Sichern Sie Ihr Gepäck auf Reisen

Kofferband Set mit Anhänger

Dieses Set aus 4 Gepäckbändern und 4 Aluminiumanhängern ist die perfekte Lösung für alle, die ihren Koffer oder ihr Gepäck während der Reise sicher und beschriftet aufbewahren möchten. Mit 2 leuchtenden Farben und verstellbaren Riemen können Sie Ihr Gepäck auf dem Förderband leicht identifizieren und es gleichzeitig sicher befestigen. Die hochwertigen Materialien machen dieses Set haltbar und langlebig.

Wenn Sie gerne reisen, dann ist es wichtig, dass Sie Ihr Gepäck im Griff haben. Stellen Sie sich vor, Sie landen am Zielort und stellen fest, dass Ihr Koffer fehlt – das möchte kein Reisender erleben. Die Verwendung von Gepäckbändern und Anhängern kann Ihnen helfen, Ihren Koffer im Meer der anderen Koffer zu identifizieren, die nach einem Flug auf dem Gepäckband kreisen.

Hier erfahren Sie, was Sie über das 4-teilige Gepäckband- und Anhängerset für Ihre Reise- und Flugbedürfnisse wissen müssen:

Produkt-Beschreibung:

Dieses Set enthält vier bunte Gepäckriemen mit verstellbaren Schnallen, die für alle Koffer- und Taschengrößen geeignet sind. Das für diese Gurte verwendete Material ist Polypropylen, das haltbar genug ist, um auch die schwersten Taschen sicher zu halten. Außerdem sind in diesem Paket vier farbige Gepäckanhänger enthalten.

Buntes Design:

Das 4er-Gepäckband-Set ist in leuchtenden Farben gehalten, so dass Sie Ihren Koffer auf dem Gepäckband am Flughafen leicht erkennen können. Ein buntes Band, das um Ihre Tasche gewickelt ist, schreckt auch potenzielle Diebe ab, die es sich vielleicht zweimal überlegen, bevor sie etwas versuchen.

Verstellbare Schnallen:

Die Gurte sind aus strapazierfähigem Nylonmaterial gefertigt und verfügen über robuste Schnallen, die ein versehentliches Lösen der Gurte verhindern. Dank ihrer verstellbaren Länge eignen sie sich für Taschen und Koffer unterschiedlicher Größe und sorgen dafür, dass sie immer gut sitzen. Ganz gleich, ob Sie Ihr Gepäck einchecken oder an Bord mitnehmen, mit diesen Gurten sind Ihre Habseligkeiten sicher eingeschlossen.

Einfache Identifizierung:

Die farbigen Anhänger in diesem Kit erleichtern die Identifizierung, da die Anhänger nicht nur eine persönliche Note verleihen, sondern auch genügend Platz bieten, um wichtige Informationen wie Name, Telefonnummer, Adresse und E-Mail-Adresse zu notieren und so ein schnelles Auffinden verlorener Gepäckstücke zu ermöglichen.

Langlebigkeit:

Polypropylen ist bekannt für seine Festigkeit und Verschleißfestigkeit und eignet sich daher perfekt für den harten Einsatz unter schwierigen Bedingungen.

Vielseitigkeit:

Dieses Set eignet sich nicht nur für Flüge, sondern auch für andere Transportmittel wie Busse oder Züge, wo viele Taschen ähnlich aussehen.

Einfach zu montieren

Das Anbringen der Gurte an Ihrem Koffer ist dank der Schnellverschlüsse, die sich schnell an unterschiedlich große Koffer oder Reisetaschen anpassen lassen, ganz einfach. Befestigen Sie dann einfach einen der passenden, farbenfrohen Anhänger zur schnellen Erkennung und Identifizierung

Produktmerkmale:

– Vier farbenfrohe, verstellbare Gepäckriemen sorgen für einen sicheren Halt Ihres Gepäcks.

– Jeder Gurt ist mit einer Schnalle versehen, mit der sich die Länge leicht an die Größe Ihres Gepäcks anpassen lässt.

– Vier Aluminiumanhänger sind mit Adressetiketten versehen, so dass Sie Ihr Gepäck bei der Ankunft am Zielort schnell identifizieren können.

– Die leuchtenden Farben der Gepäckriemen helfen Ihnen, Ihr Gepäck in Flughafenterminals oder anderen überfüllten Bereichen schnell zu erkennen.

– Die hochwertigen Materialien, aus denen dieses Zubehör gefertigt ist, sorgen dafür, dass es für den wiederholten Gebrauch auf Reisen robust genug ist.

– Sie sind für alle Arten von Gepäck geeignet, z. B. für Reisen, Flüge usw.

Wenn Sie also nach einer zuverlässigen Lösung suchen, die Langlebigkeit, Vielseitigkeit und eine einfache Identifizierung verspricht und Ihren Koffer oder Ihr Gepäck auf Reisen ästhetisch aufwertet, dann ist das 4-teilige Gepäckband & 4-teilige Gepäckanhänger-Set farbig für Koffer & Gepäck eine ausgezeichnete Wahl.

Mit unserer Liebe zum Detail und unseren hohen Ansprüchen an uns selbst,können wir Ihnen jeden Tag aufs Neue genau das bieten, was Sie verdienen – beste Produktqualität zu fairen Preisen, in Verbindung mit unserem exzellenten Kundenservice

