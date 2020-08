SEO Agentur Ratgeber für Firmen in Darmstadt

Darmstadt: Wie Local SEO Unternehmen in der Wissenschaftsstadt fit für die Zukunft macht

DARMSTADT. Die historische Stadt im Süden Hessens gilt als Zukunftsstandort Nummer eins in Deutschland. Zahlreiche Unternehmen aus Biotech, Informationstechnologie und Weltraumtechnik bescheren der Wissenschaftsstadt sprudelnde Gewerbesteuereinnahmen und einen starken Einwohnerzuwachs. Die rosigen Zukunftsaussichten kombiniert mit der hohen Lebensqualität machen Darmstadt zum idealen Ort für Firmengründer. Sie führen in vielen Branchen aber auch zu einem sehr starken Wettbewerb. Ohne Investition in Online und Offline Werbung ist es für viele Unternehmen gerade am Anfang schwer, gegen Mitbewerber zu bestehen. Doch Google AdWords und klassische Print Anzeigen belasten das ohnehin schon knappe Budget. Eine oftmals günstigere und nachhaltigere Möglichkeit, Kunden in Darmstadt zu erreichen, bietet die lokale Suchmaschinenoptimierung ( SEO).

Local SEO bringt Kunden und Firmen aus Darmstadt zusammen

Ob Arzt, Bar, Hundesitter, Rechtsanwalt, Immobilienmakler oder Klempner – in vielen Branchen Darmstadts ist das Potenzial durch lokale Suchmaschinenoptimierung groß. Das bedeutet, dass Unternehmen, die ihre Website gezielt auf lokale und / oder regionale Suchanfragen optimieren, auf Dauer von einem starken Kundenzuwachs profitieren können. Wie groß dieser ausfallen kann, zeigen die Suchanfragen bei Marktführer Google: So suchten allein im letzten Monat rund 1.000 Menschen nach dem Wort “Sanitär”, einige Hundert nach “Raumausstatter” und über 12.000 nach “Restaurant” in Kombination mit “Darmstadt”. Wer zu diesen Schlüsselwörtern ganz oben rankt, erzielt damit zählbare Effekte, die mit klassischer Werbung undenkbar wären. Und dennoch nutzen bislang nur wenige Darmstädter Unternehmen die Möglichkeiten, ihre Umsätze durch Suchmaschinenoptimierung zu steigern, aus. Meist wegen fehlendem Knowhow in puncto SEO oder zu geringer Kapazitäten. Eine sinnvolle Lösung kann das frühzeitige Beauftragen einer auf lokale Suchmaschinenoptimierung spezialisierten Agentur sein.

SEO Agentur verhilft Unternehmen zum Durchbruch in der Suchmaschine

Suchmaschinenoptimierung bietet große Chancen, ist aber auch äußerst komplex und erfordert viel Erfahrung. Denn ob eine Website zu einem Suchbegriff wie “Hautarzt Darmstadt” auf einem der vorderen Plätze steht, hängt von Hunderten Faktoren ab. Diese zu kennen und zum Vorteil des Unternehmens ausnutzen zu können, ist die Spezialität einer SEO Agentur. Sie beginnt meist mit einer Analyse der bestehenden Website und der wichtigsten Mitbewerber und der Suche nach relevanten Suchwörtern. Letzteres können generische Begriffe wie “Hotel Darmstadt” sein oder mehr ins Detail gehen, wie “Bed and Breakfast Darmstadt”. Auch detailliertere Ortsangaben wie Stadtteile und Straßen fließen in die Recherche ein. Anschließend optimiert die Agentur den Online-Auftritt mithilfe der gewonnenen Erkenntnisse inhaltlich und technisch. “Besonders wichtig sind hochwertige Inhalte mit lokalem Bezug, die auf die jeweilige Branche zugeschnitten sind”, erklärt der PrimSEO Kommunikationsexperte Andreas Bippes. Eine ebenso große Rolle spielt laut Andreas Bippes die “Off-Page”-Optimierung: “Backlinks aus Branchenverzeichnissen und lokale Erwähnungen stärken eine Website und führen zu besseren Rankings.” Führt eine Agentur alle Optimierungsmaßnahmen koordiniert durch, lassen die ersten Erfolge meist nicht lange auf sich warten.

PrimSEO – Online Profilmarketing und Online Medizinmarketing. PrimSEO setzt auf Content Marketing durch Online Pressemitteilungen. Die Zukunft der Suchmaschinenoptimierung (SEO) liegt im inhaltlichen Bereich. Nur wer hochwertige und einzigartige Inhalte zu bieten hat, wird auch in Zukunft eine Rolle in der organischen Suche bei Google & Co. spielen. Das Unternehmen ist ein autorisiertes Beratungsunternehmen im Förderprogramm go-digital – www.bmwi-go-digital.de

