Sicherheitsmeldungen über DAB+ Radio: Funktionstest des Automatic Safety Alert ASA bundesweit verfügbar

In Krisensituationen zählt jede Sekunde – und DAB+ Radio kann dann zur lebenswichtigen Informationsquelle werden. Das neue Sicherheitssystem Automatic Safety Alert (ASA), das aktuell erprobt wird, ist in der Lage, zertifizierte DAB+ Radios automatisch einzuschalten und sofort Handlungsempfehlungen für die betroffene Region zu übermitteln. Als weiterer Schritt auf dem Weg zur Einführung von ASA ist es nun möglich, die Technologie live zu erleben: Wer bereits ein ASA-zertifiziertes Gerät besitzt oder eines im Fachhandel testet, kann sich selbst ein Bild machen. Der neue Funktionstest wird über die erste nationale Programmplattform ausgestrahlt und lässt sich exemplarisch über den Deutschlandfunk-Kanal „Dokumente und Debatten DokDeb“ empfangen. Mehr Informationen zu ASA finden sich unter www.dabplus.de/asa.

Funktionsweise von ASA

ASA funktioniert ähnlich wie Cell Broadcast auf Smartphones: Es ermöglicht die gezielte Ansteuerung zertifizierter DAB+ Radios, die bei Bedarf auch aus dem Standby geweckt werden können. Der große Vorteil liegt in der regionalen Präzision – nur betroffene Gebiete erhalten Warnmeldungen. Zudem ist das System unabhängig von Mobilfunk und Internet: Selbst bei Ausfällen bleibt DAB+ dank starker Sendemasten meist empfangbar. ASA-Radios schalten ein, wechseln auf den Warnkanal, spielen die Mitteilung ab und kehren automatisch in den Ursprungszustand zurück.

ASA-Test bundesweit verfügbar

Damit Warnmeldungen im Krisenfall korrekt übermittelt werden können, wird jedes ASA-Radio bei der ersten Inbetriebnahme oder nach einem Umzug auf seinen aktuellen Standort eingestellt. Nur entsprechend konfigurierte Geräte reagieren dann auf einen Alarm. Derzeit wird genau das bundesweit getestet. So gelingt ein Test-Alert in Deutschland:

ASA-Radio nach Anleitung in Betrieb nehmen und ASA-Funktion aktivieren Im Menü „Sendersuchlauf starten“ oder „Vollständigen Sendersuchlauf durchführen“, um die aktuelle Liste aller verfügbaren DAB+ Programme zu erhalten Im Menü „ASA-Alarme“ öffnen und „Standortcode“ eingeben. Alternativ fragt das Radio bei Inbetriebnahme gleich nach einem Standortcode Den aktuellen Testcode eingeben. Es wurde ein einprägsamer Ort außerhalb Deutschlands als Beispiel gewählt. Er lautet: Standort: Eiffelturm, Paris Code: 1253-3513-3668 Danach das Radioprogramm „Dlf Kultur“ aus der Senderliste auswählen und einschalten Anschließend das Radio in den Standby versetzen (kein Ton, aber z. B. Uhrzeit weiterhin sichtbar) Der Testalarm wird alle 5 Minuten für 30 Sekunden gesendet Erwartetes Verhalten: Das ASA-Radio aktiviert sich automatisch Es wechselt von Deutschlandfunk Kultur auf den Kanal „Dokumente und Debatten DokDeb“ Das Radio spielt den Kanal laut ab – wichtig für den Krisenfall Der Kanal „DokDeb“ zeigt ggf. einen zusätzlichen Hinweis wie „ASA“ im Display Der Kanal bleibt 30 Sekunden eingeschaltet. Es erfolgt absichtlich keine Warndurchsage – zu beweisen ist allein die Umschaltung und das Aufwachen aus dem Standby Nach fünf Minuten wird der Test automatisch wiederholt Wer den Test beenden möchte, gibt anschließend seinen aktuellen Standortcode (vor Ort, nicht Eiffelturm, www.asa.radio) ein und speichert ihn ab

ASA-Geräte im Elektrofachhandel

Der Test belegt eindrucksvoll: ASA-zertifizierte Radios mit korrekt eingestelltem Standortcode lassen sich bundesweit gezielt aus dem Standby aktivieren. Sie schalten automatisch auf einen festgelegten Kanal um und wären in der Lage, künftig Sicherheitsinformationen zu erhalten. Radios mit abweichendem Standortcode bleiben – wie vorgesehen – inaktiv.

Eine Übersicht aller zertifizierten ASA-Geräte findet sich unter www.dabplus.de/asa im Abschnitt „Zertifizierte Geräte“. ASA-Radios sind an einem entsprechenden Logo auf der Verpackung zu erkennen, außerdem ist die Sicherheitsfunktion in der Bedienungsanleitung beschrieben.

Die ersten ASA-zertifizierten Empfänger sind bereits in Deutschland erhältlich – direkt bei den Herstellern oder im Elektrofachhandel. Das ASA-Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen für die EU, das Vereinigte Königreich und die Schweiz.

Standortcodes sind unter www.asa.radio weltweit abrufbar.

Über DAB+: Digitalradio DAB+ ist der frei empfangbare Radiostandard von heute und beendet die analoge Frequenzknappheit. DAB+ folgt auf UKW und verbindet den klassischen Radioempfang ohne Internetkosten mit der Vielfalt digitaler Programmangebote. Alle öffentlich-rechtlichen und immer mehr Privatradios strahlen Programme über DAB+ aus, wobei die Zahl der Angebote, die exklusiv über DAB+ verfügbar sind, ständig wächst. In Neuwagen ist DAB+ gesetzlich vorgeschrieben. Das derzeit in Erprobung befindliche Warnsystem „Automatic Safety Alert“ (ASA) nutzt DAB+, um die Bevölkerung in Krisen- und Notlagen zuverlässig zu informieren. Hörerinnen und Hörer profitieren von einem System, das sie auch dann informiert, wenn Mobilfunk- oder Internetverbindungen unterbrochen sind. ASA arbeitet im Hintergrund automatisch, kann für den Wohnort regional angepasst werden und bietet eine hohe Verfügbarkeit dank des Sendenetzes von DAB+ Radio. Alle DAB+ Radios haben UKW inklusive.

Über uns: Das Digitalradio Büro Deutschland mit Sitz in Berlin ist eine Gemeinschaftsinitiative des Vereins Digitalradio Deutschland, also von ARD, Deutschlandradio, privaten Radioveranstaltern, Geräteherstellern und Netzbetreibern, die sich zum Ziel gesetzt haben, Digitalradio DAB+ in Deutschland zu etablieren. Das Digitalradio Büro informiert die Öffentlichkeit über die Möglichkeiten und die Einführung von DAB+ in Deutschland. Der Zugang zum Digitalradio Deutschland e.V. steht allen Marktteilnehmern offen, die sich für DAB+ engagieren. Weitere Informationen zu DAB+ unter dabplus.de.

