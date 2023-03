SEYMOUR HERSH: „SIE (AMERIKA) WAREN ES. SIE HABEN DIE BOMBEN GELEGT“ BEI DER SABOTAGE DES NORDSTROMS

James Di Fiore 21. Februar 2023

Es ist eine Geschichte, die auf der ganzen Welt Schockwellen verursacht. Die etablierten Medien wollen sie nicht aufgreifen, und die Regierung weist sie – wenig überraschend – von sich.

Das ist das Leben des legendären Journalisten Seymour Hersh, der den amerikanischen Präsidenten Joe Biden in den Sabotageakt gegen die russische Erdgaspipeline Nord Stream verwickelt hat.

Hersh war bei Blackballed zu Gast, um seine Geschichte zu besprechen, und er hat nicht viel der Fantasie überlassen. Hersh zufolge hat Biden nicht nur die Bombardierung angeordnet, sondern auch Monate zuvor, kurz vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine, angekündigt, dass er Nord Stream stoppen würde, was genau die Leute verärgerte, die den Befehl ausführten.

„Biden sagte das im Februar, zwei oder drei Wochen vor dem Einmarsch Russlands“, sagte Hersh und bezog sich dabei auf die Pressekonferenz mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Schulz.

„Er bat seine Geheimdienste, ihm einige Optionen zu nennen, wie er Russland stoppen könnte. Sie fragten ihn, ob er etwas Umkehrbares oder etwas Unumkehrbares wolle. Reversibel wäre eher eine Sanktion….irreversibel – die Pipeline ausschalten. Es wurde eine hochrangige, geheime Gruppe eingesetzt, die sich mit den Optionen befasste. Die Pipelines verlaufen auf einer Länge von 750 Meilen durch die Ostsee von Russland nach Deutschland. Russland hat Deutschland mit billigem Gas versorgt, mehr als es selbst verbrauchen kann.

Hersh fügte hinzu: „Jetzt sind sie in Schwierigkeiten, weil ihr Gas mehr kosten wird – die Sprengung der Pipeline hat Europa und der NATO gesagt. Wir Amerikaner haben uns lange genug um euch gekümmert, wir wollen, dass ihr kein russisches Gas bekommt, denn wenn ihr das russische Gas öffnet, werdet ihr uns in der Ukraine vielleicht nicht unterstützen.“

Zu Amerikas Haltung gegenüber Russland äußerte sich Hersh wie folgt.

„Das geht schon seit den Kennedy-Jahren so. Wir glauben, dass wir Kalte Krieger sind. Wir glauben, dass Russland mit seinen Pipelines und seinen großen Gasvorkommen Gas und Öl als Waffe einsetzt, um sich als Weltmacht zu profilieren.“

Hersh sagte auch, dass Biden ein bekanntes Motiv hat, die Pipeline zu sprengen und damit in die Fußstapfen fast aller Präsidenten vor ihm tritt.

„Biden hat eine Kampagne gegen Russland geführt. Er hat es persönlich gegen Putin gemacht“, sagte Hersh. „Meine alte Zeitung (Ney York Times) hat keine einzige Geschichte über die Pipeline geschrieben“.

Die „New York Times“ und die „Washington Post“ haben Hershs Geschichte nicht weiterverfolgt, genauso wie sie es taten, als er 2013 eine Geschichte veröffentlichte, die in Frage stellte, ob der syrische Staatschef Bashar al-Asaad der Schuldige hinter den chemischen Angriffen in Syrien war. Auch als er Details über die Ermordung Osama Bin Ladens veröffentlichte und behauptete, die pakistanische Regierung habe die Ermordung Bin Ladens ausgehandelt, ließen sie ihn nicht zu Wort kommen.

Es spricht für Hersh, dass er von der Sperre nicht überrascht ist. Er hat die eine oder andere Form der Zensur erlebt, seit er ein mutiger Freiberufler war.

„Als ich als Kriminalreporter in Chicago war, habe ich ein paar Regeln verstanden“, sagte Hersh während des Blackballed-Interviews. „Wenn ein Mann mit 14 Einschusslöchern aufgefunden wurde, weil er sich mit der Mafia geprügelt hatte, und die örtliche Polizei meldete es als Verkehrsunfall, dann hat man sich nicht darum gekümmert. Das war eine Tyrannei. So habe ich eine Menge über Zensur gelernt.“

Hersh ist der Meinung, dass der Journalismus heute ein Bollwerk der Zensur ist, und fragt sich, warum kein Reporter Biden auch nur eine Frage gestellt hat, nachdem er öffentlich gesagt hatte, er würde Nord Stream beenden.

„Kein Journalist, auch nicht nach dem Vorfall, hat das Weiße Haus zu dieser Frage befragt.

Hersh fügte hinzu: „Es gibt heute keinen Walter Cronkite in den Fernsehnachrichten“.

Hersh äußerte sich auch zu den Chancen der USA, der Ukraine zum Sieg zu verhelfen.

„Er war gestern dort, um einen Krieg zu unterstützen, den er nicht gewinnen wird. Er wird diesen Krieg nicht gewinnen. Westeuropa und Deutschland werden anfangen müssen, ihre Abhängigkeit von Amerika und der NATO zu überdenken. Dieser Mann hat sie gerade für einen Krieg in der Ukraine verraten, den er nicht gewinnen kann.“

Hersh hat auch eine Theorie, warum sich Biden zu diesem aggressiven Schritt entschlossen hat.

„Er glaubt, dass dies ein politischer Weg ist, um wieder nominiert zu werden, denn in einer Krise unterstützen wir immer unseren Präsidenten.“

All dies geschieht vor dem Hintergrund von Unruhen in Europa, darunter auch in Deutschland, wo kürzlich schätzungsweise 13 000 Menschen gegen Waffenlieferungen an die Ukraine protestiert haben. Der Protest wurde von einem Politiker des linken Flügels organisiert und fand einen Tag nach dem einjährigen Jahrestag der russischen Invasion statt.

Blackballed wird diese Geschichte unter weiter verfolgen, sobald weitere Entwicklungen bekannt werden.