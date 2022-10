Das Buch ist ein Krebs-Ratgeber für alle, die sich nicht nur auf die Schulmedizin verlassen möchten, sondern auch einen anderen, alternativen Weg zur Heilung von Krebs finden möchten. Nachdem Anke Lüßenhop die Diagnose Mammakarzinom bekam, wollte sie sich nicht nur der Meinungen der Schulmedizin unterwerfen, sondern hat selbst Recherchen zu einer alternativen Heilung gemacht. Sie fragt sich wie viele Betroffenen: Warum ausgerechnet sie? Und dass, obwohl sie sich doch eigentlich gesund ernährt und regelmäßig Sport gemacht hat? Auch in ihrer Familie gab es keinen Hinweis, dass sie ein erhöhtes Risiko für Brustkrebs hatte. Doch die Diagnose hat sie trotzdem bekommen. Weil Anke Lüßenhop aber eine Frau der Tat ist und ihr Leben gerne selbst in ihre Hände nimmt, macht sie sich auf die Suche, um alternative Wege zu finden. Auch wenn sie sich weiter von Schulmediziner:innen beraten lassen hat, hat sie jede Methode hinterfragt und für sich selbst entschieden, ob sie das machen möchte, was ihr geraten wurde. Und wenn sie dann (kritische) Fragen hatte, wurde sie meist von Schulmediziner:innen vor den Kopf gestoßen. Egal ob von den Ärzt:innen im Krankenhaus oder auch ihrer Frauenärztin, zu der sie 30 Jahre lang gegangen ist.

Individuelle Entscheidung

Das Buch zeigt etwas, was kaum ein anderes Buch macht. Für Anke Lüßenhop geht es nicht darum,

nur die Schulmedizin oder nur die alternativen Heilungsmethoden als einzig richtige Wahrheit

anzusehen. Für sie geht es um die Verbindung von beiden Komponenten. Ihr ist es wichtig, die

Schulmedizin nicht komplett abzulehnen, sondern sie zu Rate zu ziehen. Aber nicht zu allem Ja zu

sagen, sondern sie zu hinterfragen, zu recherchieren und sich seine eigene Meinung zu bilden. Und

dann zu entscheiden, was gemacht werden soll oder nicht. Denn es geht um ihren Körper, um ihr

Leben!

Egal, ob du selber Krebs hast, jemanden mit Krebs kennst oder Krebs vorbeugen möchtest: Dieses

Buch enthält wichtige Informationen, um lebenswichtige Entscheidungen zu treffen.