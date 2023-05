Smart Support verlängert die Nutzungsdauer von IT-Geräten

Kosten sparen und Umwelt schonen: Dank Support während des gesamten Lebenszyklus können Unternehmen, Schulen und Behörden ihre Hardware länger und effektiver einsetzen

Hamburg, im April 2023 – Von der Vorkonfiguration der neuen Hardware bis zur Übernahme von Altgeräten: Bei Smart Support, einem Unternehmen der Byteclub-Gruppe, steht der gesamten Lebenszyklus von Tablets, Smartphones, Notebooks und Co. im Fokus. Unternehmen, Bildungsinstitute und Stadtverwaltungen, die bereits auf den Service des Unternehmens setzen, können ihre IT-Ausstattung dadurch effizienter und auch deutlich länger verwenden als die durchschnittlichen 2,5 Jahre Nutzungsdauer. Das sorgt für eine Verbesserung der Öko-Bilanz und spart zugleich Kosten.

Ursprünglich als reiner Reparaturdienstleister gegründet, bietet Smart Support jetzt einen durchgehenden Service, der mit dem so genannten Staging bei der Vorkonfiguration startet. Dabei werden die Geräte entsprechend des geplanten Einsatzgebiets vorbereitet und beispielsweise mit der gewünschten Software versehen. „Unser Ziel ist es, Anwender bereits während des Deployment-Prozesses so zu entlasten, dass sie den geringstmöglichen Aufwand bei der Einrichtung haben und direkt mit ihren neuen Geräten arbeiten können“, sagt Christian Schuler, Geschäftsführer von Smart Support.

Ein weiterer Service, der am Anfang des Lebenszyklus eines Geräts steht, ist die Individualisierung. Sie kann über eine Gravur oder auch über die Hard- und Software erfolgen. So können Unternehmen Geräte mit ihren Logos versehen lassen und jedes Gerät personalisieren. Gerade im Bildungssektor wird dieser Service auch häufig in Anspruch genommen. Beispielsweise lassen sich iPads für den Einsatz an Schulen per Mobile Device Management (MDM) so konfigurieren, dass nur Zugriffe auf bestimmte Websites erlaubt sind. Auch die tägliche Nutzungsdauer der Geräte und welche Apps genutzt werden dürfen, lassen sich auf diese Weise beschränken. Die Geräte können zentral aus der Ferne verwaltet werden können, was auch die Sicherheit erhöht. Bereits beim Staging sorgt Smart Support dafür, dass die Profile aus dem MDM, die diese Einstellungen vornehmen, auf den Geräten installiert sind.

Um Geräte über ihren gesamten Lebenszyklus optimal einsetzen zu können, ist zudem ein unkomplizierter und schneller Service bei Schäden notwendig. Smart Support setzt dabei auf die durch den Byteclub selbstentwickelte Plattform Service Port, die Reparaturprozesse vereinfacht und transparent macht – unabhängig von Hersteller und Produktgattung. Dies gilt sowohl für Reparaturen innerhalb als auch außerhalb der Garantiezeiten. Falls bei Neugeräten Probleme auftreten, sorgt Smart Support dafür, dass die Geräte in Kooperation mit herstellerautorisierten Serviceprovidern innerhalb der Garantiezeit fachgerecht instandgesetzt werden. Dabei werden ausschließlich Originalersatzteile verwendet. Das Serviceportal macht die Reparaturen besonders einfach, da ein Auftrag hier mit wenigen Klicks angelegt werden kann. Gleiches gilt für Out-of-Warranty-Reparaturen: Die digitale Abwicklung über das Service-Portal macht den gesamten Prozess transparent, so dass Anwender den Status ihres Auftrags jederzeit im Blick haben. Ist der Schaden am Gerät doch größer als zunächst erwartet, ist auch ein Austausch des Gerätes möglich. Das muss nicht unbedingt Neuware sein: So kann z.B. bei einem Totalschaden ein iPhone durch ein von Apple generalüberholtes Modell ersetzt werden.

Kann ein Gerät nicht mehr eingesetzt werden, kümmert sich Smart Support auch um die fachgerechte Entsorgung der defekten oder ausgemusterten Hardware. Das Recycling steht jedoch erst ganz am Ende des Lebenszyklus. Im Rahmen von größtmöglicher Nachhaltigkeit schließt der Full-Life-Circle von Smart Support auch den Ankauf des Altgeräts über Kooperationspartner ein. Dabei werden alle Daten DSGVO-konform gelöscht, so dass auch hier für optimale Sicherheit gesorgt ist.

„Wir haben uns vom reinen Reparaturservice zum Full-Service-Anbieter über den gesamten Lebenszyklus von IT-Geräten entwickelt“, so Christian Schuler. „Dadurch können Unternehmen und Behörden ihre Hardware effektiver nutzen und ihre Kosten senken. Zugleich verbessern sie die Sicherheit ihrer IT-Ausstattung – und nicht zuletzt ihre Ökobilanz.“

Über Smart Support

Smart Support ist ein moderner Servicedienstleister, der Unternehmen und Behörden mit umfassenden Hardware-Services unterstützt. Ziel ist es, Unternehmen die individuelle Servicelösung zu bieten, die es benötigt. Das Angebot umfasst den kompletten Geräte-Lebenszyklus. Zu den Dienstleistungen gehören u.a. Setup, Staging, Datenhandling, Logistik und Reparatur.

Über den BYTECLUB

Die Byteclub GmbH ist eine Holding, die 2017 aus der Fusion zwischen der Comspot GmbH und der Telcoland GmbH hervorgegangen ist. Mit Comspot, Comspot Repair, Telcoland Mobilfunk, CPN, Smart Support, Desk7, Shifter, Attend IT Services und Flöttotto Learning Spaces gehören aktuell insgesamt neun starke Eigenmarken zum Byteclub. Damit deckt die Unternehmensgruppe an insgesamt 55 Standorten sowohl Produkte als auch Dienstleistungen für alle IT-Bereiche ab. Der Fokus der einzelnen Marken liegt auf Bereichen wie IT-Solutions, IT-Network, Consulting, Commerce oder Support und Repair. Dabei werden private und gewerbliche Kunden sowie öffentliche Institutionen adressiert. Die Geschäftsführung des Byteclubs setzt sich aus Michael Hencke und Mathias Harms zusammen, Firmensitz ist Hamburg. Weitere Informationen sind unter folgendem Link abrufbar: https://byteclub.rocks/presse/