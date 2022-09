Silvana Alves – Erschaffe Dich neu!

Menschen gehen oft in Gespräche, die überhaupt nicht so ablaufen, wie sie diese in ihren Gedanken vorher bereits mehrere Male geübt haben. Zahlreiche Floskeln wurden durchgespielt und sie denken, dass sie auf jeden Einwand, der entgegengebracht wird, die perfekte Antwort parat haben. Es läuft jedoch komplett anders als erwartet. Doch warum ist das so? Silvana Alves ist Therapeutin und hat eine eigene Praxis in Rosenheim. Sie bildet sich fortwährend im Bereich der Neurowissenschaften weiter. Ihre Neugier, wie Gehirn, Emotion und Verhalten zusammenkommen, ist ihr dabei immer ihre Triebfeder gewesen.

Mit Studien und Ausbildungen im Bereich Psychotherapie, Verhaltenstherapie, positiven Psychologie, Hypnose und Gesprächstherapie war sie immer auf der Suche nach der Antwort auf die Frage: „Was macht Menschen wirklich glücklich?“. Dabei hat sie sich die Neurowissenschaften und die Quantenphysik zunutze gemacht.

Silvana Alves ist überzeugt: „Es sind die inneren Stimmen, die Menschen blockieren“.

Think positiv! Silvana Alves erklärt, warum es von Innen kommen muss

Der Alltag sorgt oftmals dafür, dass sich Menschen ausgebrannt und sinnlos fühlen. Die häufig unnötigen Aufgaben, die Tag für Tag abgearbeitet werden müssen, sorgen für ein Mindset, dass eine Botschaft mitteilt: „Du bist gefangen und kommst nicht heraus!“ Gerade deswegen ist es wichtig, seinen Fokus neu auszurichten und die Gedanken, die den Fokus auf Trübsal und Depression legen, hinter sich zu lassen. Bereits Albert Einstein sagte, dass es Wahnsinn ist, jeden Tag das Gleiche zu tun, aber ein anderes Ergebnis zu erwarten. Oftmals vergessen Betroffene, die von ihrer inneren Stimme negative Gefühle vermittelt bekommen, dass sie diese Emotionen auch nach außen tragen. Die Umwelt, in der sich jedes Individuum befindet, nimmt ohne Rücksicht auf Verluste wahr, was im Innersten vor sich geht. Wer sich seine Lebensfreude, Glück und Leichtigkeit zurückwünscht, die er vor langer Zeit gespürt hat, muss also damit anfangen, seine Seele zu reparieren.

Das Coaching von Silvana Alves hilft, wieder den eigenen Weg zu finden

Altlasten, die viele Menschen mit sich herumtragen, wirken sich negativ auf die Umgebung und die Personen aus, mit denen sie sich umgeben. Somit nimmt der Umkreis unbewusst das negative Gefühl wahr, welches sie in sich spüren und reagieren darauf ebenfalls mit Unmut oder Unsicherheit. Gerade in beruflichen Situationen kann das zu einem großen Problem werden. Sätze wie „Ich muss noch eine Nacht darüber schlafen“ oder „Ich muss mit meinem Partner noch einmal darüber sprechen“ sind dann an der Tagesordnung und sorgen für leere Bankkonten und noch mehr Frust. In bereits über 30 Jahren durfte Silvana Alves schon sehr viele Personen begleiten, diese Altlasten zu erkennen und gegen diese effektiv vorzugehen. Hierfür bietet sie ein 45-minütiges Strategiegespräch an, welches für die gemeinsame Analyse dieser inneren Geister dient. Hierfür erstellte sie sogar eine Facebook-Gruppe, in der sich Gleichgesinnte austauschen können. Ihre Facebook-Seite, LinkedIn sowie ihre Homepage geben ebenfalls einen erweiterten Blick in ihre tägliche Arbeit mit ihren Coachees, welche sie mit ihrem YouTube-Kanal auch audiovisuell unterstreicht.

Über dieses Video erklärt Silvana Alves, wie mehr Abschlüsse durch ein angenehmes Gefühl beim Verkaufsgespräch erreicht werden können.

Silvana Alves: Nach dem Coaching ist vor einem neuen Leben

Bereits zahlreiche Beispiele haben gezeigt, dass durch das Coaching mit Silvana Alves eine erhebliche Besserung der eigenen Wahrnehmung eintritt. Neben einem effektiveren Bewusstsein für sich selbst erfahren die Klient:innen, wie sie das innere Gefühl im Wesentlichen verbessern und somit wieder entspannt und ohne Druck leben können. Somit ist gewährleistet, dass langfristige Verbesserung eintritt und auch andere Menschen diese positive Veränderung wahrnehmen. In der Konsequenz ist es ihnen möglich, in ein neues Leben zu starten, das sie sich bereits so lange gewünscht haben.

Silvana Alves ist Therapeutin. Ihre Wurzeln liegen im Bereich der Psycho- und Verhaltenstherapie. Seit 25 Jahren bildet sie sich ununterbrochen in Bereichen der Neurowissenschaften, positiven Psychologie und Gesprächstherapie fort, um ihren Klienten eine der bestmöglichen Transformationen in ihrer eigenen Praxis in Rosenheim zu bieten. 2016 entwickelte sie Online-Programme wie „Success Advantage“ und „VIP Happy Masterclass“ für UnternehmerInnen, Coaches und Experten, die nach mehr Erfolg, innerer Freiheit und Leichtigkeit in ihrem Alltag und Berufsleben streben und dies, dank Silvana Alves einzigartigen Kombination aus Fähigkeiten, auch zu erreichen.

