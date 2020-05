Sicher und smart Wohnen im Alter

JÄGER DIREKT und CIBEK gewinnen SmartHome Award 2020 in der Kategorie “Bestes Projekt”

Heppenheim/Limburgerhof. Den Siegesjubel gab es diesmal in virtueller Form: Statt wie vertraut im Roten Rathaus zu Berlin fand die Preisverleihung des SmartHome-Awards 2020 am Dienstag (12. Mai) erstmals ausschließlich im Internet statt. Frischgebackene und glückliche Sieger in der Kategorie “Bestes Projekt” sind JÄGER DIREKT (Reichelsheim/ Heppenheim) und CIBEK (Limburgerhof) mit ihrem AAL-System meinPAUL beim Altenhilfeanbieter Wilhelmshilfe. In seiner Laudatio gratulierte Heinz Lux von der KNX Association zu dem vorausschauenden Projekt, das gerade in Zeiten von Corona mit Blick auf Social Distancing und Co. besonders wegweisend ist: “Das Projekt unterstützt in der intelligenten Verbindung von SmartHome und Assistenzsystemen die Bedürfnisse von Senioren auf sehr gute Weise.” Der jährliche Preis wird vergeben von der SmartHome Initiative Deutschland e.V.

Sicheres Wohnen im Alter 4.0 ist nicht vorstellbar ohne vernetzte, digitale Technologien. Wie wichtig die Lösungen im Bereich des Ambient Assisted Living (AAL) für ältere Zielgruppen sind, wird in der aktuellen Corona-Krise überdeutlich. Die Lösung meinPAUL ist genau darauf zugeschnitten und bewährt sich bereits vielfach in der Praxis. Die Vorteile der Lösung zeigen sich im Projekt Wilhelmshilfe: Der größte Altenhilfeanbieter des Landkreises Göppingen hat es sich zur Aufgabe gemacht, heutige Wünsche an die Lebensgestaltung im Alter in sein Angebot zu integrieren: Mit dem Atrium wurde eine Wohnform mit Appartements geschaffen, die ein langes selbstbestimmtes Daheimsein mit maximaler Sicherheit in den eigenen vier Wänden ermöglicht.

Dazu setzt der Altenhilfeanbieter auf die intelligente Gebäudetechnik OPUS und das digitale Gebäude- und Assistenzsystem meinPAUL. Vom automatischen Hilferuf über die Hilflosigkeits- und Inaktivitätserkennung bis hin zu Portierdiensten, Quartiermanagement, Telefonie, auch via sicherem Video-Austausch sowie zertifizierter Arzt-Patienten-Kommunikation oder der Steuerung von Beleuchtung/Rollläden – OPUS und meinPAUL bieten einen großen Mehrwert an Lebensqualität und Sicherheit. Die umgesetzten Funktionen sind in Smart Building-Anwendungen gut bekannt, ermöglichen aber aus dem AAL-Blickwinkel besondere Mehrwerte für Senioren. Konkret gilt das für Sicherheit, Kommunikation sowie Komfort und Multimedia. Die Bewohner sind durch meinPAUL vernetzt und bestens in die Angebote der ambulanten, teilstationären und stationären Einrichtungen der Wilhelmshilfe eingebunden.

“Durch die enge Zusammenarbeit mit Universitäten, Hochschulen und Forschungsinstituten berücksichtigt meinPAUL neueste Erkenntnisse und ist die Plattform für Menschen, die möglichst lange selbstbestimmt leben wollen. “Den Gewinn des SmartHome-Awards verstehen wir als Bestätigung und als Antrieb, weiter konzentriert an modularen Lösungen zu arbeiten, die sich flexibel den Anforderungen der Menschen anpassen”, erklärt Bernd Klein, Entwickler von meinPAUL. “Entscheidende Erfolgsfaktoren für smarte Gebäudetechnologien sind einfache Nachrüstbarkeit, intuive, benutzerorientierte Bedienkonzepte und Offenheit für jederzeitige Erweiterungen. Die Zeit ist reif für einfache und bezahlbare Systeme wie meinPAUL”, sagt JÄGER DIREKT-Geschäftsführer Thomas Jäger.

Die Verantwortlichen der Wilhelmshilfe und die Bewohner sind von den neuen Möglichkeiten, die meinPAUL ihnen bietet, vollauf begeistert. Deshalb sind schon jetzt Erweiterungen geplant, die dank der Flexibilität der eingesetzten Systeme jederzeit möglich sind. So soll beispielsweise der örtliche Hausarzt angebunden werden, sodass Videosprechstunden mit den Bewohnern möglich werden. Außerdem können die Vorteile von meinPAUL ohne Weiteres auch auf weitere Appartements im betreuten Wohnen sowie Kunden des ambulanten Dienstes übertragen werden. Dazu wird die Wilhelmshilfe gemeinsam mit JÄGER DIREKT und CIBEK maßgeschneiderte Konzepte erarbeiten.

JÄGER DIREKT ist ein deutscher Spezialist für elektrotechnische Lösungen. Das Unternehmen, das zur JF Group gehört, hat es sich zum Ziel gesetzt, ihre Kunden durch die Zusammenarbeit nachweislich erfolgreicher zu machen und darüber selbst stetig zu wachsen. Die Resultate sprechen für sich: Über 30 Jahre hat sich ein flächendeckendes Netz aktiver Elektroinstallateure gebildet und viele Kunden aus der Immobilienwirtschaft, dem Gewerbe und der Industrie setzen auf die Lösungen der Südhessen.

Mit der Marke OPUS® setzt JÄGER DIREKT neue Maßstäbe in der intelligenten Gebäudesteuerung. Vom OPUS® Schalterprogramm über das vernetzte Apple HomeKit bis zur kundenspezifischen IoT-Lösung für Smart Buildings. Mit OPUS® greenNet bietet JÄGER DIREKT Komplettlösungen vom Neubau bis zur renovierungsfreien Nachrüstung in Bestandsgebäuden – alles aus einer Hand “Made in Germany”.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.jaeger-direkt.com/

Firmenkontakt

JÄGER DIREKT

Celina Schuricht

Hochstraße 6

64385 Reichelsheim

+49 (6164) 9300-313

os@schoenfeld-pr.de

http://www.jaeger-direkt.com

Pressekontakt

Schönfeld PR

Oliver Schönfeld

Annette-von-Droste-Hülshoff-Str. 11c

48161 Münster

02534-6458877

os@schoenfeld-pr.de

http://www.schoenfeld-pr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.