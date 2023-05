Shell Recharge Solutions und IVECO unterstützen kleine und mittlere Fuhrparkbesitzer bei der Elektrifizierung ihrer Flotten

SRS und IVECO haben eine strategische Zusammenarbeit für die DACH-Region vereinbart, um Kunden ein komplettes Ökosystem von Ladelösungen anzubieten und einen emissionsarmen gewerblichen Transport zu ermöglichen.

Shell Recharge Solutions, ein führender Anbieter von intelligenten Ladelösungen für Elektrofahrzeuge und IVECO, Hersteller von schweren und leichten Nutzfahrzeugen, geben heute die Unterzeichnung einer Kooperation bekannt. Beide Unternehmen möchten gemeinsam Flottenbesitzern den Übergang zur Elektromobilität ermöglichen. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird Shell Recharge Solutions den IVECO-Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz sein gesamtes Ökosystem an intelligenten Ladelösungen für die Depots des eDAILY, des leichten IVECO-Elektro-Nutzfahrzeugs, und zukünftiger schwerer Elektrofahrzeuge, zur Verfügung stellen. Die Kunden werden von den maßgeschneiderten, zukunftssicheren Depotladelösungen profitieren, die einen emissionsarmen Transport ermöglichen.

Shell Recharge Solutions wird die Installation von intelligenten Ladelösungen an den Ladestandorten der IVECO-Flottenbesitzer übernehmen. Die Installation umfasst eine Standortanalyse sowie eine Vor-Ort-Beratung, eine Bewertung der Betriebskostenoptimierung, intelligente Dienstleistungen und Energiemanagementlösungen. Flottenbesitzer profitieren außerdem von dem Shell Recharge Solutions Business Hub, der es ihnen ermöglicht, ihre gesamte Ladeinfrastruktur von einer zentralen, einfach zu bedienenden Plattform aus zu überwachen, zu verwalten und zu steuern. Dies bedeutet, dass Unternehmen die Herausforderung der Verwaltung der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge an mehreren Standorten meistern können. Intelligente Funktionen und Einblicke in die Kosten und das Ladeverhalten ermöglichen verbesserte Geschäftsentscheidungen und die Überwachung von CO2-Einsparungen.

„Mit dieser Zusammenarbeit zwischen Shell Recharge Solutions und IVECO verstärken wir unsere Bemühungen, Geschäftskunden bei der Dekarbonisierung des gewerblichen Transportsektor zu unterstützen und damit die Einführung von E-Mobilität zu beschleunigen. Wir sind stolz darauf, Unternehmen zu unterstützen, die unsern ehrgeizigen Weg zur Netto-Null Emission teilen, und wir freuen uns, sie bei der Senkung der Emissionen ihrer Flotten zu unterstützen“, sagt Melanie Lane, CEO Shell Recharge Solutions Europe.

„Wir bei IVECO sind bestrebt, unseren CO2-Fußabdruck und den unserer Kunden zu reduzieren und möchten Flottenbesitzer bei ihrem Übergang zur Elektromobilität unterstützen. Wir sind sehr stolz darauf, diesen Weg gemeinsam mit Shell Recharge Solutions fortzusetzen, einem renommierten und führenden Experten mit mehr als 10 Jahren Erfahrung in der Bereitstellung intelligenter Ladelösungen, die einen saubereren Transport für alle ermöglichen“, erklärt Mario Seidenschwarz, Leiter des Geschäftsbereichs leichte Nutzfahrzeuge bei IVECO Deutschland.

Diese Vereinbarung ist der nächste Schritt in einer langjährigen Zusammenarbeit zwischen Shell und IVECO. Shell setzt sich für eine emissionsärmere Welt ein und will sein Netto-Null-Ziel bis 2050 erreichen. Das Unternehmen senkt eigene Emissionen und macht Angebote an Kunden, die weniger Emissionen beim Verbrauch der Shell Produkte freisetzen. Zu den konkreten Maßnahmen gehören der Aufbau eines Ökosystems für Elektrofahrzeuge, das Autofahrern das Aufladen zu Hause, am Arbeitsplatz und unterwegs ermöglicht, sowie die Dekarbonisierung von Haushalten durch integrierte Angebote wie Ökostrom und Biogas sowie Batterielösungen zur Speicherung und gemeinsamen Nutzung von Solarenergie.

Shell Recharge Solutions ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Ladelösungen für E-Autos. Damit ermöglicht das Unternehmen seinen Kunden eine sauberere Mobilität. Shell Recharge Solutions ist in Europa, Nordamerika und Asien tätig und bietet seinen Kunden branchenführende Produkte und Dienstleistungen an. Dazu gehören die Planung und Beratung, die Installation vor Ort sowie Energiemanagement und Wartung, egal ob zu Hause, am Arbeitsplatz oder unterwegs. Das Unternehmen ist Teil der Shell Gruppe und greift auf mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung mit dem Laden von Elektrofahrzeugen zurück. Shell hat sich zum Ziel gesetzt bis zum Jahr 2050 ein emissionsfreies Energieunternehmen zu werden. Bis 2025 will Shell 500.000 und 2,5 Millionen Ladepunkte bis 2030 betreiben.

Weitere Informationen finden Sie unter: Ladestationen Und Ladelösungen Für Elektroautos | Shell Recharge DE

Über IVECO

IVECO ist ein Unternehmen der Iveco Group N.V, (MI:IVG). IVECO entwirft, produziert und vermarktet eine umfassende Palette von leichten, mittelschweren und schweren Nutzfahrzeugen, Baufahrzeugen und Sonderfahrzeugen für Offroadeinsätze.

Das komplette Produktprogramm besteht aus dem DAILY, einem Transporter, der den Bereich von 3,5 bis 7,2 t abdeckt, dem Eurocargo von 6 bis 19 t und der IVECO WAY-Reihe im schweren Segment über 16 t, bestehend aus dem Onroad-Modell IVECO S-WAY, dem IVECO T-WAY für Offroad-Einsätze und dem IVECO X-WAY für leichte Offroad-Einsätze. Darüber hinaus zählen Produkte der Marke IVECO Astra, Schwerfahrzeugspezialist für Sonderfahrzeuge, Muldenkipper und Dumper, zum Produktportfolio.

IVECO beschäftigt weltweit mehr als 21.000 Mitarbeiter und ist in 7 Ländern vertreten. Neben Europa ist IVECO in Asien, Afrika, Ozeanien und Lateinamerika mit modernster Technologie präsent. Mehr als 4.200 Service- und Vertriebsstützpunkte in über 160 Ländern garantieren technische Unterstützung, wo immer in der Welt ein IVECO Fahrzeug im Einsatz ist,

Weitere Informationen zu IVECO unter: www.iveco.de

Weitere Informationen zur Iveco Group unter: www.ivecogroup.com

Firmenkontakt

Shell Recharge Solutions

Martha Hermeier

Wattstraße 11

13355 Berlin

+49 160 93488341



https://shellrecharge.com/de-de/solutions

Pressekontakt

HBI Communication Helga Bailey GmbH

Sina-Noëlle Brüsch

Hermann-Weinhauser-Straße 73

81673 München

+49 (0) 89 99 38 87 27



https://www.hbi.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.