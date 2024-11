Skechers eröffnet im ALEXA

Stylische Schuhmode aus Kalifornien

Skechers bringt kalifornischen Lifestyle an den Alexanderplatz! Die US-Trendmarke hat am 21. November einen neuen rund 260 Quadratmeter großen Store im ALEXA Shoppingcenter eröffnet. Mit einer vielfältigen Auswahl an Freizeit- und Sportschuhen für Damen, Herren und Kinder bereichert Skechers die Shoppingvielfalt des ALEXA. Die Welt von Skechers überzeugt vor allem mit sportlichen Styles und innovativen Technologien. So bieten atmungsaktive Einlegesohlen, gepolsterte Zwischensohlen oder superleichte Schichten mit Dämpfungsfunktion hohen Tragekomfort bei jedem Schritt. Besonders beliebt sind die Slip-in-Modelle zum bequemen An- und Ausziehen ohne Bücken. Clou für Kinder sind Skechers mit LEDs – gerade in der dunklen Jahreszeit bieten diese Schuhe ein Plus an Sicherheit. Der neue Skechers Store befindet sich im ersten Obergeschoss des ALEXA direkt neben Tommy Hilfiger. Bei der Eröffnung sorgt ein DJ für musikalische Untermalung. Für die Vermietung verantwortlich war Sonae Sierra. Die Immobilienspezialisten managen das ALEXA im Auftrag der Eigentümerin Union Investment.

„Wir freuen uns sehr, Skechers im ALEXA zu begrüßen. Hier kommen unsere trendbewussten Besucherinnen und Besucher, die auf der Suche nach stylischen Schuhen mit dem gewissen Extra sind, voll auf ihre Kosten“, sagt Oliver Hanna, Sonae Sierra Center Manager des ALEXA. „Wir sind überzeugt, dass die ausgezeichnete Fashionexpertise des Labels optimal in unser Center passt und unsere Gäste die Schuhe mit dem lässigen kalifornischen Design lieben werden.“

Mehr über das ALEXA erfahren Sie hier oder bei Facebook.

Über ALEXA

Seit der Eröffnung im September 2007 ist das ALEXA am Alexanderplatz mit mehr als 170 Geschäften inklusive 20 Restaurants und 16 S-Bahnbögen auf einer Gesamtmietfläche von über 56.000 Quadratmetern (GLA) zum Publikumsmagneten im historischen Zentrum Berlins avanciert. Seinen Namen verdankt das Einkaufs- und Freizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Betreiber ist der internationale Immobilienspezialist, Sonae Sierra ( www.sonaesierra.com) aus Portugal.

Kontakt

B. C Neumann PR

Birgit Neumann

Kronprinzenstr. 9

40217 Düsseldorf

+49-0211-230 95 901



http://www.neumann-pr.de/

Bildquelle: Sonae Sierra