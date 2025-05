Sherlock Holmes im Film – Teil 2: Action statt Deduktion? Die Guy-Ritchie-Adaptionen unter der Lupe

Ein Beitrag der Kurtz Detektei Mannheim

Im ersten Teil unserer Artikelreihe zu Sherlock Holmes im Film haben wir die vielschichtige, ruhige und altersweise Interpretation in Bill Condons 2015er Interpretation Mr. Holmes analysiert – ein Film, der sich rund um seinen Hauptdarsteller Ian McKellen tief mit Themen wie Altern, Gedächtnis, Wahrheit und menschlicher Fehlbarkeit auseinandersetzt.

Ganz anders präsentieren sich die beiden Blockbuster-Filme Sherlock Holmes (2009) und Sherlock Holmes: Spiel im Schatten (2011) unter der Regie von Guy Ritchie mit Robert Downey Jr. in der Titelrolle. Sie zelebrieren einen Sherlock Holmes, der Faustkämpfe liebt, in Zeitlupe Explosionen entgeht und sich mehr auf Körpereinsatz als auf klassische Deduktion verlässt.

Doch wie viel „Holmes“ steckt in diesen Filmen eigentlich noch? Und was unterscheidet sie vom traditionellen, literarisch inspirierten Holmes-Bild?

Stilistische Kehrtwende: Von leiser Reflexion zur bombastischen Inszenierung

Während Mr. Holmes fast schon kontemplativ und entschleunigt daherkommt und damit durchaus in der Tradition klassischer filmischer Holmes-Adaptationen steht, werfen die Guy-Ritchie-Filme mit visuellen Reizen, Slapstick und martialischem Soundtrack nur so um sich. Die Kamera rast durch das viktorianische London, Explosionen und Nahkampfszenen dominieren das Geschehen; Robert Downey Jr. liefert sich in seiner Rolle als Holmes Wortgefechte und Faustkämpfe mit Schurken, die eher an James-Bond-Filme als an Professor Moriarty erinnern. Der Fokus liegt klar auf Unterhaltung und Tempo, weniger auf psychologischer Tiefe oder realitätsnaher Ermittlungstätigkeit. Das hängt entscheidend mit folgenden Faktoren zusammen:

Robert Downey Jr. verkörpert Holmes als schlagfertigen Exzentriker mit Hang zur Selbstzerstörung.

Dr. Watson (Jude Law) wird zur ebenbürtigen Actionfigur, ist nicht mehr nur Sidekick.

Deduktion erfolgt oft im Stil eines inneren Monologs in Zeitlupe – clever inszeniert, aber stellenweise aufgesetzt.

Das alles sorgt für Popcorn-Kino, aber nicht für detektivische Substanz.

Der Holmes der Guy-Ritchie-Filme: Detektiv oder Abenteurer?

Die zentrale Frage lautet: Ist das noch Sherlock Holmes – oder einfach ein austauschbarer Actionheld mit Zugpferd-Namen und in viktorianischem Setting?

Die literarische Figur lebt von messerscharfer Beobachtungsgabe, leiser Arroganz, analytischer Kälte – und davon, dass sie geistige Brillanz über körperliche Dominanz stellt. In den Guy-Ritchie-Filmen hingegen:

werden Ermittlungsarbeit und klassische Beweisführung stark vereinfacht oder zugunsten von Actionszenen übergangen.

dominiert die äußere Handlung das Geschehen – Explosionen, Verfolgungsjagden, Faustkämpfe.

wirkt Holmes oft mehr wie ein Agent in geheimer Mission denn wie ein beratender Detektiv (consulting detective).

Kurzum: Das von der Kurtz Detektei Mannheim natürlich besonders geschätzte detektivische Element wird zur Nebensache. Und damit verliert die Figur ein Stück ihrer Faszination – zumindest aus Sicht der realen Ermittlungsarbeit.

Ein Holmes, der auf Schusswaffen setzt statt auf seinen Intellekt? Geschmackssache.

Was hat das mit echter Detektivarbeit zu tun?

Natürlich muss man fair sein: Kein Spielfilm über Sherlock Holmes erhebt den Anspruch, reale Detektivarbeit eins zu eins abzubilden. Doch gerade im Vergleich zu klassischen Holmes-Darstellungen wie jenen von Basil Rathbone oder Jeremy Brett, aber auch zum ruhigen Mr. Holmes, der Themen wie Erinnerungsunsicherheit, Beweisnot und menschliches Versagen aufgreift, wirken die Guy-Ritchie-Filme wie ein bewusstes Gegenprogramm – lauter, einfacher, spektakulärer.

Für unsere Privatdetektive aus Mannheim ergibt sich ein aussagekräftiger Kontrast: Während die tägliche Arbeit echter Detektive in der Regel mit Geduld, Beobachtung, Dokumentation und rechtlicher Genauigkeit zu tun hat, zeigt das Kino-Holmes-Spektakel eher eine Karikatur des Berufs.

Kritik: Effekte statt Essenz?

Aus Sicht von Fans des klassischen Holmes – und auch aus Sicht vieler realer Ermittler – kratzt diese Art der Darstellung bestenfalls an der Oberfläche. Die Komplexität des Denkens aus Arthur Conan Doyles literarischer Vorlage wird durch schnelle Schnitte ersetzt, deduktive Meisterschaft durch visuelle Effekte. Der Detektiv als Handwerker der Wahrheit? In Guy Ritchies Adaption wird er zum Entertainer mit Kampferfahrung.

Was den Filmen fehlt:

tiefgründige Dialoge,

psychologische Raffinesse,

realistische Ermittlungslogik,

plausible Fallentwicklung.

Die Ritchie-Filme setzen bewusst auf Überzeichnung und Spektakel – was filmisch legitim ist und Blockbusterbegeisterte in die Kinos lockt, aber mit der Arbeit unserer echten Detektive in Mannheim kaum noch etwas zu tun hat.

Fazit: Sherlock Holmes, aber bitte mit Substanz

Die Filme von Guy Ritchie haben zweifellos Millionen unterhalten – und das mit Stil, Tempo und Humor. Aber sie stehen in der Tradition eher des Popcornkinos als der klassischen Kriminalliteratur. Wer auf eine filmische Auseinandersetzung mit Holmes als analytischem Genie, als Symbol für die Kunst der Ermittlung hofft, wird enttäuscht.

Für Freunde klassischer Detektivarbeit bleiben ältere Adaptionen die deutlich stärkere, tiefere und realistischere Auseinandersetzung mit der Figur des englischen Meisterdetektivs; für Freunde psychologisierter Charakterzeichnung ragt der sogar etwas jüngere Streifen Mr. Holmes heraus. Für Actionfans hingegen sind die Guy-Ritchie-Adaptionen ein gelungenes Spektakel – nur eben kein authentischer Holmes. Schön ist und bleibt aber so oder so, dass der Beruf unserer Detektive aus Mannheim nach wie vor international so viele Menschen fasziniert, um laufend Neu-Interpretationen seines berühmtesten (fiktionalen) Vertreters zu ermöglichen. Das Jahr 1886 sah die Geburt von Sherlock Holmes – 140 Jahre später hat er seine Faszination noch lange nicht verloren und inspiriert noch immer.

