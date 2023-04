Sichler Exclusive HOBOT-R3 PR-400

Bleibt dank OTA-Update-Funktion immer auf dem neuesten Stand

– Dual-Sprüh-Funktion: Tank reicht für bis zu 24 m²

– Kostenlose App für Android und iOS zum Steuern des Roboters

– Mit OTA-Firmware-Update-Funktion

– Sprachausgabe informiert über den aktuellen Betriebsstatus

– Automatische Reinigungs-Erinnerung via App

– Effizienter, bürstenloser Motor

Jetzt wird das Fensterputzen leichter: Der Fensterputz-Roboter mit Dual-Sprüh-Funktion von Sichler

Exclusive reinigt Fenster, Scheiben und sogar große Glasfassaden ganz bequem. Einfach aufsetzen,

einschalten und entspannt zurücklehnen. Den Rest übernimmt der Putzteufel selbstständig. Mit

Sprachansage auf Wunsch sogar mit der eigenen Stimme!

Doppelt effektiv gegen Fingerabdrücke, Staub & Co.: dank zweier Reinigungsmittel-Tanks mit Sprühfunktion

für bis zu 24 m²! So beseitigt der Putz-Roboter spielend einfach Verschmutzungen.

Putzt ebene sowie unebene Oberflächen: Der Druck-Sensor reagiert auf Unebenheiten am Untergrund und

passt den Luftdruck entsprechend an. So hat der Haushaltshelfer optimalen Halt auch z.B. auf Kacheln und

strukturiertem Glas.

Immer auf dem neuesten Stand: System-Updates führt das Gerät ohne Eingreifen mit der OTA-Firmware-

Update-Funktion durch.

Zusätzlich gegen Abstürze gesichert: Die unterbrechungsfreie Stromversorgung schützt den Roboter bei

Stromausfällen. Sollten dennoch einmal alle Sicherheitssysteme versagen, bewahrt ihn das Sicherheits-Seil

vor einem schädigenden Absturz!

Bequeme Bedienung per kostenloser App: Einfach den Reinigungshelfer per Bluetooth koppeln und schon

hat man die volle Kontrolle mit dem Mobilgerät.

– Reinigt selbstständig alle glatten Flächen

– Reinigungsgeschwindigkeit: 0,25 m²/Minute

– Wassertank mit Dual-Sprüh-Funktion für Reinigungsmittel: 30 ml, für bis zu 24 m²

– Intelligente Reinigung: berechnet automatisch Putzwege

– Auto-Finish: stoppt von selbst nach getaner Arbeit

– Hält durch Unterdruck und gleicht Unebenheiten per Druckanpassung aus

– Bewegt sich auch auf vertikalen Flächen

– Bleibt dank OTA-Firmware-Update-Funktion immer auf dem neuesten Stand

– Sensor erkennt Kanten und Hindernisse

– Hochsicherheits-Seil mit 4 m Länge und Karabiner: hält 200 kg

– Notstrom-Li-Ion-Akku mit 14,8 Volt hält Roboter bei Stromausfall bis zu 20 Minuten an der Scheibe

– Mit kreativer Sprachansage: informiert einen über den aktuellen Betriebsstatus, individuell

einstellbare Stimme via App

– Einfache Steuerung per Fernbedienung: benötigt 2 Batterien Typ AAA/Micro (nicht enthalten)

– Bluetooth für kabellose Verbindung zu Smartphone und Tablet-PC

– Kostenlose App für Android und iOS: zur Steuerung des Roboters per Mobilgerät

– Automatische Reinigungs-Erinnerung via App

– Ein/Aus-Schalter sowie LED-beleuchtete Start/Pause-Taste

– 14 Mikrofaser-Pads zum Reinigen und Polieren (75 % Polyester, 25 % Nylon)

– Betriebslautstärke: 65,5 dB

– Leistung: 90 Watt

– Stromversorgung: 230-Volt-Netzteil, Länge: 6 m (Euro-Stecker, auch zum Laden des Notstrom-Akkus)

– Maße: 29,5 x 14,8 x 9,5 cm, Gewicht: 930 g

– HOBOT-R3 Profi-Fensterputzroboter PR-400 inklusive Fernbedienung, Netzteil, Netzteil-Kabel,

Stromkabel, Sicherungsseil, 4 Reinigungs-Ringen, 14 Reinigungs-Pads, Reinigungslösung, 2 Ersatz-

Sprühdüsen und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107408622

*Der Putzroboter ist nur bedingt für hartnäckige Verschmutzungen geeignet. Für bessere Putzergebnisse

weichen Sie bitte diese Verschmutzungen ein und reinigen Sie ggf. betroffene Stellen vor.

Preis: 369,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7363-625

Produktlink und Gefahrenhinweise: https://www.pearl.de/a-ZX7363-3031.shtml

Sichler Exclusive Ersatz-Sprühdüse für HOBOT-R3

Damit wird der Fensterputz-Roboter im Nu wieder vollständig einsatzbereit

– Sehr feiner und gleichmäßiger Sprühnebel

– Original-Ersatzteil

– Einfacher Austausch

Weiterhin für strahlend saubere Fenster sorgen: Einfach bei Bedarf die Sprühdüse an dem Fensterputz-

Roboter im Handumdrehen auswechseln. Schon spielt der kompakte Saubermacher wieder seine volle

Putzkraft aus!

– Sprühdüse für Fensterputz-Roboter PR-400

– Original-Ersatzteil

– Einfacher Austausch

Preis: 9,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7364-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7364-3031.shtml

