standortauswahl, über Grid-Interkonnektivität, bis hin zu Umweltgenehmigungen und rechtlichen Anforderungen bietet SolarBank eine umfassende Unterstützung.

– Engineering, Beschaffung & Bau (EPC): Sie decken den gesamten technischen und baulichen Prozess ab, was eine präzise Umsetzung von Projekten gewährleistet.

– Betrieb & Wartung (O&M): SolarBank betreut den operativen Betrieb und die präventive Wartung der Anlagen, um deren langfristige Effizienz sicherzustellen.

– Unabhängiger Energieerzeuger (IPP): Sie sind nicht nur Entwickler, sondern betreiben die Solarprojekte selbst und maximieren so den langfristigen Nutzen.

Diese vertikale Integration macht das Unternehmen besonders effizient und wettbewerbsfähig auf Kosten- und Volumenbasis.

Beeindruckende Leistungskennzahlen

– $300M+ Finanzierungen: SolarBank hat bereits über 300 Millionen US-Dollar an Projektfinanzierungen verwaltet, was zeigt, dass Investoren großes Vertrauen in ihre Projekte haben.

– 1 GW+ Entwicklungspipeline: Mit einer Pipeline von über 1 GW an Solarprojekten und erneuerbaren Energien in Nordamerika steht das Unternehmen vor einem massiven Wachstum.

– 100 MW+ gebaute Projekte und 100+ Solarprojekte verkauft: Diese Kennzahlen unterstreichen die Erfahrung und das Volumen, das SolarBank erfolgreich bearbeitet.

– 100+ Solarparks unter Management: Das Unternehmen betreut über 100 Solarparks und sorgt für deren effizienten Betrieb.

– 10.000+ Haushalte versorgt SolarBank bereits mit Energie, was den Einfluss auf den Endverbraucher verdeutlicht.

– 24/7 Betriebszentrale: Mit einer 24/7-besetzten Betriebszentrale wird ein durchgängiger Betrieb und die Wartung der Solarprojekte gewährleistet.

– 100+ Jahre kombinierte Erfahrung im Solarbereich, was zeigt, dass SolarBank auf tiefes Fachwissen zurückgreifen kann.

Partnerschaften mit erstklassigen Kunden und strategischen Partnern

SolarBank hat sich mit renommierten Partnern wie Honeywell, Panasonic, PNC, CanadianSolar, Schneider Electric und vielen weiteren zusammengeschlossen. Diese starken Partnerschaften erhöhen das Vertrauen in ihre Fähigkeit, weiterhin Projekte erfolgreich umzusetzen und ihre Reichweite auszubauen.

Fazit: Warum ist SolarBank das attraktivste Investment in der Solarbranche?

SolarBank Corp. ist nicht nur ein weiteres Unternehmen im Solarbereich. Es ist ein vollständig integrierter Anbieter, der jede Phase des Projektlebenszyklus beherrscht – von der Planung bis zum Betrieb. Mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz, umfangreichen Projektpipelines und starken Partnerschaften positioniert sich das Unternehmen als Marktführer. Ihre Fähigkeit, konstant Projekte zu finanzieren, umzusetzen und zu betreiben, während sie gleichzeitig strategische Allianzen mit globalen Schwergewichten schmieden, macht SolarBank zu einer äußerst vielversprechenden Investition in einem der am schnellsten wachsenden Sektoren der Welt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77131/AC-151024-2.003.jpeg

Atemberaubendes Wachstum von 7,3 Mio. $ Umsatz in 2021

auf 50 Mio. $ in den ersten 9 Monaten 2024

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77131/AC-151024-2.004.jpeg

Die Finanzkennzahlen unseres Solar Aktientips SolarBank Corp (ISIN: CA83417Y1088, WKN: A3D1AL, Ticker: GY2.F, NASDAQ: SUUN, $SUUN) sind ein eindrucksvoller Beleg für das außergewöhnliche Wachstumspotenzial des Unternehmens. Die herausragenden Entwicklungen und das rasante Umsatzwachstum machen SolarBank Corp. zu einer der heißesten Investitionen in der dynamischen Solarbranche.

Beeindruckendes Umsatz- und MW-Wachstum

– Umsatzwachstum: SolarBank verzeichnet ein starkes Umsatzwachstum, das von $7,3 Millionen im Jahr 2021 auf bemerkenswerte $50 Millionen in den ersten 9 Monaten von 2024 angestiegen ist. Dieser Umsatzschub zeigt nicht nur eine beeindruckende Expansion, sondern auch das wachsende Vertrauen der Märkte in das Unternehmen.

– MW-Wachstum: Das Unternehmen hat seine installierte und verwaltete Kapazität kontinuierlich gesteigert. Die Gesamtzahl der entwickelten und betriebenen Megawatt hat sich von 2021 bis 2024 exponentiell erhöht, was das anhaltende Wachstum und die Marktführerschaft im Solarsektor unterstreicht.

Profitabilitätssteigerung auf beeindruckendem Niveau

– Bruttogewinn: Unser Solar Aktientip SolarBank Corp hat ihren Bruttogewinn von $2,0 Millionen im Jahr 2022 auf erstaunliche $10,2 Millionen in nur 9 Monaten 2024 erhöht. Diese dramatische Verbesserung zeigt, dass das Unternehmen nicht nur wächst, sondern dies auch mit hoher Effizienz und Profitabilität tut.

– Nettoergebnis: Nachdem das Unternehmen im Jahr 2022 einen kleinen Nettoverlust verzeichnet hatte, drehte SolarBank die Zahlen um und erzielte $5,6 Millionen Nettogewinn in den ersten 9 Monaten von 2024. Diese Rückkehr zur Profitabilität ist ein starkes Signal an die Investoren, dass das Unternehmen den Wendepunkt in seiner finanziellen Entwicklung erreicht hat.

Starkes zukünftiges Wachstumspotenzial

– Unser Solar Hot Stock SolarBank Corp erwartet, dass der Umsatz im Gesamtjahr 2024 zwischen $56 Millionen und $61 Millionen liegen wird – ein weiteres Zeichen dafür, dass das Unternehmen seine beeindruckende Wachstumsdynamik beibehalten kann. Dies zeigt nicht nur ihre Fähigkeit, beständig zu skalieren, sondern auch das Vertrauen in ihre zukünftige Ertragskraft.

