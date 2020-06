Sichler Haushaltsgeräte Rotorloser 360°-Ventilator

Die erfrischende Brise per Smartphone & Sprache

Die frische Brise für heiße Tage und Nächte: Aus 9 Geschwindigkeiten wählt man genau die Stufe, die man zur Abkühlung braucht. Und für eine kühle Nachtruhe schaltet man einfach in den Schafmodus!

Erfrischung wo und wie lange man es benötigt: Der 360°Gebläse-Ring lässt sich beliebig um bis zu 100° neigen. Nach Bedarf kann man ihn auch um 80° hin und her schwenken. Und per Timer mit bis zu 8 Stunden Laufzeit schaltet sich der Ventilator von Sichler Haushaltsgeräte auf Wunsch selbstständig aus.

Der Wind lässt sich auch per App “Elesion” steuern: Die App auf das Android- oder iOS-Mobilgerät laden und den Ventilator über das WLAN verbinden. Schon hat man die volle Kontrolle über das Smartphone und Tablet!

Auch per Sprachbefehl zum Wunschwind: In wenigen Schritten richtet man Siri, Alexa und den Google Assistant für den Ventilator ein. So steuert man ihn mit einfachen Anweisungen aus der Ferne.

Zum Aufstellen oder Aufhängen: Per Wandhalterung hängt man den Ventilator dort auf, wo man ihn besonders häufig nutzt. Bei Bedarf nimmt man ihn einfach von der Wand und stellt ihn auf den Tisch oder ins Regal.

– 9 Geschwindigkeits-Stufen und Schlafmodus einstellbar

– Zielgerichteter Luftstrom: Gebläse-Kopf um 100° neigbar

– Oszillation zuschaltbar: schwenkt um 80°

– Ausschalt-Timer: 1 – 8 Stunden (in 1-Stunden-Schritten einstellbar)

– LED-Geschwindigkeits-Anzeige mit Touch-Funktion für Gebläse-Stärke und Oszillation

– Fernbedienung zum Ein-/Ausschalten und zum Steuern von Gebläse-Stärke, Oszillation und Timer

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App “Elesion” für iOS und Android: für einfache und weltweite Steuerung per Smartphone und Tablet-PC

– Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant: Lüfter per Amazon Echo, Google Home und kompatiblen Lautsprechern per – Sprachbefehl steuerbar

– Auch kompatibel zu Siri von Apple: Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind per iPhone und iPad konfigurierbar

– Gummi-Pads an der Unterseite für rutschfesten Stand

– Auch zur Wandmontage geeignet

– Leistungsaufnahme: 26 Watt

– Stromversorgung Ventilator: 230 Volt (Eurostecker), Fernbedienung: Knopfzelle Typ CR2025 (enthalten)

– Maße: 35,5 x 34,2 x 30,5 cm, Gewicht: 1,9 kg

– Ventilator VT-365.app inklusive Stromkabel, Fernbedienung mit Knopfzellen-Batterie, Montagematerial und deutscher Anleitung

Preis: 119,95 EUR

Bestell-Nr. NX-6421-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX6421-3103.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/ntBJGfMy

