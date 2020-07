Softpoint Trusted Quality wird Teil der iTSM Group

Das Beratungsunternehmen iTSM Consulting GmbH hat eine Mehrheitsbeteiligung am österreichischen ServiceNow-Spezialisten Softpoint Trusted Quality GmbH übernommen. Das Unternehmen wurde damit Teil der stetig wachsenden iTSM Group, die als der Spezialist für die Digitalisierung von Enterprise-Service-Management-Prozessen außerdem weitere Beratungsunternehmen in Deutschland, Schweiz, Rumänien und den Niederlanden umfasst.

Softpoint Trusted Quality ist ein etabliertes Beratungsunternehmen im österreichischen Service-Management-Markt und dort der größte lokale Implementierungspartner von ServiceNow, der weltweit führenden Cloud-Plattform für die Digitalisierung von Enterprise-Service-Management-Prozessen. Durch die Integration in die iTSM Group erweitert die Softpoint Trusted Quality ihr Service-Portfolio nun erheblich. Zudem kann sie damit auf sämtliche Expertise und Ressourcen innerhalb der Gruppe zugreifen und ihre Kunden so noch umfassender betreuen als bisher. Für diese Kunden ändert sich ansonsten nichts – ihre Ansprechpartner bleiben ausnahmslos erhalten.

Das Beratungsportfolio der iTSM Group zielt auf alle wesentlichen Wirkungsdimensionen der Digitalisierung. Dazu gehören das Verschlanken und Beschleunigen der Services und Prozesse, sowie die Digitalisierung und Automatisierung dieser in allen Unternehmensbereichen. Ebenso berücksichtigt werden dabei die Befähigung und Begeisterung der betroffenen Mitarbeiter, und die beteiligten Sourcing-Partner werden nahtlos integriert und objektiv steuerbar. Damit bietet nun auch Softpoint Trusted Quality aktuellen und zukünftigen Kunden eine komplette Ende-zu-Ende-Betreuung und verhilft ihnen überdies dazu, von einem reinen IT Service Management zu einem umfassenden Enterprise Service Management zu migrieren.

Die operative Geschäftsführung der Softpoint Trusted Quality GmbH verbleibt bei Dipl.-Ing. Hubert Feneberger, der das Unternehmen auch bisher leitete. Als weiterer Geschäftsführer fungiert Siegfried Riedel, der auch Geschäftsführer der iTSM Consulting GmbH ist.

“Die Integration der Softpoint Trusted Quality in die iTSM Group ist ein Gewinn für alle Beteiligten”, so Hubert Feneberger. “Die iTSM Group verstärkt ihre Präsenz in Österreich, wir gewinnen nochmals an Kompetenz und an Schlagkraft, und die Kunden profitieren von unserem erweiterten Angebot, das durch die zusätzlichen Ressourcen zudem besser skalierbar ist.”

“Österreich ist traditionell ein wichtiger Markt für die iTSM Group”, ergänzt Siegfried Riedel. “Wir haben schon bisher eng und intensiv mit Softpoint zusammengearbeitet und freuen uns darüber, die Softpoint Trusted Quality als vollständiges Mitglied der Gruppe begrüßen zu können.”

Die iTSM Group besteht aus der im Jahr 2000 gegründeten iTSM Consulting GmbH, als Stammgesellschaft, und ihren Tochtergesellschaften, der iTSM-Solutions GmbH, der iTSM Trusted Quality GmbH, der Softpoint Trusted Quality GmbH in Österreich, der Trusted Quality Switzerland GmbH, der Trusted-Quality-srl in Rumänien, der Trusted Quality B.V. in den Niederlanden und der pragmatix GmbH. Alle Einheiten der iTSM Group beherrschen die wesentlichen Wirkungsdimensionen der Digitalisierung und bündeln diese zu einem ganzheitlichen positiven Service-Erlebnis, um die Kundenzufriedenheit zu steigern, eine Differenzierung im Service-Erlebnis zu ermöglichen und Servicekosten zu optimieren. Hauptsitz der iTSM Consulting GmbH ist Bodenheim bei Frankfurt am Main. Die Unternehmensgruppe beschäftigt derzeit mehr als 200 Mitarbeiter und betreut rund 750 Kunden aus Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung.