Warum SolarBank Corp. das attraktivste Investment ist

Die Wachstumsgeschichte unseres Solar Aktientips SolarBank Corp. ist schlichtweg atemberaubend. Mit einem exponentiellen Umsatzanstieg, einer dramatischen Verbesserung der Profitabilität und einer stetigen Expansion in der installierten Kapazität positioniert sich das Unternehmen als einer der dynamischsten Player in der Solarindustrie. SolarBank ist nicht nur ein weiteres Solarunternehmen – es ist ein finanziell stabiles, zukunftsorientiertes Kraftpaket, das durch starke Marktbedingungen und eine wachsende globale Nachfrage nach Solarenergie Rückenwind erhält.

Für Investoren, die an der Spitze der Solarrevolution stehen wollen, bietet unser Solar Hot Stock SolarBank Corp. eine einmalige Gelegenheit, von einem Unternehmen zu profitieren, das sein Geschäftsjahr für Jahr erfolgreich erweitert, höhere Erträge erzielt und gleichzeitig den steigenden Anforderungen des globalen Solarmarkts gerecht wird. Dieses Unternehmen befindet sich in einer perfekten Position, um den explosiven Boom der erneuerbaren Energien weiter voranzutreiben und massive Renditen für seine Investoren zu generieren.

Unser Solar Aktientip 2024 SolarBank Corp. hat die Vision zum „CO2-freien Energieversorger“ aufzusteigen.

SolarBank strebt an, vollständig saubere Energie in jeden Aspekt der Energieversorgung zu integrieren – von der Erzeugung über die Übertragung, Verteilung bis hin zum Einzelhandelsvertrieb. Ihre Technologien verbinden diese Bereiche nahtlos und schaffen eine kohlenstofffreie Energiezukunft. SolarBank bietet dabei mehr als nur Solarkraftwerke – sie nutzen Utility-Scale-Solarprojekte (mit Hunderten von Megawatt), Batteriespeichersysteme (BESS), Community Solar Projekte und mehr. Das Unternehmen integriert auch modernste Zukunftstechnologien wie Wasserstoffproduktion, öffentliche EV-Ladestationen und industrielle Solarsysteme, um den gesamten Energiemarkt von der Stromerzeugung bis zum Endverbraucher zu bedienen.

Ihre Vision umfasst ebenfalls den Einsatz von künstlicher Intelligenz (AI), um Effizienz und Flexibilität weiter zu verbessern. Durch diese umfassende Integration ist SolarBank Corp. dabei, sich als führendes Unternehmen in der Konvergenz von Stromnetz und Transportnetz zu etablieren – ein vollständiger Pionier in der Umstellung auf eine kohlenstofffreie Welt.

Zusammengefasst: SolarBank schafft die Zukunft einer sauberen Energieversorgung, in der Stromerzeugung, Speicherung und Nutzung perfekt ineinandergreifen, um das Ziel einer emissionsfreien Welt zu verwirklichen. Investoren haben hier die einmalige Gelegenheit, Teil dieser bahnbrechenden Transformation zu werden.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77131/AC-151024-2.005.jpeg

Riesige Entwicklungspipeline von 1142 MW PV und 162 MWh BESS

Klare Perspektive für kontinuierliches Wachstum

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77131/AC-151024-2.006.jpeg

Die Wachstumschancen unseres Solar Aktientips SolarBank Corp. (ISIN: CA83417Y1088, WKN: A3D1AL, Ticker: GY2.F, NASDAQ: SUUN, $SUUN) sind absolut beeindruckend und bieten eine klare Perspektive für kontinuierliches Wachstum.

Hier die wichtigsten Punkte:

Massive Entwicklungspipeline für Solaranlagen (PV) und Batteriespeichersysteme (BESS)

1. Im Bau:

– Aktuell befinden sich 25 MW Photovoltaik (PV) und 60 MWh Batteriespeichersysteme (BESS) im Bau, mit einer Fertigstellung innerhalb der nächsten 6 bis 12 Monate. Dies zeigt, dass unser Solar Aktientip SolarBank Corp. aktiv an Projekten arbeitet, die bald in Betrieb gehen werden und unmittelbares Wachstum ermöglichen.

2. Fortgeschrittene Entwicklung:

– 138 MW PV und 2 MWh BESS befinden sich in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium, wobei der Baubeginn in den nächsten 6 bis 12 Monaten erwartet wird. Diese Projekte werden in naher Zukunft das Wachstum weiter beschleunigen.

3. In Entwicklung:

– Unser Solar Hot Stock SolarBank Corp hat eine enorme Pipeline von 979 MW PV und 100 MWh BESS, die sich noch in der Entwicklungsphase befinden, mit einem erwarteten Baubeginn in etwa 12 Monaten. Dies signalisiert das immense zukünftige Potenzial des Unternehmens.

Gesamte Pipeline

Insgesamt umfasst die Entwicklungspipeline von unseres Solar Aktientips SolarBank Corp beeindruckende 1142 MW PV und 162 MWh BESS. Diese Kapazitäten belegen, dass das Unternehmen in den kommenden Jahren stark wachsen und seine Präsenz im erneuerbaren Energiesektor dramatisch ausweiten wird.

Unser Solar Aktientip SolarBank Corp. steht am Beginn einer massiven Expansion, unterstützt durch eine sehr umfangreiche Pipeline von Projekten in verschiedenen Entwicklungsstadien. Das kontinuierliche Wachstum in der Solar- und Batteriespeichertechnologie garantiert, dass das Unternehmen bestens positioniert ist, um von der wachsenden Nachfrage nach erneuerbarer Energie zu profitieren. Dies macht SolarBank zu einem äußerst attraktiven Investment für alle, die an der Spitze der Solarrevolution stehen wollen.

Die Wachstumsstrategie unseres Solar Hot Stock SolarBank Corp. ist nicht nur beeindruckend, sondern ein wahres Modell für nachhaltiges, profitables Wachstum in Nordamerika. Unser Solar Aktientip SolarBank vereint die volle Bandbreite von Entwicklung, EPC (Engineering, Procurement, and Construction), O&M (Operation & Maintenance) und IPP (Independent Power Producer), um den gesamten Lebenszyklus von Solarprojekten optimal zu nutzen.

Ein Fokus auf den gesamten nordamerikanischen Markt

Unser Solar Hot Stock SolarBank setzt auf die Schlüsselmärkte in den USA (mit Bundesstaaten wie New York, Kalifornien, Massachusetts, Nevada und mehr) und Kanada (Ontario, Alberta, British Columbia). Sie bieten eine breite Palette von Technologien und Projekten, darunter Community Solar, Batterie-Energiespeichersysteme (BESS), dekarbonisierte Industrieprojekte (C&I) und EV-Ladestationen. Dies bedeutet, dass unser Solar Aktientip SolarBank Corp in den heißesten Märkten für saubere Energie agiert und sowohl private Haushalte als auch Unternehmen adressiert.

