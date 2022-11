Sizekick erhält 1,3 Mio. EUR für den Kampf gegen Retouren im Fashion E-Commerce

Der globale Marktführer im Bereich „Size & Fit“ investiert in das Münchner Startup

Mit dem „Sizekick Button“ finden Online-Shopper*innen in wenigen Sekunden die passende Bekleidungsgröße. Dafür wird nichts weiter benötigt als ein Smartphone. Sizekick erspart nicht nur viel persönlichen Größen-Frust beim Auspacken nach dem Online-Shopping, sondern hilft unnötige Retouren und die damit verbundenen CO²-Emissionen zu vermeiden.

Das im Sommer 2022 gegründete Startup aus München bringt mit Hohenstein bereits kurz nach dem Start den erklärten strategischen Wunschpartner und Investor an Bord. Mit dem Investment in Höhe von 1,3 Millionen Euro treibt Sizekick das Team-Wachstum voran und bereitet den Produkt-Launch für 2023 vor. Hohenstein gilt mit über 75 Jahren Erfahrung und mehr als 1.000 Mitarbeitern weltweit als die führende Anlaufstelle für die Textilbranche bei Fragestellungen rund um das Thema Passform.

Die Sizekick-Gründer Jake Lydon und David Oldeen verbindet eine gemeinsame Sizing-Vergangenheit. Bei Presize (Unternehmen wurde von Meta gekauft; Mutterkonzern hinter Facebook, Instagram und Whatsapp) waren sie in Führungspositionen verantwortlich für die Bereiche Deep Learning und Vertrieb. Nach dem Exit an Meta war für beide klar, dass Sie in Eigenregie weiterhin die großen Problemstellungen für den Fashion Online-Handel lösen möchten: unnötige Retouren und Größenunsicherheit bei den Konusment*innen.

„Das Feedback aus dem Markt und die Gespräche mit zukünftigen Partnern aus der Fashion- und Sportbranche sprechen eine eindeutige Sprache. Es wird ein echter Problemlöser beim Thema Sizing gesucht, der bei der Größenempfehlung die unterschiedlichen Körperformen der User*innen, aber auch die Unterschiede der einzelnen Styles und Brands berücksichtigt. Genau das können wir bei Sizekick bieten und heben Sizing im E-Commerce damit auf ein neues Level“, sagt Sizekick-CEO David Oldeen.

„Die strategische Partnerschaft mit Hohenstein ermöglicht es uns, als neue KI-Lösung gleich zum Start den hohen Ansprüchen des Marktes gerecht zu werden und die Rolle als Technologieführer einzunehmen. Unsere künstliche Intelligenz lernt bereits heute dank Hohenstein mit einer der weltweit größten und hochwertigsten Datenbanken von 3D-Körperscans. Das ist ein extrem großer Vorteil für unsere KI“, hebt Jake Lydon, CTO bei Sizekick, hervor.

„Brands und Händler werden mit Sizekick die Möglichkeit haben, ihren Online-Kundinnen und -Kunden eine fundierte Größenentscheidung für Bekleidung anzubieten. Das ist ein wichtiger Schritt für die gesamte Fashion-Branche, um den Online-Handel mit weniger größenbedingten Retouren nachhaltiger zu machen.“, ergänzt Prof. Dr. Stefan Mecheels, Inhaber und CEO von Hohenstein.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sizekick.io

Über Sizekick

Sizekick bereitet unnötigen größenbedingten Retouren im Fashion Online-Handel ein Ende. Das Unternehmen mit Sitz in München nutzt künstliche Intelligenz und Computer Vision Technologie, um in Partner-Webshops den Kunden die passende Bekleidungsgröße zu empfehlen. Mit Hilfe der integrierten Sizekick-Software und einem Smartphone findet wirklich jede/r die passende Größe in ein paar Sekunden. Fashion- und Sportmarken, aber auch Multi-Brand-Shops oder Marktplätze können den „Sizekick Button“ mit minimalem Aufwand im Online-Shop integrieren. Sizekick bietet seine Lösung als Software-as-a-Service (SaaS) an.

www.sizekick.io

Über Hohenstein

Mit Hauptsitz in Bönnigheim, Deutschland, und 1.000 Mitarbeitern in den Niederlassungen und Laboren auf der ganzen Welt bietet Hohenstein seit mehr als 75 Jahren akkreditierte und unabhängige Dienstleistungen wie Prüfung, Zertifizierung, Forschung und Entwicklung textiler Produkte sowie Schulungen an. Produktlabels wie das Hohenstein-Qualitätslabel oder der UV STANDARD 801 unterstützen Hersteller und Händler bei ihren Marketingaktivitäten. Als Gründungsmitglied ist Hohenstein auch eines der wichtigsten Labore für Prüfungen im Rahmen der OEKO-TEX® Labels.

www.hohenstein.com

Kontakt

sizekick GmbH

David Oldeen

Rosa-Bavarese-Str. 3

80639 München

+49 89 54197594

press@sizekick.io

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.