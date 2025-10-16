Sing meinen Text: Neue KI-Funktion im Online-Tool MyEdit

— CyberLink Corp. erweitert das Online-Tool MyEdit um die neue „KI-Text-zu-Song-Funktion“. Ab sofort können Kreative damit Textzeilen, Gedichte oder kurze Refrains direkt in musikalische Tracks verwandeln. Die KI schlägt den Usern nicht nur Stil und Stimmung dazu vor, sondern arrangiert automatisch passende Instrumente und erstellt eine stimmige Melodie mit Gesang. Taipeh, Taiwan — 16. Oktober 2025

So funktioniert die KI-Text-zu-Song-Funktion

Im Browserinterface von MyEdit geben User zunächst ihren Text ein, beispielsweise einen Vers oder Refrain und legen Parameter wie Musikstil (z.B. Pop, Ballade, Hip-Hop oder Elektronik), Stimmung (fröhlich, melancholisch, dramatisch) und Instrumentierung (Gitarren, Klavier, Synthesizer etc.) fest. Anschließend analysiert die KI die Wortwahl, den Rhythmus und das Metrum und erstellt die passende Melodie zum Text. Dazu erstellt das Online-Tool ein Arrangement mit passenden Akkorden, Harmonien und Begleitinstrumenten. Innerhalb kürzester Zeit entsteht so ein fertiger Song. Alternativ kann das Thema eines Liedes auch als Prompt eingegeben werden, um einen Songtext mit KI zu genieren.

Für wen ist das besonders spannend?

Die KI-Funktion richtet sich an Songwriter mit Ideen, aber ohne musikalisches Know-how ebenso wie an Content Creator, Social Media-Produzenten oder zur musikalischen Untermalung von Marketingkampagnen. Wer etwa einem Instagram-Story-Clip einen eigenen Song unterlegen möchte, kann den Text eingeben und erhält sofort ein passendes Musikstück. Auch Slogans lassen sich in dynamische Jingles umwandeln oder Gedichte direkt mit Musik vertonen, ohne dass man sich mit Komposition auskennen muss.