Vielfältige Einkommensquellen für langfristigen Erfolg

Unser Solar Hot Stock SolarBank generiert Einnahmen auf mehreren Ebenen:

– Als Entwickler: Sie verdienen durch Gebühren für vollständig genehmigte Projekte und den Bau ihrer eigens entwickelten Anlagen.

– Als Betreiber: Sie erzielen kontinuierliche Einnahmen durch den Besitz und Betrieb von Solarparks, BESS und EV-Ladestationen als unabhängiger Stromproduzent.

Nachhaltiges und profitables Wachstum in drei Schritten

1. Erweiterung erfolgreicher Projekte: Sie bauen auf ihre Erfolge in Ontario und New York auf und expandieren in große Utility-Scale-Solarfarmen von 100 MW oder mehr.

2. Marktexpansion: SolarBank zielt auf Regionen ab, in denen die Strompreise hoch und die Politik zugunsten erneuerbarer Energien ausgerichtet ist. Dies bedeutet, dass sie in die Märkte mit dem höchsten Potenzial für profitables Wachstum eintreten.

3. Technologie und Expertise: Mit einem tiefen Fachwissen in Solartechnologie, BESS und EV-Ladestationen bieten sie ganzheitliche Lösungen für Unternehmen und Kommunen, die ihre Klimaziele erreichen wollen.

Fazit

Unser Solar Aktientip SolarBank Corp. (ISIN: CA83417Y1088, WKN: A3D1AL, Ticker: GY2.F, NASDAQ: SUUN, $SUUN) ist strategisch perfekt positioniert, um den Solarmarkt in Nordamerika zu dominieren. Durch ihre umfassende Wertschöpfungskette, ihre Präsenz in den wachstumsstärksten Märkten und ihre zahlreichen Einkommensquellen schaffen sie eine mächtige Plattform für profitables und nachhaltiges Wachstum. Diese Wachstumsstrategie ist nicht nur durchdacht, sondern auch zukunftssicher – eine goldene Investitionsmöglichkeit im boomenden Sektor der erneuerbaren Energien!

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77131/AC-151024-2.007.jpeg

Über 100 Jahre Erfahrung

Top-Management mit exzellentem Track Record

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77131/AC-151024-2.008.jpeg

Unser Solar Aktientip 2024 SolarBank Corp. (ISIN: CA83417Y1088, WKN: A3D1AL, Ticker: GY2.F, NASDAQ: SUUN, $SUUN) verfügt über ein sehr erfahrenes Top-Management mit exzellentem Track Record.

Dr. Richard Lu, MD, MSc., MHSc., MBA – Präsident & CEO, Direktor

– Über 26 Jahre Erfahrung in der globalen Energiebranche, mit Führungspositionen in den Bereichen saubere und erneuerbare Energien in Nordamerika, Europa und Asien.

– Unabhängiger Direktor bei dynaCERT Inc. (TSE: DYA) und Senior-Positionen bei Sky Solar Holdings (NASDAQ: SKYS), ARISE Technology (APV-T) und Toronto Hydro Corporation.

– Tätig bei Enbridge Gas Distribution, Husky Injection Molding Systems und Dillon Consulting.

Sam Sun, MBA – Chief Financial Officer

– CPA in Kanada mit über 16 Jahren Erfahrung in den Bereichen Unternehmensfinanzen, Buchhaltung und interne Kontrolle.

– Führte Finanzteams in börsennotierten und privaten Unternehmen in den Bereichen Elektronik, Produktion und Bergbau in Kanada, den USA und China.

– Bachelor- und Master-Abschluss in Management von der Shanghai University of Finance and Economics sowie ein MBA von der University of Toronto.

Andrew van Doorn, PE – Chief Operating Officer

– Über 29 Jahre Erfahrung in leitenden Positionen im Bereich Ingenieurwesen und Bauwesen in der Erneuerbaren Energie- und Versorgungsbranche.

– Abschluss von über 200 MW an Solarprojekten.

– Ehemaliger Vorsitzender der Canadian Solar Industries Association (CANSIA) und professioneller Ingenieur in Ontario, spezialisiert auf Management, Betrieb und Bau von Photovoltaiksystemen.

Tracy Zheng, MBA – Chief Development Officer

– Über 26 Jahre Erfahrung im Bereich Markenmarketing, Investitionen, Geschäftsentwicklung und Solarprojekt-Operationen.

– Leitete Solarverkaufsteams, führte Machbarkeitsstudien durch und verhandelte Partnerschaften.

– Senior-Positionen bei Colgate-Palmolive, Clairol und anderen Unternehmen. Bachelor-Abschluss in Ingenieurwesen von der Sun Yat-Sen University und MBA von der New York University.

Paul Pasalic, J.D. – Direktor

– Private-Equity-Experte und Unternehmensanwalt mit über 16 Jahren Erfahrung in den Bereichen Unternehmensfinanzierung, Wertpapiere und regulatorische Angelegenheiten.

– Beriet bei komplexen multinationalen Transaktionen in verschiedenen Branchen und Kapitalstrukturen.

– Bachelor-Abschluss von der Simon Fraser University, Juris Doctor von der University of Calgary. Er ist CFA-Aktionär und Anwalt in New York, England und Wales.

Olen Aasen, J.D. – Direktor

– Experte für Unternehmensrecht mit über 17 Jahren Erfahrung in den Bereichen Unternehmensfinanzierung, Wertpapiere und Bergbau.

– Führte leitende Rollen in verschiedenen kanadischen und US-notierten Unternehmen und beriet bei großen Akquisitionen.

– Abschluss in Finanzen von der Sauder School of Business und Juris Doctor von der University of British Columbia.

Paul Sparkes – Direktor

– Über 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Medien, Finanzen, Kapitalmärkte und Kanadas politischer Arena.

– Führte leitende Rollen bei CTVglobemedia und in der öffentlichen Verwaltung, darunter als Direktor der Operationen für den Premierminister von Kanada.

– Mitbegründer und Vizevorsitzender von Difference Capital Financial und derzeit Präsident von Otterbury Holdings Inc.

Chelsea L. Nickles – Direktorin

– Erneuerbare-Energie-Expertin mit über 20 Jahren Erfahrung, Schwerpunkt auf der Entwicklung von Offshore-Windprojekten.

– Diente als Direktorin für mehrere Offshore-Windunternehmen und arbeitete zuvor als Anwältin bei Allen & Overy LLP.

