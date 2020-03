SmartTOP Dachmodul für das neue Porsche Carrera Cabriolet ab Sommer 2020 erhältlich

Die nachrüstbare SmartTOP Verdecksteuerung des Herstellers Mods4cars für das neue Porsche 911 Carrera Cabriolet (992) ist ab Sommer 2020 verfügbar. Sie wird das Öffnen und Schließen des Daches während der langsamen Fahrt per One-Touch ermöglichen.

Las Vegas, Nevada – 12. März 2020

Der Hersteller Mods4cars hat die SmartTOP Verdecksteuerung für das neue Porsche 911 Carrera Cabriolet (992) angekündigt. Das ergänzende Dachmodul wird ab Sommer 2020 erhältlich sein. “Wir freuen uns, dass die Besitzer des neuen Porsche 911 Carrera Cabriolets mit unserem SmartTOP Modul in die Saison 2020 starten können.” erklärt PR-Sprecher Sven Tornow.

Die SmartTOP Verdecksteuerungen aus dem Hause Mods4cars sorgen mit schlauen Funktionen für mehr Komfort und bieten zudem zahlreiche Features. So macht das SmartTOP für das neue Porsche Carrera Cabrio unter anderem die One-Touch Verdeckbedienung möglich. Mit nur einem Antippen der Verdecktaste im Innenraum kann das Dach automatisch geöffnet bzw. geschlossen werden.

Zudem wird die Bedienung des Daches über die Fahrzeug-Fernbedienung auch per One-Touch möglich. Nach Eingabe einer kurzen Tastenkombination auf der Fernbedienung öffnet bzw. schließt sich das Verdeck. Einer Veränderung am Fahrzeugschlüssel bedarf es für diese Funktion nicht. SmartTOP-Kunden können über die Fahrzeug-Fernbedienung auch die Fenster öffnen und schließen.

Die neueste Entwicklung aus dem Hause Mods4cars wird unter anderem über folgende Zusatzfunktionen verfügen: Das Windschott kann komfortabel per One-Touch ausgefahren werden. Zudem kann eingestellt werden, ob sich das Windschott nach dem Öffnen des Verdecks automatisch aufstellen soll. Es wird bei Fahrzeugen mit Keyless-Go Paket möglich, das Verdeck durch Berühren der Fahrertürklinke zu öffnen oder zu schließen, ohne dass der Schlüssel aus der Tasche genommen werden muss.

Die laufende Verdeckbewegung wird durch das Abstellen des Motors nicht unterbrochen. Weiterhin lässt sich das Modul bei Bedarf vollständig deaktivieren. Die SmartTOP Dachsteuerung ist mit einem handelsüblichen USB-Anschluss versehen. Dieser ermöglicht die Konfiguration des Moduls am heimischen PC/Mac sowie das Aufspielen von Softwareaktualisierungen, welche Mods4cars kostenlos zur Verfügung stellt.

Und auch für eine simple Installation ist gesorgt. Im Lieferumfang wird ein speziell entwickelter Plug-and-Play Kabelsatz enthalten sein, der für eine einfache Verbindung zwischen Fahrzeugelektronik und SmartTOP Modul sorgt.

Die Firma Mods4cars bietet ihre SmartTOP Komfortmodule bereits für folgende Fahrzeugmarken an: Alfa, Audi, Bentley, BMW, Chevrolet, Ferrari, Ford, Infiniti, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Maserati, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, Mini, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Volkswagen und Volvo. Die Porsche Modelle 996, 997, 991, 981, 718, 987 und Cayman werden bereits unterstützt.

Ein erstes Demo-Video ist hier zu finden:

http://youtu.be/fuyreS3E8GA

Weitere Informationen unter:

http://www.mods4cars.com

###

Die Firma Mods4cars wurde im Jahre 2002 aus der Idee heraus geboren, den an sich fast perfekten Porsche Boxster um ein viel gefragtes Detail, die komfortable One-Touch-Verdeckbedienung, zu erweitern. Das resultierende Produkt erlaubt überdies auch die Bedienung während der langsamen Fahrt und ist in Sekundenschnelle installiert, ohne das Fahrzeug dauerhaft zu verändern: Die erste SmartTOP Verdecksteuerung war geboren.

Der Erfolg der ersten Produkte in Deutschland und Europa führte schließlich Ende 2004 dazu, den Firmensitz in die Vereinigten Staaten von Amerika zu verlegen, um von dort den Amerikanischen Kontinent und andere englischsprachige Länder wie England, Australien und Südafrika zu bedienen. Inzwischen ist ein internationales Unternehmen mit Firmensitz in Las Vegas (USA) und Generalvertretung in Berlin (Deutschland) entstanden, das täglich die über den Globus verteilten Vertriebs- und Installationspartner mit innovativen und auf dem Markt einzigartigen Produkten beliefert.

Durch die seit 2002 begonnene Spezialisierung auf die exklusive Entwicklung von Verdeck- und Komfortsteuerungen kann die Firma Mods4cars eine einmalige Kompetenz und Produktqualität gewährleisten. Das oberste Ziel ist es, jedes Produkt in Bezug auf Stabilität, Funktion und intuitive Bedienbarkeit hin zu optimieren. Bei der Entwicklung und Qualitätskontrolle der Steuerungen werden keine Kosten und Mühen gescheut um diesem Ziel und den hohen Erwartungen der Kunden gerecht zu werden.

Der außergewöhnliche Erfolg der Mods4cars Produkte basiert nicht zuletzt auf der intensiven Zusammenarbeit mit den Kunden, die für jedes neue Produkt schon während der Entwicklungsphase beginnt.

Kontakt

Mods4cars LLC

Sven Tornow

E. Flamingo Rd #3100 1350

89119 Las Vegas (NV) – USA

+49-30-868707266

tornow@mods4cars.com

http://www.mods4cars.com

