Sie sind gestresst? Dann meditieren Sie!

Der Welt-Meditationstag erinnert uns daran, dass wir durch Meditation Stress sowohl abbauen als auch vorbeugen können

Sie sind gestresst? Dann versuchen Sie es mal mit Meditation!

Warum ausgerechnet Meditation? Weil es wissenschaftlich erwiesen ist, dass meditieren hervorragend Stress sowohl abbauen als auch vorbeugen kann.

Darauf macht der heutige Welt-Meditations-Tag aufmerksam.

In einer wissenschaftlichen Studie wurde beispielsweise festgestellt, dass sich die Cortisol-Konzentration (das Stress-Hormon Nummer 1!) in den Haaren von Langzeit-Gestressten durch eine regelmäßige Meditationspraxis – welche mindestens drei Monate lang beibehalten wurde – signifikant senken ließ.

Und das ist längst nicht alles:

Meditation reduziert beispielsweise auch den Blutdruck, die Herzfrequenz und die Muskelspannung und macht Sie dadurch entspannter, ruhiger und gelassener.

Außerdem wird durch eine regelmäßige Meditationspraxis Ihr Immunsystem gestärkt, Ihre Schlafhygiene verbessert und Wohlbefinden, Fokussierung und Konzentration gesteigert!

Wie wäre es also, wenn Sie den heutigen Welt-Meditations-Tag zum Anlass nehmen, mit Meditation anzufangen?

Sie wissen nicht wie?

Beispielsweise so:

Setzen Sie sich bequem hin: auf einen Stuhl, im Schneidersitz auf den Boden, auf ein Meditationsbänkchen etc. – womit Sie sich wohlfühlen und einige Minuten lang sitzen können, ohne dass es anfängt zu zwicken und zu zwacken. Lockern Sie Ihre Schultern und Ihren Nacken. Dann richten Sie Ihren Blick circa einen Meter vor sich auf den Boden oder schließen Sie die Augen – je nachdem, was Ihnen lieber ist, womit Sie sich wohler fühlen und sich besser auf Ihren Atem konzentrieren können.

Stellen Sie sich nun eine quadratische Box vor, die Sie in Gedanken mit Ihren Atemzügen entlangfahren, wie folgt:

– atmen Sie ein und zählen Sie in Gedanken bis vier

– atmen Sie anschließend aus und zählen Sie erneut in Gedanken bis vier

– bei der erneuten Einatmung zählen Sie wieder in Gedanken bis vier

– bei der Ausatmung ebenso

Nachdem Sie die erste Box „geschlossen“ haben, fangen Sie mit der nächsten an. Atmen Sie in dieser Manier einige Minuten lang.

Wenn Sie das Meditieren am liebsten unter Anleitung erlernen möchten, ist das natürlich auch möglich. Auch dazu können Sie den heutigen Welt-Meditations-Tag nutzen und schauen, wo in Ihrer Umgebung es solche Seminare gibt.

Noch ein Tipp zum Schluss: Da Meditationen als Methode zum Stressabbau und zur Stressprävention anerkannt sind, haben Sie auch die Möglichkeit, für solche Seminare Bildungsurlaub zu nehmen! Wenn Sie also den Ihnen zustehenden Bildungsurlaub für dieses Jahr noch nicht genommen haben, wäre es vielleicht an der Zeit, sich jetzt darüber Gedanken zu machen.

Schauen Sie dazu gerne einmal auf unserer Website vorbei, da wir natürlich auch Meditationsseminare im Portfolio haben: https://www.biek-ausbildung.de/kurse/