– Bachelor-Abschluss von der Acadia University und Juris Doctor von der University of Calgary.

Das Führungsteam unseres Solar Aktientips SolarBank Corp. zeichnet sich durch umfangreiche Erfahrungen in verschiedenen Bereichen der erneuerbaren Energien, Finanz- und Rechtsberatung sowie Solarprojekten aus. Jede dieser Personen bringt tiefgehendes Fachwissen und langjährige Expertise mit, um die strategischen Ziele des Unternehmens zu verwirklichen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77131/AC-151024-2.009.jpeg

Solar Hot Stock 2024 – Strong Outperformer – Kursziel 24M: 9,00 EUR

– 139% Aktienchance

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77131/AC-151024-2.010.jpeg

Solar Hot Stock SolarBank meldet 7 MW-Deal mit Potential auf 24,8 MW

10,2 Mio. $ Gewinn in nur 9 Monaten – Massives Kaufsignal

Unser Solar Hot Stock SolarBank Corp. (ISIN: CA83417Y1088, WKN: A3D1AL, Ticker: GY2.F, NASDAQ: SUUN, $SUUN) hat einen bahnbrechenden 7 MW Deal für ein Gemeinschafts-Solarprojekt in Pennsylvania gemeldet. Dieses Projekt kommt zu dem in der letzten Woche angekündigten 13,8-MW-Gleichstromprojekt hinzu, die beide Teil einer Reihe von Projekten sind, die voraussichtlich eine Gesamtgröße von 24,8 MW Gleichstrom erreichen werden. Das geplante gemeinschaftliche Solarprojekt – eines der ersten seiner Art in Pennsylvania – würde den Bewohnern, einschließlich Mietern und Personen ohne dafür geeignete Dachflächen, Zugang zu Solarenergie verschaffen, ohne dass sie verpflichtet wären, Solarmodule auf ihren eigenen Grundstücken zu installieren. Zudem haben die Solar-Aktien unseres Solar Aktientips SolarBank Corp. den mittelfristigen Abwärtstrend kraftvoll nach oben durchstoßen und damit ein massives Kaufsignal der Chartanalyse generiert.

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, in die Solar-Aktien unseres heißesten Solar Aktientips, SolarBank Corp. Warum? Weil dieses Unternehmen auf einer absoluten Erfolgsspur fährt und alle Zeichen auf massives Wachstum stehen. Das Umsatzwachstum unseres Solar Hot Stock SolarBank ist einfach beeindruckend: Von 7,3 Millionen CAD im Jahr 2021 auf unglaubliche 50 Millionen CAD in den ersten 9 Monaten des Jahres 2024. Für das Gesamtjahr wird sogar ein Umsatz von bis zu 61 Millionen CAD erwartet. Wer hier nicht zuschlägt, verpasst die beste Solar Aktienchance des Jahres.

Unser Solar Aktientip SolarBank Corp. hat bereits die Gewinnschwelle erreicht und in den ersten 9 Monaten von 2024 einen satten Nettogewinn von 5,6 Millionen CAD erzielt – und das bei einem Bruttogewinn von 10,2 Millionen CAD. Diese Zahlen sprechen für die Effizienz und Profitabilität des Unternehmens, das klar zeigt, dass es in der Lage ist, hohe Gewinne zu erzielen.

Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs! Unser Solar Aktientip SolarBank hat bereits über 300 Millionen US-Dollar an Projektfinanzierungen erfolgreich gemanagt – ein untrügliches Zeichen dafür, dass Investoren dem Unternehmen vollstes Vertrauen schenken. Und das zu Recht! Mit über 100 erfolgreich abgeschlossenen Solarprojekten und einer Gesamtleistung von über 100 MW hat SolarBank bewiesen, dass sie liefern kann. Die Pipeline von mehr als 1 GW an Solar- und Batteriespeicherprojekten garantiert weiteres enormes Wachstumspotenzial in den kommenden Jahren.

Und das Beste: Unser Solar Hot Stock SolarBank ist perfekt positioniert, um den gesamten Markt zu dominieren. Dank der vollständigen Integration der gesamten Wertschöpfungskette – von der Planung bis zum Betrieb – maximiert unser Solar Aktientip SolarBank die Kontrolle über Kosten und Qualität, was für eine starke Wettbewerbsfähigkeit sorgt. Durch die Diversifikation in Zukunftstechnologien wie Batteriespeicherung (BESS) und EV-Ladestationen sowie Partnerschaften mit Branchenriesen wie Honeywell, Panasonic und Schneider Electric sichert sich SolarBank weitere Wettbewerbsvorteile.

Hinzu kommt, dass SolarBank massiv von den staatlichen Förderungen in den USA profitiert – dank des Inflation Reduction Acts wird das Unternehmen seinen Vorsprung weiter ausbauen. Mit einem hochqualifizierten Managementteam, das auf über 100 Jahre Erfahrung in der Solarbranche zurückblicken kann, und einer klaren Vision, den Übergang zu erneuerbaren Energien aktiv voranzutreiben, ist SolarBank perfekt positioniert, um den weltweiten Solarboom zu nutzen.

Und jetzt das Sahnehäubchen: Die geplante Übernahme von Solar Flow-Through Funds Ltd. wird die Vermögensbasis von SolarBank weiter stärken und langfristig stabile Cashflows sichern. Die Pipeline ist prall gefüllt – mit beeindruckenden 1142 MW PV und 162 MWh BESS Projekten – und dürfte schon in den nächsten Wochen für spannende Neuigkeiten sorgen, die den Aktienkurs ordentlich in die Höhe katapultieren werden.

Unser Kursziel für die Solar-Aktien von SolarBank Corp. liegt bei 9,00 EUR – und das innerhalb von nur 24 Monaten! Das entspricht einer gigantischen Kurschance von bis zu 139%. Wenn Sie von diesem Mega-Wachstum profitieren wollen, sollten Sie jetzt nicht zögern. SolarBank Corp. ist DER Solar Hot Stock, der den Unterschied machen wird.

10 Gründe jetzt die Solar-Aktien von SolarBank Corp. zu kaufen

1. Exponentielles Umsatzwachstum: SolarBank hat sein Umsatzvolumen in den letzten Jahren dramatisch gesteigert. Der Umsatz wuchs von 7,3 Millionen CAD in 2021 auf 50 Millionen CAD in den ersten 9 Monaten von 2024. Für das Gesamtjahr 2024 wird ein Umsatz von 56 bis 61 Millionen CAD erwartet – ein klarer Beweis für die dynamische Expansion.

2. Starke Gewinnentwicklung: Das Unternehmen hat eine beeindruckende Wende in seiner Profitabilität vollzogen. Nach einem leichten Nettoverlust im Jahr 2022 hat SolarBank in den ersten 9 Monaten von 2024 bereits einen Nettogewinn von 5,6 Millionen CAD erzielt, bei einem Bruttogewinn von 10,2 Millionen CAD. Diese Zahlen zeigen die zunehmende Effizienz und Profitabilität.

3. 1 GW+ Projektpipeline: SolarBank hat eine Pipeline von über 1 GW an Solaranlagen und Batteriespeicherprojekten (BESS) in Entwicklung. Dies zeigt, dass das Unternehmen langfristig gut positioniert ist, um weiterhin stark zu wachsen.

4. Vollständig integrierte Wertschöpfungskette: SolarBank deckt alle Aspekte der Solarprojektentwicklung ab – von der Planung und Finanzierung über den Bau bis hin zum Betrieb. Diese vertikale Integration maximiert die Kontrolle über Kosten und Projektqualität und macht das Unternehmen wettbewerbsfähig.

5. Vielfältiges Portfolio: SolarBank ist nicht nur in der Solarenergie, sondern auch in der Batteriespeicherung (BESS) und EV-Ladestationen aktiv. Diese Diversifikation reduziert das Risiko und eröffnet dem Unternehmen Zugang zu mehreren wachsenden Märkten.

6. Erfahrenes Führungsteam: Mit über 100 Jahren kombinierter Branchenerfahrung verfügt SolarBank über ein hochqualifiziertes Managementteam, das das Unternehmen sicher durch die komplexen Herausforderungen der Solar- und Energiebranche führt.

7. Starke Partnerschaften: SolarBank arbeitet mit großen Akteuren wie Honeywell zusammen und hat bereits Projekte an diese verkauft. Diese Zusammenarbeit mit renommierten Partnern erhöht das Vertrauen in die Fähigkeit des Unternehmens, hochwertige Projekte zu liefern.

8. Vorteile durch den Inflation Reduction Act (IRA): SolarBank profitiert direkt von den Investitionsanreizen und Steuergutschriften, die durch den IRA in den USA bereitgestellt werden. Dies treibt nicht nur die Expansion an, sondern stärkt auch die Margen des Unternehmens durch staatliche Unterstützung.

9. Strategische Übernahmen: Die geplante Übernahme von Solar Flow-Through Funds Ltd. stärkt die Position von SolarBank im Markt erheblich. Diese Akquisition wird die Kapazitäten des Unternehmens erweitern und den Besitz von IPP-Assets (Independent Power Producer) erhöhen, was stabile Cashflows sichert.

10. Kohlenstofffreie Zukunft: SolarBank ist führend in der Entwicklung nachhaltiger, CO2-freier Energielösungen. Ihre Vision als Zero Carbon Power Producer treibt den globalen Übergang zu erneuerbaren Energien voran und sichert dem Unternehmen eine Spitzenposition in der Energiewende.

Zusammengefasst bietet SolarBank Corp. eine außergewöhnliche Gelegenheit für Investoren, die vom Boom der erneuerbaren Energien profitieren wollen. Das Unternehmen hat die richtige Kombination aus Wachstumspotenzial, Erfahrung und strategischer Ausrichtung, um in den kommenden Jahren weiterhin zu florieren.

Solar Hot Stock 2024 – Strong Outperformer – Kursziel 24M: 9,00 EUR

– 139% Aktienchance

Einschätzung

Strong Outperformer

Kursziele

Kursziel 12M: 6,00 EUR

Kurschance: 60%

Kursziel 24M: 9,00 EUR

Kurschance: 139%

Stammdaten

ISIN: CA83417Y1088

WKN: A3D1AL

Ticker: GY2.F

NASDAQ: SUUN

Kursdaten

Kurs: 3,76 EUR

52W Hoch: 6,45 EUR

52W Tief: 3,10 EUR

Aktienstruktur

Aktienanzahl: 38,10 Mio.

Market Cap (€): 143,26 Mio.

Chance / Risiko

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77131/AC-151024-2.011.png

Interessenkonflikte

Es liegen Interessenskonflikte nach §34 WpHG vor.

Allgemeine Angaben

Diese rechtlichen Hinweise gelten für die Veröffentlichung und Tätigkeit der aktiencheck.de AG. Sie sind vor dem Lesen der Veröffentlichungen zur Kenntnis zu nehmen und sind anwendbar.

Rechtliche Hinweise/Disclaimer der aktiencheck.de AG

Die aktiencheck.de AG hat ihre Tätigkeit als Ersteller von Anlagestrategieempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 oder von Anlageempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, (bisher „Finanzanalysen“) der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) gemäß § 34c WpHG angezeigt. Die Pflichten der aktiencheck.de AG regeln sich primär nach den §§34b, 34c WpHG, der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958.

Risiken

Börsenanlagen und Anlagen in Unternehmen (Aktien) sind immer spekulativ und beinhalten das Risiko des Totalverlustes.

Dies gilt insbesondere in Bezug auf Anlagen in Unternehmen, die nicht etabliert sind und/ oder klein sind und keinen etablierten Geschäftsbetrieb und Firmenvermögen haben.

Aktienkurse können erheblich schwanken. Dies gilt insbesondere bei Aktien, die nur über eine geringe Liquidität (Marktbreite) verfügen. Hier können auch nur geringe Aufträge erheblichen Einfluss auf den Aktienkurs haben.

Bei Aktien in engen Märkten kann es auch dazu kommen, dass dort überhaupt kein oder nur sehr geringer tatsächlicher Handel besteht und veröffentlichte Kurse nicht auf einem tatsächlichen Handel beruhen, sondern nur von einem Börsenmakler gestellt worden sind.

Ein Aktionär kann bei solchen Märkten nicht damit rechnen, dass er für seine Aktien einen Käufer überhaupt und/oder zu angemessenen Preisen findet.

In solchen engen Märkten besteht eine sehr hohe Möglichkeit zur Manipulation der Kurse und der Preise, in solchen Märkten kommt es oft auch zu erheblichen Preisschwankungen.

Eine Investition in Wertpapiere mit geringer Liquidität sowie niedriger Börsenkapitalisierung ist daher höchst spekulativ und stellt ein sehr hohes Risiko dar.

Wie jedes Investment in Unternehmen unterliegt auch das Investment in SolarBank Corp. dem Totalverlust-Risiko.

Die Aktien unseres Aktientips SolarBank Corp. sind in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet. Den großen Chancen stehen daher auch erhebliche Risiken gegenüber. Wer in börsennotierte Explorer investiert, der sollte für den schlimmsten Fall auch mit einem möglichen Totalverlust rechnen.

SolarBank Corp. befindet sich noch in einem sehr frühen Unternehmensstadium und generiert derzeit noch geringe Umsätze. Scheitert das Management mit seinem Businessplan, dann droht schlimmstenfalls der Totalverlust für die Aktionäre der SolarBank Corp.

Börse ist keine Einbahnstraße. Ein Investment in Aktien unterliegt grundsätzlich starken Kursschwankungen. Wo Chancen sind, da sind auch Risiken. Die Aktien der SolarBank Corp. unterliegen wie jede Aktie dem Kursänderungsrisiko. Im schlimmsten Fall droht den Aktionären der SolarBank Corp. wie jedem anderen Aktionär auch der Totalverlust.

Das Investment in die Aktien der SolarBank Corp. unterliegt wie jedes unternehmerische Investment und jede Aktieninvestition dem unternehmerischen Risiko. Somit droht bei Nicht-Erreichung der Geschäftsziele im schlimmsten Fall die Insolvenz und damit der Totalverlust für das Aktieninvestment.

Risiken und Ungewissheiten SolarBank Corp. betreffend beinhalten wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, behördliche, umwelttechnische und technologische Faktoren, die die Betriebe von SolarBank Corp., die Märkte, die Produkte und die Preise beeinflussen könnten. Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich unterscheiden könnten, beinhalten die Fehlinterpretation von Daten; dass SolarBank Corp. nicht in der Lage sein könnte, erforderliches Equipment oder Arbeitskräfte zu erhalten; dass SolarBank Corp. nicht in der Lage sein könnte, ausreichend Kapital aufzubringen, um die beabsichtigten Explorationen durchzuführen; dass SolarBank Corp. Anträge für Bohrgenehmigungen abgelehnt werden; dass SolarBank Corp. Wetter- oder Logistikprobleme oder andere Risiken von den Explorationen abhalten könnten; dass das Equipment nicht so funktionieren könnte wie erwartet; dass die genaue Datenanalyse in der Tiefe nicht möglich sein könnte; dass die Ergebnisse, die SolarBank Corp. oder andere an einem bestimmten Standort gefunden haben, nicht notwendigerweise einen Hinweis auf größere Gebiete auf dem Grundstück von SolarBank Corp. darstellen; dass SolarBank Corp. Umweltprogramme nicht rechtzeitig bzw. überhaupt abschließen könnte; dass die Marktpreise nicht die kommerziellen Produktionskosten rechtfertigen könnten; und dass es trotz viel versprechender Daten keine kommerziell förderbare Mineralisierung auf den Grundstücken von SolarBank Corp. geben könnte.

Diese Publikation enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen, die durch Formulierungen wie ‚erwarten‘, ‚wollen‘, ‚antizipieren‘, ‚beabsichtigen‘, ‚planen‘, ‚glauben‘, ‚anstreben‘, ‚einschätzen‘, ‚werden‘ oder ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf den heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen können. Die von der SolarBank Corp. tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Die SolarBank Corp. und die aktiencheck.de AG übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.

Zu den weiteren Risiken lesen Sie bitte auch unbedingt unseren nachfolgenden Disclaimer.

Interessenkonflikte

Die aktiencheck.de AG und mit ihr verbundene Unternehmen haben mit der gegenständlichen Gesellschaft SolarBank Corp. eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechung getroffen.

Bei den Veröffentlichungen von AC Research handelt es sich ausdrücklich nicht um Finanzanalysen. Vielmehr sind die Besprechungen von Aktien als Vorstellungen rein werblichen Charakters zu werten.

Die Auftraggeber und/oder deren Mitarbeiter und/oder deren Auftraggeber sind Aktionäre der SolarBank Corp. Es besteht also ein Interessenkonflikt nach §34 WpHG, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.

Ferner geben wir zu bedenken, dass die Auftraggeber dieser Studie in naher Zukunft beabsichtigen könnten, sich von eigenen Aktienbeständen in der SolarBank Corp. zu trennen und damit von steigenden Kursen der Aktie profitieren werden. Auch hieraus ergibt sich ein entsprechender Interessenkonflikt.

Wir gehen davon aus, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Researchfirmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen.

Die aktiencheck.de AG und seine Mitarbeiter werden zudem für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und Veröffentlichung dieser Publikation sowie für andere Dienstleitungen entgeltlich entlohnt. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.

Wir weisen hiermit darauf hin, dass Gesellschafter, Redakteure, Mitarbeiter sowie Personen bzw. Unternehmen, die an der Erstellung dieser Veröffentlichung beteiligt sind, sowie Auftraggeber (Dritte) der Publikation zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung direkt oder indirekt Anteile an Wertpapieren, welche im Rahmen der jeweiligen Publikation besprochen werden, halten können und daher an einer Kurs- und/oder Umsatzsteigerung, d.h. auch einer erhöhten Handelsliquidität interessiert sind, da die Absicht besteht, in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung diese Wertpapiere zu verkaufen und an steigenden Kursen und Umsätzen zu partizipieren. Ein Kurszuwachs der Aktien der vorgestellten Unternehmen kann zu einem Vermögenszuwachs bei diesen Personen führen. Durch die Besprechung des Unternehmens kann jedenfalls der Aktienkurs des Unternehmens erheblich beeinflusst werden. Insbesondere wird auch durch Wertpapiertransaktionen der Aktienkurs der besprochenen Unternehmen maßgeblich beeinflusst. Dies gilt insbesondere, wenn es sich um Unternehmen handelt, deren Aktien keine breite Marktkapitalisierung haben und bei denen nur ein enger Markt besteht. Hier können auch nur geringe Auftragsvolumen erhebliche Auswirkungen auf die Kurse haben. Sie sind aber auch daran interessiert, dass der Kurs des besprochenen Unternehmens sinkt, wenn sie deren Aktien günstiger erwerben wollen. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenskonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.

Wesentliche Informationsquellen, Hinweis auf zugrunde gelegte Angaben

und Prognosecharakter

Bei der Erstellung der Informationen verwendet die aktiencheck.de AG unterschiedliche Quellen, insbesondere auch die Angaben der Unternehmen, andere öffentlich zugängliche Informationen (in- und ausländische Medien, Zeitungen, Finanzmeldungen etc.) aber auch andere Quellen. Die aktiencheck.de AG verwendet nur Quellen, die zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig gehalten worden sind. Die aktiencheck.de AG und die von ihr zur Erstellung der Publikation beschäftigten Personen verwenden größtmögliche Sorgfalt darauf, dass die verwendeten und zugrundeliegenden Angaben soweit wie möglich vollständig und sachlich zutreffend sind. Prognosen und Einschätzungen werden entsprechend gekennzeichnet und formuliert. Es wird bei Prognosen und Einschätzungen ebenfalls darauf geachtet, dass diese auf sachlichen Grundlagen beruhen und realistisch sind. Trotzdem übernimmt die aktiencheck.de AG keine Gewähr für Richtigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit der dargestellten Sachverhalte.

Zusammenfassung der Bewertungsgrundlagen und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Unternehmen beruht auf der Grundlage einer quantitativen Auswertung von Unternehmensberichten und Veröffentlichungen zu dem Unternehmen sowie qualitativer Informationen, die für eine Einschätzung als relevant angesehen werden können. Hierbei werden Faktoren wie Geschäftsprofil, Verschuldung, Kredite, Liquidität, Ertragskraft, Geschäftsmodelle, Geschäftsgang und ähnlichen Faktoren.

Es werden auch Methoden der technischen Aktienanalyse verwendet, wobei basierend auf dem bisherigen Kursverlauf Annahmen für den zukünftig erwarteten Kursverlauf getroffen werden (unter anderem z.B. Kursziele).

Bei börsennotierten Unternehmen wird bei der Beurteilung auch die sogenannte Fundamental-Analyse berücksichtigt.

Sensitivität der Bewertungsparameter – Änderungsmöglichkeit

Die Veröffentlichungen geben nur die Einschätzung und Meinung zum Zeitpunkt der Erstellung an. Der Zeitpunkt der Erstellung wird in der Veröffentlichung angegeben. Eine Pflicht zur Aktualisierung wird nicht übernommen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Veränderungen in den verwendeten und zugrunde gelegten Angaben, Daten und Umstände erfolgen können und solche Änderungen einen erheblichen Einfluss auf die Einschätzungen des Unternehmens und seine Besprechung haben können.

Bedeutung der Empfehlungen

Die Aussagen und Meinungen der aktiencheck.de AG in ihren Veröffentlichungen können allenfalls ein Faktor im Rahmen einer Anlageentscheidung des Lesers darstellen. Sie stellen ausdrücklich keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers dar. Ein Interessent sollte sich auch über andere Quellen über das Unternehmen informieren. Insbesondere stellen die Veröffentlichungen keine individuelle Empfehlung in Bezug auf den Leser dar. Weder durch den Bezug der Veröffentlichungen noch durch ausgesprochene Empfehlungen oder wiedergegebenen Meinungen soll eine Finanzdienstleistung des Lesers, insbesondere ein Anlageberatungs- oder Anlagevermittlungsvertrag, mit der aktiencheck.de AG oder dem jeweiligen Verfasser begründet werden. Die Publikationen von der aktiencheck.de AG sollten somit ausdrücklich nicht als unabhängige Finanzanalysen oder gar Anlageberatung gewertet werden, da erhebliche Interessenskonflikte vorliegen.

Die Beurteilungen wenden sich an spekulativ eingestellte Privatanleger, aber auch institutionelle Anleger und professionelle Anleger. Leser sollten über ein entsprechendes Risikokapital und zusätzliche Vermögenswerte sowie einen Anlagehorizont von über fünf Jahren verfügen.

Im Rahmen der Veröffentlichungen bedeuten:

Outperformer: Absolutes Aufwärtspotenzial von mehr als 10% innerhalb von sechs Monaten

Strong Outperformer: Absolutes Aufwärtspotenzial von mehr als 20% innerhalb von sechs Monaten

Underperformer: Absolutes Abwärtspotenzial von mehr als 10% innerhalb von sechs Monaten

Strong Underperformer: Absolutes Abwärtspotenzial von mehr als 20% innerhalb von sechs Monaten

Market Performer: Absolutes Potenzial zwischen -10% und +10% innerhalb von sechs Monaten

Haftungsausschluss

Die aktiencheck.de AG übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der von ihr veröffentlichten Meinung und Einschätzung zu bestimmten Unternehmen. Sie schuldet auch insbesondere keinen Erfolg, sofern ein Leser aufgrund einer veröffentlichten Einschätzung eine Anlageentscheidung treffen sollte.

Ein Leser sollte grundsätzlich nur Risikokapital in Aktien, die durch die aktiencheck.de AG vorgestellt werden, investieren, also Kapital, mit dem er sich bei einem negativen Verlauf einen Totalverlust leisten kann.

Jegliche Haftung der aktiencheck.de AG und ihrer Erfüllungsgehilfen gegenüber Lesern der Veröffentlichungen der aktiencheck.de AG wird ausgeschlossen.

Bei der Erstellung der Informationen verwendet die aktiencheck.de AG unterschiedliche Quellen, insbesondere auch die Angaben der Unternehmen, andere öffentlich zugängliche Informationen aber auch andere Quellen. Die von uns verwendeten Quellen erachten wir als zuverlässig, es kann hier aber auch zu falschen Informationen und auch unzutreffende Bewertung von Informationen oder Daten kommen. Die Richtigkeit und Vollständigkeit der uns zur Verfügung gestellten Daten und Informationen und unsere Einschätzung und Meinung wird durch uns aber nicht garantiert oder sonst gewährleistet.

Leser sollten daher die gemachten Informationen immer selbst bewerten und eigene Sorgfalt anwenden. Sie sollten auch weitere Quellen und Berater benutzen.

Alle Veröffentlichungen der aktiencheck.de AG sind Meinungen und Beurteilungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Sie können ohne weitere Ankündigung geändert werden und müssen nicht unbedingt in zukünftigen Publikationen oder anderswo nachgedruckt werden.

Verantwortlichkeit nach Tele-Medien-Gesetz (TMG)

Die aktiencheck.de AG ist nach § 7 Abs.1 TMG nur für eigene Inhalte auf unseren Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Die aktiencheck.de AG ist nach §§ 8 bis 10 TMG aber nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen wird die aktiencheck.de AG diese Inhalte umgehend entfernen.

Soweit unsere Links zu externen Webseiten Dritter enthalten, weisen wir darauf hin, dass wir auf deren Inhalte keinen Einfluss haben. Wir übernehmen für diese fremden Inhalte daher auch keine Gewähr. Für die Inhalte solcher verlinkten Seiten ist nur der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich. Vor einer Aufnahme einer Verlinkung werden die verlinkten Seiten im Hinblick auf mögliche Rechtsverletzung durchgesehen. Zu diesem Zeitpunkt waren rechtswidrige Inhalte dort nicht ersichtlich. Wir führen aber ohne konkreten Anhaltspunkt keine fortwährende Kontrolle solcher Seiten durch. Im Falle des Vorliegens und Bekanntwerdens von Rechtsverletzungen werden solche Links entfernt.

Hinweis auf Gebietsausschluss

Die Veröffentlichungen der aktiencheck.de AG sind nicht an Personen aus oder mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Großbritannien, Australien oder Japan gerichtet und dürfen auch nicht an diese weitergegeben werden.

Disclaimer

Diese Publikation wurde durch Herrn Stefan Lindam, Vorstand und Redakteur der aktiencheck.de AG, erstellt. Die hierin geäußerten Ansichten stellen ausschließlich die Ansichten des Redakteurs und der aktiencheck.de AG dar. Die aktiencheck.de AG ist nicht berechtigt, eine Zusicherung oder Gewähr im Namen der SolarBank Corp. oder anderer in dieser Publikation genannter Unternehmen abzugeben, noch dürfen in diesem Dokument enthaltene Informationen oder Meinungen als von SolarBank Corp. autorisiert oder gebilligt angesehen werden. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen können ohne vorherige Ankündigung jederzeit geändert werden.

Diese Publikation stellt nur die persönliche Meinung des Redakteurs dar und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch Ihre Bank unumgänglich.

Die aktiencheck.de AG und mit ihr verbundene Unternehmen haben mit der gegenständlichen Gesellschaft eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechung getroffen. Der Auftraggeber und deren Mitarbeiter sind Aktionäre der SolarBank Corp. Es besteht also ein Interessenkonflikt nach §34 WpHG, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.

Diese Publikation stellt kein Verkaufsangebot für Wertpapiere dar und ist nicht Teil eines solchen und keine Aufforderung für ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren und ist nicht in diesem Sinne auszulegen; noch darf sie oder ein Teil davon als Grundlage für einen verbindlichen Vertrag, welcher Art auch immer, dienen oder in einem solchen Zusammenhang als verlässlich herangezogen werden. Eine Entscheidung im Zusammenhang mit einem voraussichtlichen Verkaufsangebot für Wertpapiere von der SolarBank Corp. sollte ausschließlich auf der Grundlage von Informationen in Prospekten oder Angebotsrundschreiben getroffen werden, die in Zusammenhang mit einem solchen Angeboten herausgegeben werden.

Die Verfasser dieser Publikation stützen sich auf als zuverlässig und genau geltende Quellen und haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten Fakten und dargestellten Meinungen angemessen und zutreffend sind. Gleichwohl sind die in diesem Dokument enthaltenen Informationen von der aktiencheck.de AG nicht gesondert geprüft worden, daher übernimmt die aktiencheck.de AG für die Angemessenheit, Genauigkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen sowie für Übersetzungsfehler keine Haftung oder Gewährleistung – weder ausdrücklich noch stillschweigend. Für unvollständige oder falsch wiedergegebene Meldungen sowie für redaktionelle Versehen in Form von Schreibfehlern, Übersetzungsfehlern, falschen Kursangaben o.ä. wird ebenfalls keine Haftung übernommen. Wir übernehmen auch keine Garantie dafür, dass der angedeutete Ertrag oder die angedeuteten Kursziele erreicht werden. Weder die aktiencheck.de AG noch die SolarBank Corp. übernehmen eine Haftung für Schäden, die auf Grund der Nutzung dieses Dokumentes oder seines Inhaltes oder auf andere Weise in diesem Zusammenhang entstehen. Wir geben zu bedenken, dass Investments in Aktien grundsätzlich mit Risiken verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.

Diese Dokumentation ist Ihnen lediglich zur Information zugegangen. Sie darf zu keinem Zweck vollständig oder teilweise nachgedruckt, vervielfältigt, veröffentlicht oder an andere Personen weitergegeben werden.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nur in solche Staaten verbreitet werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. Personen, die in den Besitz dieser Information gelangt sind, haben sich über die dort geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen. Der direkte oder indirekte Vertrieb dieses Dokuments in die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada oder Japan ist untersagt.

Diese Publikation darf, sofern sie im UK vertrieben wird, nur solchen Personen zugänglich gemacht werden, die im Sinne des Financial Services Act 1986 als ermächtigt oder befreit gelten, oder Personen gemäß Definition in § 9 (3) des Financial Services Act (Investment Advertisement) (Exemptions) Erlass 1988 (in geänderter Fassung), und darf anderen Personen oder Personengruppen weder direkt noch indirekt übermittelt werden. Diese Publikation oder Exemplare davon dürfen weder direkt noch indirekt in die USA oder an US-Amerikaner übermittelt werden. Diese Publikation oder Exemplare davon dürfen nicht nach Kanada ausgeführt, noch in Kanada oder an kanadische Personen verteilt werden, es sei denn, einschlägige Regularien seien anwendbar und würden dies erlauben. Diese Publikation oder Exemplare davon dürfen weder nach Japan ausgeführt werden noch in Japan oder an japanische Staatsbürger, die außerhalb Japans leben, verteilt werden. Personen, die diese Publikation erhalten, sollten sich über alle Einschränkungen informieren und diese beachten. Werden diese Restriktionen nicht beachtet, kann dies als Verstoß gegen US-amerikanische oder kanadische Wertpapiergesetze oder die Wertpapiergesetze anderer Gerichtsbarkeiten oder Länder gewertet werden.

Durch Annahme dieser Publikation unterwerfen Sie sich den vorgenannten Beschränkungen.

Ohne unser Obligo. Wir behalten uns vor, unsere Einschätzung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Vervielfältigungen, insbesondere Kopien und Nachdrucke, sind nur mit schriftlicher Genehmigung der aktiencheck.de AG gestattet. Die Weiterverbreitung in elektronischen Medien ist nur nach vorheriger Absprache mit dem Herausgeber gestattet. Diese Publikation stützt sich in ihrer Berichterstattung auf eigene Einschätzungen. Beiträge von Gastautoren werden kenntlich gemacht. Als Quellen dienen internationale Nachrichtenagenturen, Zeitungen und Zeitschriften, eigene Recherchen, Veranstaltungen und Unternehmensgespräche. Trotz sorgfältiger Prüfung übernimmt die aktiencheck.de AG keine Haftung für Verzögerungen, Irrtümer, Unterlassungen oder Übersetzungsfehler. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Vor einer Wertpapierdisposition wenden Sie sich bitte an Ihren Bankberater oder Vermögensverwalter. (Artikel vom 15.10.2024)

